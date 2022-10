Escolha o presente de Dia das Crianças perfeito

Todo mundo quer escolher o presente de Dia das Crianças perfeito. E não é tão difícil quanto pode parecer. A Numerologia pode te ajudar. Para isso, basta saber o nome completo e a data de nascimento.

Com esses dados, é possível calcular o Número de Motivação da criança, que representa aquilo que a fascina e faz seus olhinhos brilharem. Aliás, esse número não mostrar só seus gostos, como também as estratégias que você pode adotar para deixar a criança cada dia mais feliz (entenda aqui).

Agora, vamos calcular o Número de Motivação, para escolher o presente de Dia das Crianças perfeito?

É só fazer o Mapa Infantil mini gratuito. Preencha os dados e gere o mapa. O primeiro número que vai aparecer é o da Motivação (como na imagem abaixo, que é o 3) Agora que você já sabe, volte aqui e veja as dicas para quem você quer presentear neste Dia das Crianças.

Número de Motivação 1

Não importa tanto o presente, mas se a criança puder conquistá-lo, por seu próprio mérito, é o que a fará feliz. Já pensou num caça ao tesouro ou um jogo de perguntas e respostas que a leve ao presente?

Número de Motivação 2

O que você vai comprar importa menos do que como você vai embalar. Aposte em um pacote bonito, colorido e com os personagens favoritos dela. Quem sabe, você mesmo pode fazer o embrulho, demonstrando carinho e dedicação. Isso com certeza fará ela amar o presente!

Número de Motivação 3

Não dê nada pequeno, monocromático ou sem graça, tipo roupas ou jogos convencionais. O presente perfeito é grande, atraente e chamativo. Não precisa ser caro, mas desde que seja alegre e entregue com entusiasmo, ela vai amar!

Número de Motivação 4

Não precisa investir muito ou comprar aquele brinquedo enorme da loja. Prefira jogos pequenos, livros ou objetos práticos. Uma boa ideia são os brinquedos de montar ou até quebra-cabeças divertidos.

Número de Motivação 5

Uma viagem, uma trilha ou mesmo uma caça ao tesouro dentro de casa são tudo que essa criança curiosa (mais do que o normal) quer. Tudo que envolver movimento e descobertas será especial para ela. Já pensou em fazer Yoga com ela? Veja aqui como pode ser legal!

Número de Motivação 6

Que tal criar um dia diferente, com vários amigos, irmãos ou primos dela? Esse sim é o presente perfeito para essa criança. Estar rodeada das pessoas que ela gosta, em casa ou num parque, vai agradá-la com certeza.

Número de Motivação 7

Presentes com tons de mistério, como jogos investigativos, ou então livros e ferramentas sobre os assuntos de seu interesse são presentes perfeitos para essa criança que gosta de estudar e entender o mundo.

Número de Motivação 8

Talvez você esteja investindo e pensando demais na hora de escolher algo para esta criança. Madura que é, pode gostar de ganhar dinheiro, porque curte a ideia de poupar e escolher seus presentes. Que tal dar junto com um cofrinho divertido? Aliás, aqui tem dicas de como ensinar educação financeira para crianças.

Número de Motivação 9

O presente em si não é tão importante quanto o propósito por trás dele. Ou seja, transformar a data em um momento legal e significativo para ela ou até mesmo fazer uma doação de presentes para crianças carentes será incrível para a criança com motivação 9.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br