Não seria ótimo se, além de fraldas e presentes, alguém desse de presente um manual de instruções sobre o bebê quando ele nasce? Brincadeira à parte, cada criança é mesmo um ser único e mesmo quem já tem filhos precisa aprender a lidar com cada um de forma diferente. Já pensou que a Astrologia pode te ajudar nisso? O Mapa Astral pode, sim, apontar como é a criança de cada signo — ou melhor, signos!

Afinal, a análise astrológica baseada na data, hora e local de nascimento gera uma mandala, dividida em 12 partes iguais, que são os signos do Zodíaco — e todas as pessoas têm os 12 signos em seu mapa. Além disso, há 12 Casas astrológicas e 10 planetas no Mapa Astral do Personare.

A interpretação astrológica é feita sobre o posicionamento e os aspectos entre planetas, casas e signos, que conferem as características únicas de cada pessoa, desde o momento de nascimento.

Criar filhos nunca é uma tarefa simples, mas quanto melhor os entendemos menos complicado fica. Talvez nunca exista um manual de instruções definitivo e específico, mas descobrir como é a criança de cada signo pode ser uma ferramenta bastante útil e poderosa. Então, vem que a gente te ensina!

Como é a criança de cada signo

Antes de tudo, você precisa fazer o Mapa Astral da criança:

Tenha em mente a data, o horário e o local de nascimento. Clique aqui no Mapa Astral do Personare e preencha os dados. Na versão gratuita, você já sai sabendo o signo solar o Ascendente, assim como o que revela a combinação desses dois signos. Agora, se você quer mergulhar na leitura do Mapa Astral e conhecer seu filho a fundo, invista na versão completa do Mapa Astral e tenha 20 páginas sobre os principais desafios e oportunidades da personalidade; identifique seu jeito de ser, pensar, agir e se comunicar; assim como o modo lida com o cotidiano, seus sentimentos e até a futura, carreira.

A seguir, a gente revela algumas características da criança de cada signo baseadas no Ascendente.

ÁRIES

A criança ariana é cheia de energia, vitalidade e adora viver grandes aventuras. Com tanta disposição, é possível que esse pequeno tenha facilidade em aprender coisas novas.

TOURO

Calmos, os pequenos taurinos costumam ser mais estáveis emocionalmente do que outras crianças da mesma idade. Isso acontece porque Touro prefere focar suas vontades em direção de interesses bem específicos.

GÊMEOS

Não espere que a criança geminiana fique satisfeita com respostas superficiais cada vez que perguntar algo, movida pela sua curiosidade nata. Discursos prontos não funcionam para esse pequeno gênio que já mostra, desde novinho, interesse sobre tudo que existe.

CÂNCER

A criança canceriana é carinhosa desse pequena e se mostra muito participativo no contexto familiar. No entanto, esse comportamento apegado do canceriano pode significar dificuldade em se desgarrar da família e buscar sua própria independência.

LEÃO

Vaidosa, a criança leonina nasceu para chamar atenção e ser o centro das atenções. Se você é responsável por uma ferinha desse tipo, prepare-se para viver momentos de muita alegria ao lado desse generoso nativo.

VIRGEM

Aparentemente tímida, a criança virginiana tem intenso poder de observar todas as pessoas e situações ao seu redor. Tende a apresentar desde cedo interesse por pesquisa e atividades intelectuais.

LIBRA

Crianças de Libra não suportam brigas desnecessárias. Por isso, é importante que os responsáveis não estimulem as desavenças domésticas por motivos bobos ou exponham esse pequeno a desentendimentos.

ESCORPIÃO

Por ser muito intensa desde novinha, a criança de Escorpião pode adotar comportamento de “tudo ou nada” que não é simples administrar. Esses pequenos amam e odeiam sem meios termos e, por esse motivo, sentem dificuldade em se relacionar com as pessoas de forma indiferente.

SAGITÁRIO

A criança de Sagitário é a alegria da casa. Bem humorada e com necessidade de se movimentar, ela não gosta que lhe imponham limites e restrições. O sagitariano precisa de espaços amplos para colocar em prática toda sua necessidade de viver grandes aventuras.

CAPRICÓRNIO

A impressão que os responsáveis por um pequeno capricorniano podem ter é que essa criança nasceu muito mais velha, entendendo a necessidade de assumir responsabilidades e obrigações.

AQUÁRIO

Criativo como ninguém, o pequeno aquariano tem capacidade de enxergar além das crianças de outros signos. É como se ele tivesse mais facilidade para imaginar o futuro. Com ideais humanitários desde novinhos, os aquarianos sabem a importância de partilhar e pensar no bem de todos.

PEIXES

Não se engane com a postura distraída que a criança pisciana pode apresentar. O pequeno mais sensível do zodíaco consegue captar a energia do ambiente e percebe tudo que acontece ao seu redor.

