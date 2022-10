Fim de Plutão Retrógrado 2022: entenda o que significa

O fim de Plutão Retrógrado 2022 ocorre neste sábado (8/10), ou seja, o planeta das transformações profundas retoma seu movimento direto no céu. O que isso significa? É o que a gente vai entender a seguir.

Significado de Plutão Retrógrado

Plutão Retrógrado é um trânsito bastante comum: ocorre uma vez ao ano, por quase seis meses. Isso indica que praticamente metade da população terá em seu mapa.

A retrogradação é um movimento aparente, ou seja, ele parece andar para trás quando se olha do ponto de vista da Terra. A Astrologia entende que esse posicionamento pode provocar um processo de revisão do tema daquele planeta na sua vida.

Segundo o astrólogo Leonardo Lemos, Plutão é um dos planetas chamados de transpessoais, ou seja, representa mudanças na forma de cada um viver, provocando fins, encerramentos, destruição, reconstrução e até cura de algum tema.

Todas essas transformações geralmente têm relação com a Casa onde está (é só procurar por Plutão no seu Horóscopo Personalizado) e pela casa que rege (onde está o signo de Escorpião no Mapa Astral).

O que acontece com o Fim de Plutão Retrógrado?

Como Plutão está em Capricórnio, segundo a astróloga Naiara Tomayno, a retrogradação pode ser vista (ou melhor, não vista) em catástrofes e alterações climáticas, relações entre os poderosos e subordinados, e até fundos de investimentos e atividades que acontecem debaixo da terra (exploração de recursos, etc.), que ficaram mais difíceis de serem avaliadas.

Com o fim de Plutão Retrógrado, a sociedade pode sentir um alívio, como se o clima de que algo estava sendo escondido se dissipasse.

Mas calma aí, porque nem tudo são flores. Desde agosto, estamos vivendo uma temporada de planetas retrógrados (5 ao mesmo tempo!), e Plutão é o primeiro a retomar sua velocidade normal.

Ou seja, ainda restam 4. Saturno encerra a retrogradação dia 23 de outubro, mas, em compensação, um trânsito muito mais forte, pois se trata de um planeta pessoal e mais perto da Terra, começa dia 30 de outubro: Marte retrógrado, que vai até janeiro de 2023.

“Como essa temporada de retrógrados ocorre em um período eleitoral e pouco antes da aguardada Copa do Mundo, de maneira geral, podemos esperar dias nos quais o tempo parece passar mais devagar. E essas retrogradações vão contribuindo para o clímax das expectativas“, explica Naiara.

Mas não esqueça de que todos os movimentos no Céu podem atuar com mais ou menos intensidade na sua vida, dependendo do seu Mapa Astral. Por isso, é importante ficar de olho aqui no seu Horóscopo Personalizado, que mostra como o céu geral conversa com o seu mapa.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

