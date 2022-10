Dá tempo de emagrecer até o fim do ano de forma saudável? Nutricionista dá dicas para começar agora

O verão se aproxima, os dias estão mais quentes, as roupas estão mais curtas — e o tempo também. A pergunta que mais recebo em consultório nesta época é: Dá tempo de emagrecer até o fim do ano? E a resposta é: SIM! Sempre é tempo de construir novos e melhores hábitos!

Para mudar um hábito, segundo Pavlov, o mestre dos estudos sobre condicionamento, precisamos de 21 a 66 dias!

Pavlov realizou um estudo utilizando cães, uma campainha e comida.

No início, ele tocava a campainha e dava comida aos cães. Depois, foi mudando o horário das campainhas com alimentação. Passado um tempo, somente com a campainha, os cães já salivavam. Por fim, ele conseguiu descondicionar os cães.

Deu para entender que mudar de hábitos é, sim, possível, mas que isso também quer um certo tempo e disciplina.

A seguir, falaremos sobre 7 mudanças que você pode fazer na reta final do ano. Mas é muito importante entender que não é somente em um dia que a gente engorda, assim como não é em um dia que emagrecemos. Afinal, 1 kg de peso corporal corresponde a cerca de 7.500 calorias — o equivalente a 20 pedaços de pizza de 4 queijos!

Dicas para emagrecer até o fim do ano

Não podemos surtar agora e querer fazer tudo que não fizemos nos primeiros 9 meses do ano, ok? Isso precisa ficar bem claro. Mas a gente pode, sim, adotar algumas medidas para conter os danos e emagrecer, e ganhar saúde e disposição para as festas!

A seguir, compartilho 7 dicas com vocês para emagrecer até o fim do ano:

1. Acorde o seu corpo

Antes de comer ou mesmo tomar uma xícara de café, acorde o seu corpo com 1 copo de água e 1 fruta.

A água ajuda o corpo a desintoxicar, melhora o metabolismo e o funcionamento intestinal. Espere uns 5 minutos e então comece o café da manhã com 1 fruta da sua preferência.

Essa é uma ótima maneira de dar um “bom dia” para o seu corpo e diminuir a vontade de doces (que vem ao longo do dia).

2. Adicione proteína no café da manhã

Coloque uma fonte de proteína no seu café da manhã para regular a glicemia e controlar os “beliscos” e a fome que tendem a aparecer no final da tarde.

Experimente incluir ovos, feitos de maneiras diversas para não enjoar. Pode ser na crepioca (veja receita aqui) ou na panqueca, mexidos, cozidos ou em omeletes, etc.

Outra sugestão é usar pastinhas de tofu, húmus, tofu mexido, entre outras fontes vegetais de proteína. Só não fique apenas nos carboidratos e gorduras.

3. Beba a quantidade necessária de água

A água acelera o metabolismo, melhora o raciocínio, limpa os rins (que filtram as substâncias no corpo), é essencial para o funcionamento do intestino e do cérebro, e ajuda na eliminação de toxinas.

Mas sabia que existe uma conta individualizada para a quantidade de água e quem nem todo mundo precisa tomar 2 litros de água por dia? Veja aqui como calcular a quantidade de água para você. Depois, é só ter uma garrafinha cheia para ajudar a bater a meta do dia!

4. Mantra: “Comida continua existindo!”

Essa frase eu usei e uso muito em minha vida. Uma maneira de entender que sempre teremos outras oportunidades de comer.

Por exemplo: resolveu comer pizza e ficou satisfeito com 2 pedaços? Não coma o terceiro, o quarto… Lembre que você pode comer outra fatia no dia seguinte, na próxima semana ou quando quiser. Ou seja, não precisa comer como se fosse a última vez na vida!

Se quiser aprender mais sobre fome emocional e como reduzir o impulso de beliscar clique aqui.

5. Preste atenção no ponto de saciedade

O estômago tem aproximadamente o tamanho da sua mão fechada. Para ficar satisfeito, é necessário que se expanda levemente.

Porém, o estômago pode se expandir até chegar a 5x o seu tamanho inicial. Ou seja, tem capacidade para muita comida além do que se precisa.

Você precisa encontrar o seu ponto de saciedade, de forma que ainda se sinta leve ao final da refeição, mas com a segurança de que se está satisfeito – e não vai ter vontade de beliscar logo depois!

6. Aprenda a planejar

Não dá para casar e comprar a bicicleta, certo? Então, também não dá para comer tudo o que aparece, mesmo que seja “só um pouquinho”. Veja o exemplo:

Se você tem um happy hour na sexta à noite, uma feijoada no sábado, pizza no sábado e almoço de domingo na casa da avó, você precisa escolher qual é a prioridade para que “escape” um pouquinho. Caso escolha comer mais na casa da avó, na sexta à noite você pode escolher tomar uma água com gás ao invés de tomar drink alcoólico e comer um carpaccio com salada ou uma porção de brusqueta. Na feijoada, capriche na porção de couve e vinagrete e coma apenas uma porção para se sentir satisfeito. Na pizza, escolha 2 pedaços com sabores mais leves, como muçarela, rúcula, marguerita e atum. E se contente com apenas uma taça de vinho. Aí, sim, na casa da avó, você pode se deliciar.

7. Tenha dias detox

Aproveite as segundas-feiras ou um dia de final de semana mais tranquilo para fazer um processo detox, que nada mais é que fazer escolhas por alimentos e líquidos mais leves. Veja aqui dicas e cardápios de alimentação desintoxicante.

Tenho certeza que, ao incluir esses hábitos agora, você vai conseguir perder alguns quilos e, principalmente, ter um final de ano mais leve e saudável. Bom proveito!

