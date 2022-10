Por que meditar pode salvar sua saúde mental

O Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado no mundo inteiro em 10 de outubro, merece uma atenção especial. A depressão, o pânico e a ansiedade tomaram conta das nossas emoções de forma geral. E meditar pode salvar sua saúde mental, sabia?

Nós estamos mentalmente doentes e, por consequência, com diversos problemas emocionais, energéticos e físicos. E por quê? Estamos doentes de…

tanta expectativa, pressão, crítica, insegurança, desamor, desrespeito tanto prestar atenção no negativo, no que está fora de nós tanto nos distrairmos com celular, tv, e tudo que nos distancia ainda mais do tempo chamado agora. medo de não sermos bons o suficiente, de violência nas ruas, de dar tudo errado. Até medo de amar a nós próprios.

Você provavelmente se identifica com alguns ou vários desses sintomas. Por isso, neste Dia Mundial da Saúde Mental, te convido a refletir sobre o tema e te explico porque meditar pode salvar sua saúde mental. Se precisar, estou aqui para te ajudar.

Terapia não é para os loucos, é para os fortes

Faz poucos anos que falar de saúde mental era um tabu, um problema que nos levava a pensar em manicômios e eletrochoques. As demências mais severas e os medos agudos eram tratados como uma única doença – loucura.

Mas fico feliz e aliviada que amadurecemos e evoluímos muito nos últimos anos, e que ninguém com depressão e ansiedade vai ser submetido a tratamentos violentos como antigamente. Até porque se fosse o caso, não teria espaço nos hospitais psiquiátricos, chamados na época de Pinel.

Uma vez escutei de um Mestre querido dizendo que a depressão é feita do esquecimento de nós mesmos. Conforme os anos de atendimentos e estudos foram passando, percebi que ele realmente tinha razão. Estar em contato comigo já me salvou muitas vezes de situações desafiadoras.

Nos anos 90, muito antes de mudar de profissão, tive um período bem difícil, em que “do nada” ia perdendo os sentidos. Foi bem complicado lidar com isso, pois eu era tão “forte e normal”.

Mas o fato é que tive que ir fazer terapia. Lá descobri que por causa de uma sequência de traumas acabei gerando muito medo de morrer e aí, quando meu sistema nervoso estressava, eu desmaiava.

Na época, para aceitar isso, foi preciso coragem, mas foi ela que me levou aos poucos ao domínio desta emoção equivocada.

No mesmo período, fui encaminhada para conhecer a mentalização e a meditação (entenda a diferença aqui). E este conjunto de atividades me levou à lembrança de quem eu sou, onde eu estou, o que quero para mim, qual é o meu valor e que pode existir paz interna independente do externo.

Por que meditar pode salvar sua saúde mental

Ficar com a mente em silêncio é bem difícil mesmo, mas observar a mente e os sentimentos pode ser um exercício bem mais fácil.

Nesse sentido, o observador de si mesmo é aquele que, em silêncio, sem significar tudo e a todos, apenas constata. E a transformação do exercício em hábito é de suma importância para nossa saúde mental e para estabilizar nossa meditação.

Meditar é ter consciência da respiração, e respirar é entrar em contato com o espírito e com a nossa essência, onde tudo vai se tornando mais seguro e satisfatório.

Ao longo da vida, nos afastamos tanto desta sabedoria pessoal que esquecemos que as melhores decisões, respostas e criações são realizadas neste estado de atenção.

Po isso, a única forma de sabermos onde devemos estar e o queremos fazer, é nos mantendo presentes no momento presente, que na maior parte das vezes é um presente.

Se quiser conhecer mais, veja aqui um guia completo sobre meditação.

Exercício de meditação para saúde mental

Te proponho uma pausa agora para perceber como está o seu corpo. Acomode ele melhor e por 1 minuto coloque sua atenção na sua respiração. Com os olhos abertos, constate o que tem à sua volta, perceba os sons e mantenha a atenção na sua respiração. Seu corpo e o observador estão alertas aqui e agora. E é só o que você precisa neste momento para começar o caminho para o bem-estar.

Se você está num momento de ansiedade, pânico ou estresse, seja cuidadoso e paciente com você. Inicialmente, comece apenas ativando o observador do momento e respirando cada vez mais lenta e profundamente.

Lembre-se: tenha calma, até os remédios têm um tempo para fazer efeito e começar a dar resultados. Treine separadamente, vários minutos por dia, e vá aumentando conforme o sistema nervoso vai relaxando com a técnica.

Não perca tempo e comece agora. Não deixe a prática cair no esquecimento após uma pequena melhora. Se quiser evoluir nessa caminhada, veja aqui dicas de meditação para iniciantes.

Meditação muda mentes

A meditação, ou a insistência em estar treinando o comando da minha própria mente, mudou para muito melhor tudo em minha vida.

Eu escolhi que quem manda na minha mente sou eu! Sou eu que estou vivendo esta minha vida. Logo, minha consciência é que deve comandar o fluxo mental, e não o contrário.

E você? Quem está no comando? Sua mente que mente ou o observador que escolhe com coerência?

Medite sobre isso! Medite sempre, esse hábito muda mentes.

Regina Restelli

Criadora da Terapia dos Chakras, que promove autoconhecimento e expansão da consciência amorosa. Faz atendimentos online no Personare. Suas consultas limpam as crenças no campo energético, trazendo bem-estar e energia para autotransformação.

sanatkumara.tera@gmail.com