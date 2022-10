Amor é um assunto que sempre pega bem. Sim, o tema mais batido pela humanidade e que, no entanto, continuará como centro das nossas atenções por longos e longos anos. E o que o Tarot ensina para quem busca um amor?

Muita gente reclama que o amor nunca chega. Claro, porque o amor não é um trem que se espera pacientemente na estação. Para que o amor entre, você precisa estar distraído. Assim, distraídos, venceremos, diz o poeta Paulo Leminski. Eu corroboro. A alegria despreocupada é o primeiro passo para atrair a graça. É a alegria, a imaginação, a suavidade, flanando que nem borboleta.

Essa é a essência do Ás de Copas, do Tarot. A seguir, veremos o que a carta tem a nos ensinar sobre amor. Mas já fica o convite: experimente aqui Tarot do Amor, que traz respostas para quem busca um novo amor ou deseja melhorar o relacionamento.

Tarot e a busca por amor

No Ás de Copas, do Tarot, temos a totalidade da potência do naipe: receptividade amorosa — aberto para ser atingindo, virar fonte de água pura.

Água que vence a dureza da pedra e a acaricia. O barulho é alto, explosão de cascata, entusiasmo — o deus está dentro de si. Sem artimanhas, armadilhas, expectativas. Acontece. É simples assim.

A inspiração o atinge. Se não escreve poemas, distribui sorrisos. Se não compõe, seu corpo vira canção. E se não canta, sua voz encanta como sereia de gogó afinado. O carinho pela humanidade é espontâneo.

“Do jeito que anda o mundo?”, você me pergunta. Bem, eu não disse que esse estado dura para sempre. Pode acontecer durante uma hora, um dia, três dias.

O Amor é real, mas a realidade é crua. É um presente dos céus com duração definida por eles, é claro. É uma aparição da Beleza em estado puro. Não pode durar muito, porque pode ser fulminante.

Diz Thomas Mann que a Beleza é a única forma espiritual que podemos suportar sensualmente, ou seja, com o anteparo do corpo. Mas nunca por muito tempo.

E se nesse tempo de milagre, alguém aparecer? Bem, aí saímos do Ás de Copas, primeira carta do naipe aquático e chegamos ao Arcano 2, a carta do encontro, do reflexo, do Amor compartilhado.

Mas antes há que se abrir para o Amor. Sem a abertura do canal amoroso, sem a flor que se entrega ao sol, sem a fonte que transborda, sem êxtase individual, não existe verdadeiro Amor.

Tranquilo, desencanado, liberto, pronto para o elixir — o vinho do invisível. E que o anjo da Temperança lhe seja solícito, caro leitor.

