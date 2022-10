Previsões para a semana de 2 a 8 de outubro de 2022: cautela e jogo de cintura

Após três semanas, Mercúrio Retrógrado chegou ao fim no domingo (2/10). Porém, a oposição com Netuno aumenta a ingenuidade e pode dificultar o entendimento sobre determinadas situações. As previsões para a semana de 2 a 8 de outubro de 2022 trazem também as energias de Mercúrio em trígono com Plutão, aspecto que favorece a profundidade e a sagacidade.

Nessa semana, ainda temos Marte em trígono com Saturno, que chega para facilitar a execução daquilo que foi planejado.

Por fim, Marte começa uma longa quadratura com Netuno, que vai marcar o mês de outubro, podendo gerar conflitos. É um momento de refletir melhor sobre as nossas escolhas e ter jogo de cintura.

Veja a seguir a previsão completa e entenda melhor como aproveitar as energias. Não esqueça de que as previsões gerais conversam com o seu Mapa Astral, análise que você encontra aqui no Horóscopo Personalizado do Personare .

A volta de Mercúrio a seu movimento direto

O fim de Mercúrio Retrógrado certamente fez muita gente comemorar. Porém, ele ainda está oposto a Netuno, o que faz com que Mercúrio não volte à sua precisão tão rapidamente.

Além disso, quando Mercúrio fica retrógrado, ele passa alguns dias ainda meio lento. Sendo assim, é preciso lembrar que não estamos livres de possíveis embates. Inclusive, alguns astrólogos brincam que Mercúrio com oposição com Netuno é um “mini Mercúrio Retrógado”.

Para lidar melhor com essa fase, a dica é ter cautela, principalmente na segunda-feira, pois podem ocorrer momentos de atrapalhos, atrasos e gasto de energia, o que é normal até por ser pós-eleição. Lembre-se de refletir, ponderar, anotar e depois soltar as energias para que o universo se encarregue do fluxo natural.

Veja, o maior desafio da semana está em integrar e pensar sobre o todo, procurando manter bons hábitos, muita reflexão e práticas ritualísticas. Durante toda a semana, será necessário redobrar a atenção para não cometer equívocos.

Caso sinta que a desordem está demais, reserve um tempo para se conectar com a fé e a intuição. Seja qual for o desfecho coletivo, é possível tomar boas decisões e navegar melhor dentro do cenário atual.

Evite consumir notícias em excesso, silencie e ouça o coração. Se precisar de ajuda, o Personare tem muitos especialistas que podem te ajudar. Clique aqui para conhecer as terapias online .

Mercúrio em trígono com Plutão: atenção com a ingenuidade

Enquanto faz oposição com Netuno, aumentando a ingenuidade, Mercúrio também entra em trígono com Plutão, um aspecto associado à profundidade e à sagacidade. Essa energia representa o lado esperto da semana, pois aumenta a nossa capacidade de ler as entrelinhas.

Aproveite para pesar as intenções por trás das coisas – essa é a capacidade necessária que precisamos ter essa semana. Mesmo com uma tendência para uma certa confusão, como falamos anteriormente, temos capacidade para organizar o raciocínio e tentar nos aprofundar nos assuntos relevantes para nós.

Mercúrio com Netuno proporciona ainda uma sedução nas palavras, abrindo espaço para nos deparamos com promessas incríveis. Porém, caberá a nós analisarmos o que é verdadeiro (ou não).

Nos assuntos amorosos, seja sagaz para explorar o comportamento das pessoas e para não cair em conversas de sapos que se apresentam como príncipes. O momento pede que a gente enxergue além das aparências.

Usufrua da profundidade netuniana para questionar e avaliar. Lembre-se que é melhor aceitar a realidade sem fazer pirraça, e tentar mudá-la internamente a partir de uma maneira mais concreta, dentro dos seus próprios meios e possibilidades.

Marte em trígono com Saturno: planejamento e jogo de cintura

Última semana do trígono entre Marte e Saturno favorece a execução daquilo que foi planejado. O aspecto traz uma energia de querer realizar as coisas, sem se importar com os contratempos, pois há mais persistência.

Nesse sentido, é uma semana interessante para que a gente tente corrigir o rumo das coisas. Por outro lado, Marte começa uma longa quadratura com Netuno, que vai vigorar pelos próximos dois meses. É uma energia que costuma atrapalhar nossos objetivos, por isso a ideia do jogo de cintura.

Entre os meses de outubro e novembro, observe onde Marte e Netuno transitarão no seu mapa é só olhar gratuitamente aqui no horóscopo personalizado , pois essas serão as áreas que você precisará de mais atenção. Poderão ocorrer interferências que deixarão você irritado, impaciente.

Encontre um tempo para descansar, meditar e economizar energia para agir em prol de suas metas.

Dicas gerais para lidar melhor com as energias da semana

Saiba descansar: esta é uma semana para você ir ao encontro da sua inteligência emocional e evitar dar abertura para a imaginação negativa, seja ela em relação ao coletivo ou em aspectos particulares. Não dê corda para o pessimismo: muitas pessoas estão descrentes e precisamos questionar se os medos são reais ou inventados. Sabe os famosos pensamentos de “mas e se?”. Lembre-se que “e se” não existe! Faça a sua parte: para que tudo possa seguir da melhor forma, quando começar vir a nuvem negativa de Netuno, expulse, pois não é isso que te fará avançar na vida. Persista: se você se perceber dispersando ou indo para o negativismo, seja persistente para voltar ao prumo. Disciplina, comprometimento e responsabilidade para fazer o que tem que ser feito, assim você não gasta tempo e energia.

