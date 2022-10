Tarot previu 2º turno. Saiba o que ele diz para o resto das eleições

A Papisa é a carta do Tarot do mês das eleições 2022 no Brasil. Antes de domingo (2), escrevi aqui nas previsões do Tarot para outubro que o Arcano sugeria que as eleições não seriam definidas num primeiro turno – como de fato não foi -, pois o mês de outubro será um período de pausa para profunda reflexão e avaliação.

A carta não representa a disputa em si nem todo o alvoroço causado por ela, mas a sua essência. A posição da Papisa de estar numa entrada nos remete a um começo, e a sua posição estática, a uma parada.

Então, mais do que os aparentes conflitos gerados pelas disputas ideológicas e políticas, importantes decisões foram tomadas. O Arcano II ainda é uma carta de possibilidades, e não de certezas, portanto, muitas águas ainda vão rolar e os rumos dos acontecimentos podem nos levar a caminhos diversos.

Além disso, o Arcano II é interpretado como um arcano de fertilidade, como uma semente, portanto, temos algo sendo fecundado, que irá nascer num futuro próximo. Ele é coerente com o momento, pois se alinha com o principal evento para o Brasil e se torna uma alusão à nova fase que se avizinha e começa ser fecundada este mês, para ser gestada nos próximos e nascer em janeiro de 2023 com o mandato presidencial.

Se quiser complementar as Previsões do Tarot para outubro de 2022 com as tendências pessoais para você, jogue aqui o Tarot Mensal e aproveite o melhor do mês.

Tarot indica energia negativa

Vale destacar a posição da carta no contexto geral, ela se encontra entre A Lua (Arcano do mês de setembro), e O Diabo (de novembro). Essa combinação tríplice não é auspiciosa, revelando uma energia pesada e negativa, como uma densa nuvem que polui o astral neste período e só começa a melhorar em dezembro.

Ou seja, é uma mistura que pode gerar uma paranoia coletiva que manifesta em ações agressivas, em violências, fake news e intolerância. Essa é uma energia que nos pega, sem a gente perceber.

Por isso, para sair dessa frequência, evite debates apaixonados, brigas acaloradas e enfrentamentos diretos com pessoas que não estão com capacidade de diálogo e escuta. Lutar é diferente de brigar e, muitas vezes, a retirada é estratégica. Abrir mão da última palavra é ter paz.

Se você quiser algum conselho especificamente para você e o seu momento, jogue aqui o Tarot do Dia e peça mentalmente uma orientação.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

fortuneteller_21@hotmail.com