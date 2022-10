Resiliência é a nossa força de vencermos os desafios diários usando a capacidade de regular nossas emoções e significações perante tudo o que ocorre. Mas como fazer isso com os pequenos, se até mesmo para os adultos é difícil de trabalhar a resiliência? Com imaginação, histórias e frases de resiliência para crianças.

Resiliência é como um bambu que se curva perante um vento forte, mas não quebra. Voltando à sua posição normal após a intempérie.

É uma habilidade que desenvolvemos ao longo da vida, mas que, se trabalhada desde os primeiros anos de vida, pode ser mais fácil de despertar essa força que todos temos dentro de nós. Desta forma, as crianças poderão crescer sabendo ressignificar os acontecimentos ao seu redor.

Como trabalhar resiliência com crianças

Sugiro, em primeiro lugar, usar a imaginação. Segundo, não colocar pesos desnecessários aos entraves, mas, sim, vendo-os como estímulos para o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança.

Para isso, pode-se usar histórias de superação e frases inspiradoras que servirão de instigação para uma nova ação.

Desenvolva frases de resiliência para crianças

Como o lado lúdico é muito importante para que um pequeno fixe as informações, sugiro a elaboração de quadrinhos com as frases de resiliência para crianças.

Dessa forma, em momentos de crise, você poderá utilizá-los como uma ferramenta de autocontrole emocional e autorregulação das ações perante os acontecimentos. Aprenda como fazer uma meditação para acalmar aqui.

A seguir, sugiro algumas frases que você pode usar, assim como podem servir apenas como base para que vocês criem suas próprias mensagens, seja com rimas, perguntas ou expressões motivacionais.

Sugestões de frases de resiliência para crianças:

Que tal brincar e a criatividade soltar? Com um passo de cada vez, se pode ir longe Como posso agir melhor da próxima vez? Desafio interessante! Como posso vencê-lo? Sou um guardião da paz! Posso vencer esse desafio com calma Paciência é a ciência da paz. Eu posso ser um cientista! Sei que vou superar, pois sei que sou capaz Qual é a melhor solução? Depende da minha investigação! Nada de pressão quando tenho calma no coração Ressignificar para me libertar Sou flexível e firme como um bambu Consigo extravasar sem me machucar e, logo, a calma vem para ficar Cada coisa tem o seu lugar. Tudo tem seu momento certo e eu sei que posso lidar Quando mudo meu jeito de olhar o mundo, melhor ele pode ficar Vou ouvir meu coração com atenção e a tensão do que me incomoda deixar ir embora Eu acredito na força que tenho dentro de mim Vem ursinho, querido, contigo quero estar. Com a força do teu abraço, mais forte vou ficar (especialmente para as crianças bem pequenas)

Não tem certo nem errado. O que vale é o que funcionar com vocês.

A sugestão é fixar esses quadrinhos na parede do quarto, ao lado da cama, junto ao local de estudos, enfim, onde vocês acharem melhor e que pode ser acessado quando necessário.

Ao criar suas frases ou expressões procure colocar numa linguagem positiva e evite palavras como “não” ou negativas. O cérebro ignora o “não” e se fixa nas palavras. Escolhendo termos estimulantes poderá ter maior resultado.

A meditação guiada é uma ferramenta poderosa nesse processo. Veja aqui uma meditação para pais e filhos lidarem melhor com as emoções.

Seja exemplo de resiliência para crianças

Ser resiliente é acreditar no seu próprio potencial. Até pode cair, mas levantar mais forte.

É mostrar para a criança que, mesmo achando que errou em alguma atitude, ela pode recomeçar e numa nova ocorrência, agir diferente. Novas oportunidades surgirão.

Desperte o detetive ou o cientista dentro da criança e de você mesmo, buscando soluções saudáveis para os eventos desafiadores da vida. Tudo pode ficar mais leve se encarado de forma lúdica.

Ensine, por exemplo, que é importante olhar para as situações que antes pareciam uma tormenta e lembrar que, depois que passam, vem um sol brilhante.

Que isso depende do seu jeito de encarar e agir em cada situação, e não dela em si. É disso que vem o poder de vencer os desafios.

Quando as crianças aprendem desde cedo que podem lidar com as situações da vida de forma mais consciente e leve, vão levar esse condicionamento para a vida madura e, consequentemente, serão adultos mais saudáveis emocionalmente.

Andrea Leandro

Terapeuta Floral, Mestre Reiki, Consultora em Harmonização de Espaços (internos – autoconhecimento e externos – ambiente ao seu redor). Facilitadora de Círculos de Paz e dos 26 Movimentos do BRAIN GYM®. Instrutora de Meditação e Yoga para Crianças e Adolescentes.

andrelis.2@gmail.com