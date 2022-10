Como cada signo ama? Saiba olhar no seu Mapa Astral

Se você é do signo solar de Escorpião, a sua forma de amar não necessariamente é escorpiana. Ela pode ser virginiana, libriana, sagitariana ou capricorniana – dependendo de onde Vênus está no seu Mapa. É por isso que muita gente não se identifica quando lê sobre amor a respeito do seu signo. Neste artigo, a gente te conta como cada signo ama e ensina a ver isso no seu Mapa Astral.

Amor no Mapa Astral

Quando o assunto é amor na Astrologia, não basta olhar apenas para o signo solar de cada pessoa. Vênus, Lua, Casa 5 e Casa 7 são áreas tão ou mais importantes no Mapa Astral. Vale ver a versão completa do Mapa Astral do Personare para ler a análise completa de todos esses pontos.

Mas aqui a gente te mostra um dos mais importantes: Vênus, que representa a forma como amamos e como expressamos os nossos afetos. Ou seja, nós amamos segundo o signo em que está Vênus.

E isso muda tudo! Uma pessoa escorpiana pode não ser ciumenta no amor como Escorpião é. Se tiver Vênus em Sagitário, por exemplo, tende a dar muito mais liberdade para a pessoa parceira.

Como olhar Vênus no seu Mapa Astral

Faça ou abra o seu Mapa Astral aqui. Procure por Vênus na lista de planetas e veja o signo que está logo à direita. Pronto, este é o seu signo de Vênus. Agora, leia a seguir como cada signo ama.

Como cada signo ama

O astrólogo Alexey Dodsworth, autor do Mapa Astral do Personare, faz a análise de Vênus a partir dos quatro elementos: Fogo, a Terra, o Ar e a Água.

O especialista sugere ir a fundo no conhecimento sobre Vênus em seu mapa para compreender melhor os seus processos afetivos. “Fará uma grande diferença em seu entendimento da sua própria forma de viver as relações”, aconselha Alexey.

A seguir, veja como cada signo ama a partir dos seus elementos (veja aqui o significado dos quatro elementos).

Como ama Vênus de Fogo: Áries, Leão e Sagitário

Com uma necessidade enorme de sentir paixão, esses signos amam de forma leve, alegre e respeitam (e exigem também) as liberdades individuais.

Como ama Vênus de Terra: Touro, Virgem e Capricórnio

Cheios de sensualidade, esses signos amam o outro tanto quanto as demonstrações físicas de amor. Porém, podem amar “calados”, ou seja, não expressar tanto, o que de jeito nenhum significa que o afeto não exista.

Como ama Vênus de Ar: Gêmeos, Libra e Aquário

Se um desses signos está amando, você saberá. Porque a comunicação e a expressão falada ou escrita do amor é importante para eles. Por outro lado, demandam bastante demonstração de segurança.

Como ama Vênus de Água: Câncer, Escorpião e Peixes

Esses signos amam e expressam o amor com carinho, dedicação, doses de ciúmes e muito apego. O perigo é querer viver única e exclusivamente de amor.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

