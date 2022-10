Como oferecer equilíbrio às crianças: 6 ideias para aplicar em qualquer idade

Neste Dia das Crianças, que tal, ao invés de encher de presentes, você oferecer equilíbrio às crianças, seja seu filho, afilhado, sobrinho, neto ou qualquer outra relação de amor? Nesse sentido, o Personare sugere 6 ideias, que envolvem Aromaterapia, Florais, Feng Shui, Meditação, Numerologia e Yoga.

As terapias holísticas e ferramentas de autoconhecimento são aliadas nos desafios do dia a dia, geralmente estão disponíveis de forma mais acessível e com nenhuma ou poucas contraindicações para qualquer idade.

Além disso, os processos terapêuticos com as crianças costumam ser muito mais rápidos comparados com os dos adultos. Mas é importante que as crianças tenham um acompanhamento profissional, pois elas também são mais sensíveis. Aqui no Personare, você encontra diversos profissionais que atendem online ou presencial.

6 ideias para oferecer equilíbrio às crianças

1. Aromaterapia para crianças

Você pode usar a Aromaterapia tanto para estimular os pequenos, quanto para oferecer equilíbrio às crianças. Pois os óleos essenciais atuam no campo sutil, trazendo equilíbrio emocional e sensação de bem-estar.

Os óleos podem ser usados em difusor elétrico, no travesseiro ou no banho. Veja aqui algumas dicas de Aromaterapia para crianças. Mas é importante consultar um aromaterapeuta para garantir a segurança da sua criança.

2. Florais para crianças

O sistema de Florais de Bach é um tratamento sem contraindicação, acessível e de fácil administração que pode ser utilizado por crianças. Para o equilíbrio, uma boa recomendação é o floral Walnut, que ajuda a proteger de influências energéticas externas.

Segundo a terapeuta Monalihsa Cávallaro, no caso de bebês e crianças, pode ajudar no nascimento de dentes, na introdução alimentar, início da escola ou creche e no desfralde. Ou seja, em qualquer mudança que cause desconforto. Mas é importante consultar um terapeuta floral para conferir o melhor tratamento.

3. Feng Shui no quarto

Muitas vezes, na intenção de deixar o quarto legal para as crianças, os pais investem em cores, decoração e eletrônicos. Mas segundo a especialista Cris Ventura, tudo isso pode afetar o sono, a serenidade e a energia das crianças.

As melhores cores para o quarto de criança são azul, branco, lilás, verde e rosa. Mas há outras dicas que podem ajudar a trazer equilíbrio para os pequenos. Veja aqui mais dicas do Feng Shui para crianças.

4. Meditação

A meditação é uma prática que desenvolve habilidades como concentração, tranquilidade e foco no presente. Mas você pode se perguntar: criança medita?

Segundo a especialista Andrea Leandro, sim. Especialmente se forem meditações lúdicas. Como se fossem brincadeiras, mas em que a criança aprende a respirar de forma correta e, com o tempo, aprende a silenciar a mente.

Experimente a meditação a seguir, proporcionando equilíbrio e conexão com o seu filho.

5. Mapa Infantil da Numerologia

O que a sua criança precisará desenvolver para viver em equilíbrio ao longo da vida? No Mapa infantil do Personare, você identifica potenciais a serem desenvolvidos e estimulados desde cedo, facilitando também o equilíbrio.

Para isso, só basta preencher o nome e a data de nascimento da criança. Assim, é possível entender melhor sua personalidade até os 12 anos e facilitar o seu desenvolvimento. Experimente a versão gratuita do Mapa aqui.

6. Yoga para crianças

A prática de Yoga pode começar a partir dos 3 anos de idade, com atividades são oferecidas de forma lúdica. E uma vantagem é que podem ser realizadas em casa, entre pais e filhos, gerando mais integração para a família.

Segundo a especialista Thaise Titon, a estabilidade adquirida no corpo é concomitantemente adquirida na mente, o que ajuda no desenvolvimento de seres mais tranquilos e equilibrados. Veja aqui outras vantagens e como praticar.

