Quem é mais importante no Mapa Astral: Sol ou Ascendente?

Mesmo quem não curte Astrologia geralmente sabe qual é o seu signo solar, pois é o signo que coincide com a data do nosso aniversário. Quem entende um pouco de astrologuês já sabe da relevância do signo ascendente. Mas e aí: quem é mais importante na sua personalidade: Sol ou Ascendente?

Vamos te explicar a diferença entre esses dois signos e como você para descobrir os seus. Mas tenha em mente que, apesar de serem super importantes, apenas a leitura do Mapa como um todo pode falar melhor a respeito de uma pessoa. Por isso, veja o seu Mapa Astral aqui e faça um mergulho profundo de autoconhecimento.

A diferença entre Sol e Ascendente

Signo Solar

O signo solar é a posição que o Sol ocupa em relação à Terra no momento do nascimento de cada pessoa Esse signo descreve a sua essência, quem cada um é por dentro. Tem também a ver com aprendizado ligado aos temas regidos pelo signo

Como saber seu signo solar?

O período de um signo solar dura aproximadamente 30 dias. No entanto, o dia que um signo inicia ou termina pode sofrer leves variações anualmente. Veja aqui quais são os signos de cada mês em 2022.

Signo Ascendente

O signo ascendente é aquele que surgia no horizonte leste quando você nasceu. O Ascendente mostra quais são as suas características mais marcantes. Representa a primeira impressão que as pessoas têm de você, seu jeito de se vestir, sua forma física e aparência, ou seja, costumam ser a primeira coisa que as outras pessoas notam na sua pessoa. Ou seja, é utilizando as características do signo Ascendente que você mostra aquilo que quer que o mundo veja sobre sua personalidade.

Como saber seu Ascendente?

Saber a hora exata em que você nasceu é muito importante para saber o signo do Ascendente. A cada quatro minutos, mais ou menos, o ascendente varia em um grau. O lugar de nascimento também pode mudar o Ascendente. Descubra aqui o seu Ascendente.

Quem é mais importante: Sol ou Ascendente?

Como você pode ver, tanto Sol quanto Ascendente são muito importantes para definir a personalidade de qualquer pessoa. Segundo a astróloga Marcia Fervienza, ambos falam de ego.

“O Signo Solar representa algo mais profundo sobre você, ou seja, seu propósito consciente, aquilo que você sabe sobre si. O Ascendente consolida as características que você quer apresentar ao mundo de maneira coerente e concisa. Esse signo que ascendia no horizonte quando você nasceu é, portanto, a sua ‘máscara social'”, explica Marcia.

Ainda segundo a astróloga, o Sol tem relação com as características com as quais você realizará sua missão no mundo — e esse propósito de vida tem muito a ver com a Casa 10 no Mapa Astral.

Já o Ascendente, em muitos casos, também tem a ver com a sua profissão — portanto, muito ligado também ao signo que você tem no Meio do Céu e na casa 6.

Como definir o que é mais importante: a sua essência (Sol) ou como você se expressa (Ascendente)? A sua missão no mundo (Sol) ou a sua profissão (Ascendente)?

É difícil de dizer e, mais, pode variar de acordo com o seu momento de vida. O fato é que ambos são signos muito importantes e que definem quem você é no mundo, junto com os demais signos, planetas, casas astrológicas e aspectos formados entre eles no seu Mapa.

Signo solar e signo ascendente são diferentes e complementares. Um não pode suplantar o outro.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

