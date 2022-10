Previsões da semana de 9 a 15 de outubro de 2022: atenção com a dispersão e imprevistos

As previsões da semana de 9 a 15 de outubro de 2022 estão repletas de aspectos interessantes, desafiadores, mas que trazem também oportunidades, principalmente para quem precisa de uma dose de motivação.

Logo no domingo (9/10), temos o início da Lua Cheia em Áries. Somado ao Sol em Libra, gera uma vontade de se priorizar e, ao mesmo tempo, um desejo de se conectar com o outro.

Marte em quadratura com Netuno, na quarta-feira (12), é um aspecto não muito positivo para os planejamentos. Mas o melhor da semana fica com Sol e Vênus, que fazem trígono com Saturno, e vai nos ajudar com lazer, questões amorosas e boas escolhas.

Quer saber mais sobre as previsões e as energias predominantes da semana? Vamos detalhar todos os trânsitos a seguir, com dicas para tirar o melhor deles. Mas lembre-se que você pode se aprofundar nas interpretações através do seu Mapa Astral, conferindo o seu Horóscopo Personalizado do Personare.

Lua em Áries e céu cheio de Libra: que mistura é essa?

Tem uma fusão interessante nas previsões da semana de 9 a 15 de outubro de 2022, que pode deixar você confuso, mas vamos lá.

Começamos o domingo com Lua Cheia em Áries, enquanto Sol e Vênus já estão em Libra e Mercúrio também entra em Libra na segunda-feira (10), que são dois signos opostos e complementares (entenda aqui).

E o que tudo isso significa? Quando temos uma mistura de Áries com Libra, somos tomados por um desejo muito forte de sinergia com o outro, enquanto Áries desperta em nós uma necessidade de se priorizar.

É possível que você seja tomado por questionamentos do tipo:

Será que o outro quer é bom para mim? E o que eu quero é bom pro outro?

Sem dúvida, é um dilema que nos coloca para refletir sobre o que queremos e o que é melhor para a parceria.

Nessa semana, também temos a volta de Mercúrio em oposição com Júpiter, que suscita o desejo de expandir horizontes e querer um pouco mais da vida de modo geral, mas pode despertar insatisfações.

Além disso, Mercúrio em Libra em oposição com Júpiter em Áries desperta em nós uma vontade de querer convencer o outro.

Mas lembre-se que essa é uma semana libriana: por isso, devemos ponderar, colocar tudo na balança, ser mais justo e equilibrado, como o signo de ar pede.

Por outro lado, a Lua em Áries bota lenha na fogueira. Seremos cutucados, especialmente por conta da fase cheia, onde os ânimos costumam se exaltar. Entenda aqui o que cada fase da lua significa.

A dica é: quando a coisa ficar pesada, leve na brincadeira, no bom humor. Respire e vá olhar os memes, porque rir ajuda a aliviar a tensão.

Escolha andar ao lado das energias librianas, porque enquanto Áries sente aquela raiva e costuma ser grosseiro — e se arrepender depois —, enquanto Libra não perde a postura.

Sol, Vênus e Saturno: motivação e estabilidade

Chegamos no melhor da semana. Sol e Vênus fazem um aspecto positivo com Saturno, tendendo à estabilidade. Se é isso o que você deseja, prepare-se!

Essas junções nos proporcionam um pouco mais de motivação e maturidade. É como se fosse uma energia de freio.

Em termos de parceria e relações que estão sendo feitas, principalmente no âmbito político, as alianças firmadas tendem a correr bem, sem conflitos.

Há um tom alegre e positivo que paira no ar nesta semana. Sendo assim, aproveite as energias favoráveis para o lazer, movimentar a vida amorosa, fazer boas escolhas e até mesmo umas comprinhas. As relações vão estar mais equilibradas e pautadas pelo bom senso. No amor, para solteiros, há mais chance de encontrar alguém para estabelecer uma relação, e não ser apenas algo passageiro.

Marte e Netuno: nem tudo é previsível

Outro aspecto presente nas previsões da semana de 9 a 15 de outubro de 2022 é Marte em quadratura com Netuno, que fica exato no Dia das Crianças. Essa energia vai nos acompanhar ao longo de outubro e novembro.

A quadratura Marte-Netuno abre espaço para que as ações saiam do planejado, podendo gerar um pouco de demoras, imprevistos e atrasos em razão de fatores de ordem maior. Atente-se para distração com a criançada, para evitar dores de cabeça e acidentes.

É importante ter atenção, pois Marte/Netuno pode trazer imprevisibilidade, cansaço e uma baixa na vitalidade, e até nos surpreender com alguma virose.

Vale lembrar que Marte tem como tendência estimular um ímpeto de simplesmente ir, seguir em frente. Só que quando tem Netuno no meio, nem tudo está claro; por isso, é preciso ter prudência.

Não precisa deixar de ir, até porque são dois meses com essa energia e não se pode parar a vida, apenas procure ter discernimento e siga a sua intuição, mas se baseie também em alguns dados e no bom senso.

Por exemplo, quem tem Marte em uma área financeira, na Casa 2 ou 8 (veja aqui no seu Mapa Astral), e quer fazer investimentos, observe se está com o pé no chão ou tomado por fantasia. Com Netuno, temos uma tendência a ilusões, e devemos ficar atentos para notar o que é real e o que é devaneio.

A dica é ter paciência com coisas que podem demorar, porque Netuno reforça isso. A partir do dia 30, Marte fica retrógrado, fazendo a gente repensar algumas de nossas ações e rumos tomados.

Não adianta sair correndo, sem pensar minimamente na viabilidade das coisas. Entenda aqui Marte Retrógrado e vá se preparando, pois é um trânsito bem tenso, que requer paciência e estratégia, ao invés da típica impulsividade marciana.

Preparados?

E aí, o que achou das previsões da semana de 9 a 15 de outubro de 2022? Preparados para enfrentar as energias?

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com