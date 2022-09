Fim de Mercúrio Retrógrado: veja o que melhora na sua vida

Depois de três semanas, chegou ao fim o terceiro Mercúrio Retrógrado de 2022. De forma geral, devemos ter menos perrengues no dia a dia e mais clareza de ideias. Mas cada pessoa viveu a retrogradação de forma diferente. Então, a gente te conta o que melhora na sua vida agora que Mercúrio fica direto.

Afinal, cada Mercúrio retrógrado é diferente e mexe com uma área específica da vida de cada pessoa. Isso porque o trânsito que o planeta faz no céu de hoje “conversa” com o seu Mapa Astral. Isso significa que você está vivendo um trânsito de Mercúrio diferente do trânsito que suas amizades, família, colegas e qualquer outra pessoa está vivendo.

E como vê isso? Siga o passo a passo (rápido e grátis) pra ver seus trânsitos pessoais.

Como ver o trânsito de Mercúrio personalizado?

Veja a seguir como descobrir onde está Mercúrio e as dicas para cada posicionamento.

Comece acessando aqui no seu Horóscopo Personalizado. É gratuito! Se você não tem cadastro nosso site, vai precisar apenas incluir alguns dados, como data, hora e local de nascimento Agora, veja que você tem vários trânsitos de vários planetas acontecendo. No menu à direita, você vê seus trânsitos pessoais ativos. Ao clicar em um deles, você lê, à esquerda, a análise e a previsão para sua vida.

Ver seu Horóscopo Personalizado é importante porque a Astrologia é muito mais ampla do apenas o signo solar — que é esse que você sabe só com o dia e o mês do seu nascimento.

Uma pessoa que nasceu com Sol em Áries, por exemplo, vai viver o trânsito de quaisquer planetas de forma diferente de outra pessoa que também tem o Sol no mesmo signo.

Isso porque essas pessoas têm configurações muito diferentes no resto do Mapa.

Qual área da sua vida vai deslanchar com Mercúrio direto?

Mercúrio em trânsito pela Casa 1

A partir de agora, iniciar projetos ou fazer uma compra está mais liberado. Assim como, investir em mudanças na aparência e no guarda-roupa. Mas é importante ver que outros trânsitos você está vivendo antes!

Casa 2 recebendo Mercúrio neste momento

Se você deixou de fazer alguma compra durante a retrogradação, agora você pode investir, porque a entrada de dinheiro não fica mais tão travada.

Mercúrio transitando pela casa 3

Finalmente, os problemas na sua comunicação tendem a diminuir. Se percebeu alguns mal-entendidos, a tendência é que as conversas, enfim, sejam mais tranquilas e fluidas agora.

Trânsito de Mercúrio pela Casa 4

Se havia algo instável na casa da família e seus moradores, as coisas podem normalizar. Dessa forma, a comunicação com mãe, pai, irmãos, tias e tios, avós e avôs pode melhorar também.

Mercúrio passando pela Casa 5

Namoros ou relacionamentos com pessoas queridas devem deslanchar. Se havia rolado algum afastamento devido a mal-entendidos ou desencontros de agendas, agora provavelmente deve evoluir.

Sua Casa 6 está recebendo Mercúrio

Trâmites ou tarefas no trabalho que, por ventura, estavam complicados ou emperrados, agora podem deslanchar. Além disso, a sobrecarga que você possivelmente vem sentido deve aliviar também.

Casa 7 vivendo trânsito de Mercúrio

Relações amorosas e parcerias de negócios que talvez estivessem estremecidas podem deslanchar. Situações que envolvem a aprovação ou aceitação do público ou de um sócio (apresentações públicas, negociações de contratos etc.) também são favorecidas agora.

Trânsito de Mercúrio acontecendo na Casa 8

Se você fez revisões ou se questionou sobre términos e algo que cogita tentar novamente, agora talvez sinta que está na hora de tomar uma decisão e, portanto, agir.

Mercúrio em trânsito pela Casa 9

Assuntos relacionados a faculdade e estudos superiores, ou papéis relacionados ao estrangeiro (vistos, aprovações consulares, etc.) podem, enfim, avançar.

Casa 10 recebendo Mercúrio agora

Sua imagem pública e assuntos envolvendo carreira ou profissão podem avançar melhor a partir de agora. Além disso, promoções pedidas no trabalho ou oferecidas antes da retrogradação também podem ser encaminhadas, se nenhum outro fator no resto do seu Horóscopo negar.

Casa 11 vivendo trânsito de Mercúrio

Conversas importantes com suas amizades ou com grupos podem caminhar normalmente agora. Além disso, mal-entendidos, mentiras e fofocas que possam ter rolado, agora, tendem a diminuir.

Sua Casa 12 está recebendo Mercúrio

Culpas envolvendo questões ocultas, medos antigos ou sonhos estranhos devem se acalmar. Por fim, sua saúde mental e intuição devem ficar menos confusas.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br