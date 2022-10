Previsões de 16 a 22 de outubro de 2022: conflitos e retorno de relações conturbadas

As previsões de 16 a 22 de outubro de 2022 indicam que precisaremos lidar com crises coletivas e pessoais, por conta de Sol e Vênus em Libra quadrando Plutão. Além disso, Marte em quadratura com Netuno, já presente na semana passada, fura planejamentos, ocasionando demoras, atrapalhos e atrasos.

Porém, a Lua Minguante em Câncer, na segunda-feira (17), dá um respiro nas energias tensas da semana para que elas não se agigantem. Além disso, Mercúrio em trígono com Saturno chega para trazer centramento a partir do final de semana.

Já anote na agenda, pois esse será o momento perfeito para ter boas reflexões e conversas mais maduras e produtivas. Bateu curiosidade em saber mais? Aproveite para alinhar as previsões coletivas da semana com o seu Horóscopo Personalizado , assim você consegue compreender como essas energias vão agir sobre o seu mapa astral nesses dias.

Agora, vamos conferir o detalhamento das previsões de 16 a 22 de outubro de 2022!

Plutão, o Deus do submundo, traz crises

Você sabia que, na Mitologia Grega, o Deus do submundo é Plutão? Ele é um dos destaques nas previsões de 16 a 22 de outubro, por conta da quadratura com Sol e Vênus em Libra, presente ao longo de toda a semana.

Com a chegada do Deus do submundo já no domingo (16), o que nos resta é lidar com as crises que podem surgir, tanto no campo coletivo quanto no pessoal. Teremos de conviver com luz e sombra, representada por Plutão, que faz as coisas emergirem para o exterior, intensificando crises e problemas.

A situação se ameniza um pouco com a Lua Minguante na segunda-feira (você já pode ver calendário lunar 2023 aqui!). No mesmo dia, a Lua também vai se opor a Plutão em Capricórnio, por isso precisaremos de cautela para não entrar em conflitos desnecessários.

Como o Céu é muito criativo, é preciso ficar atento, pois é uma semana de desencadeamento de situações de crises, que são às vezes internas ou com os próprios fantasmas, acordando dores antigas, e às vezes, em situações concretas.

Então, é hora de olhar para os conflitos e refletir. Quando o Sol e Vênus estão em interação difícil com Plutão, existem disputas de poder e desconfianças que podem agravar contextos.

Quer ficar longe de problemas?

A dica é não cutucar a onça com vara curta, porque a fera dentro de cada um está solta, exigindo mais cautela e premeditação.

No coletivo, até mesmo por conta do clima pré-eleitoral, podem acontecer situações dramáticas e bastante intensas. Ou, ainda, na guerra entre Rússia e Ucrânia ou em outras partes do mundo, com potencial de perdas e mortes. E, ainda, notícias de crimes e feminicídios.

Por isso, a meditação é um ótimo caminho para se manter equilibrado. Experimente aqui uma meditação com Reiki que ajuda nas desarmonias e bloqueios que existem.

Atenção ainda para as parcerias e relacionamentos em geral. Casamentos e sociedades que já não estão indo bem podem terminar por estes dias.

Tenha estratégia, pois é uma semana explosiva! É importante lembrar que, quando temos uma semana com muito Plutão, os haters podem atacar e a gente fica com aquela vontade de responder, de ir para o confronto, o que não é indicado.

Reflita: vai mesmo gastar energia com isso? Invista em algo que seja melhor para você, pois temos o poder de escolha. Plutão é muito provocativo e faz a gente ter vontade de entrar na briga, e aí é bom se preocupar o que se ganha com isso ou vale a pena.

Sol, Vênus e Marte: para onde vamos?

As previsões da semana seguem com Sol e Vênus fazendo um bom aspecto com Marte, pedindo que se decida por um direcionamento. Você pode ser tomado por perguntas como: para onde eu vou? E talvez fique entre dois caminhos, um mais saudável e outro que vai para o lado mais danoso.

Por isso, é importante perguntar: para onde eu quero ir? Desta forma, você vai conseguir saber o que fazer para não desperdiçar energia.

Se quiser ajuda, que tal perguntar ao Tarot? Experimente aqui o Tarot Direto e tenha respostas para suas dúvidas.

Mercúrio em trígono com Saturno: bom senso a partir de sexta

A partir de sexta-feira (21), outra energia dá o tom do final de semana quando Mercúrio faz um trígono com Saturno, inspirando a mente a ter bom senso. É uma oportunidade que se abre para refletir e ter boas conversas.

Sendo assim, caso você esteja em uma crise ou desentendimento, poderá encontrar um conselheiro que dará bons insights, ou até mesmo deparar com informações que vão te ajudar de alguma maneira.

Marte e Netuno: lidando com muitos atrapalhos

Dupla já presente na semana passada, as energias de Marte em quadratura com Netuno influenciam as previsões de 16 a 22 de outubro de 2022. Mas vamos compreender melhor um pouco isso?

Quadratura, para quem não sabe, é um aspecto de tensão, Marte tem a ver com ação e Netuno, no negativo, com atrapalhos e confusões. Tudo isto pode resultar em acidentes e a sensação de que tudo custa muito para sair ou sair com enganos.

Atenção para a volta de ex ou ciúmes excessivos

O Céu não está de brincadeira e é bom cuidar com a volta de ex tóxicos. A semana pode trazer de volta aquela pessoa com quem você tinha uma relação conturbada, mas com uma química sexual muito forte — dando margem para as recaídas.

Isso pode acontecer por conta das energias plutonianas, que podem influenciar negativamente o chakra básico nesses dias, então, preste atenção nas ilusões! Crises de ciúme também podem rolar e não ajudarem muito, só reforçando inseguranças. Assim, mesmo com esforço, tente manter o foco, facilitado por Sol e Vênus em trígono com Marte.

E lembre-se, na próxima semana, boa parte deste clima vai passar, mas vêm outros desafios no plano mental e verbal. Aguarde as previsões da próxima semana.

Agora que você conferiu as previsões de 16 a 22 de outubro de 2022, como pretende encarar esses dias? Pense no meio da semana se apareceu alguma crise e como lidar melhor. Se sentir mais fechado, pode ser o efeito dos aspectos, além da fase lunar minguante.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

