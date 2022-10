Descubra quais desafios e oportunidades você ainda tem em 2022

Faltando três meses para o fim do ano, desafios e oportunidades você ainda tem em 2022? Até aqui, você conseguiu colocar suas metas de Ano-Novo em prática? Aqui você vai ficar sabendo o que pode acontecer na sua vida no último trimestre do ano a partir de uma análise numerológica. Assim, você pode se planejar e ainda tirar do papel algumas metas.

Afinal, quando colocamos uma data limite para concretizar algo, essa decisão nos dá foco para seguir adiante. Só que muita gente dispersa ou até esquece se o prazo for muito longo.

Então, para começar o seu planejamento para a reta final de 2022, você vai precisar saber o Número do seu último trimestre de 2022 (calcule gratuitamente aqui nas Previsões Numerológicas Personare).

Depois disso, você pode ler aqui a análise do seu Trimestre Pessoal e se organizar para conseguir realizar o que planejou para o último trimestre do ano.

Desafios e oportunidades você ainda tem em 2022

Trimestre Pessoal 1

Na reta final do ano, você poderá iniciar algo novo ou ter ideia para algum projeto futuro. Este é um período muito apropriado para vencer inseguranças e medos, porque você deve sentir mais coragem para encarar os desafios. É uma fase apropriada para investir sua energia em algo que tende a desenvolver futuramente.

Trimestre Pessoal 2

O último trimestre do ano é muito apropriado para você desenvolver sua capacidade de servir e ser útil às pessoas. Para realizar suas metas, você precisará de muita paciência e atenção aos detalhes. É uma fase de gestação, de espera e de adquirir mais conhecimentos, de modo a estar preparado para as oportunidades que virão.

Trimestre Pessoal 3

Você deve colher os primeiros frutos do que vem plantando e desenvolvendo na reta final do ano. Aproveite! Suas metas podem girar em torno da vontade de se expor, se comunicar e interagir mais com as pessoas, de um jeito divertido. A época é favorável para viver a vida com mais otimismo, criatividade e espontaneidade. A fase é de expansão!

Trimestre Pessoal 4

A reta final do ano, para você, serve para definir melhor, planejar e cumprir suas metas com muita praticidade. Determinação, perseverança e trabalho em equipe determinarão o sucesso de seus objetivos nesta época. Você pode sentir mais segurança, principalmente porque tende a buscar por mais estabilidade.

Trimestre Pessoal 5

Os últimos meses do ano são favoráveis para se abrir ao novo, com uma postura mais receptiva às crises, pois elas não deixam de ser oportunidades para mudanças. Suas metas podem demandar flexibilidade e capacidade de lidar com diversas atividades simultaneamente. Neste momento, espere pelo inesperado.

Trimestre Pessoal 6

A reta final de 2022 pode demandar mais sacrifícios pessoais. Família, amizades ou grupos podem demandar de você maior capacidade de negociação. Para cumprir com suas metas, você precisará desenvolver a diplomacia e compreender melhor a dinâmica das relações.

Trimestre Pessoal 7

Aproveite esses últimos meses para os estudos. Suas metas exigirão mais eficiência de sua parte, por isso a importância de ler mais, fazer algum curso de especialização ou simplesmente focar em algo para aperfeiçoar suas habilidades técnicas e intelectuais.

Trimestre Pessoal 8

Sua ambição tende a se elevar na reta final de 2022. Aproveite e pense grande. Coloque sua força de vontade para realizar suas metas com organização, determinação e praticidade. Mas como tudo aquilo que fizer poderá repercutir mais e ter maior evidência, procure agir com ética e de maneira responsável.

Trimestre Pessoal 9

Para você, os últimos meses são ótimos para finalizar tarefas, concluir pendências, fechar ciclos e realizar suas metas. Além disso, é importante praticar o desapego neste trimestre, se preparando para começar uma nova fase, com novos e diferentes objetivos em mente.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br