Princesa Diana e a bulimia: o que diz o Mapa Astral de Lady Di

Em 1995, a revelação da relação da Princesa Diana e a bulimia foi revelada pela própia em uma entrevista que chocou o mundo todo.

“Eu tive bulimia por vários anos. E isso é como uma doença secreta. Você inflige isso a si mesma porque sua autoestima está em baixa e você não acha que é digna ou valiosa. Quando você tem bulimia, você fica com muita vergonha de si mesma e se odeia”, disse.

Em “Diana: her true story”, a princesa revelou que começou a sofrer de bulimia uma semana depois que ficar noiva do então Príncipe Charles e que levou quase uma década para superar a doença. De acordo com Lady Di, isso aconteceu por dois motivos.

Certa vez, Charles pôs a mão em sua minha cintura e descreveu que ela estava “meio gordinha”, segundo revelou. A segunda razão teria sido a descoberta do romance secreto de Charles com Camila Parker Bowles.

Cenas da bulimia de Diana apareceram inclusive na série “The Crown”. A relação entre a Princesa Diana e a bulimia pode ser interpretar a partir de seu Mapa Astral. E é essa análise astrológica que você pode ver neste artigo.

Porém, primeiro é importante dizer que um Mapa Astral não determina algo. Afinal, todo mundo tem livre-arbítrio. Se fosse determinante, pessoas gêmeas não teriam personalidades completamente diferentes e fariam sempre escolhas parecidas.

Contudo, se sabemos que a pessoa passou por um determinado problema, como um distúrbio alimentar, é possível buscar entendê-lo no Mapa Astral.

Mapa Astral da Princesa Diana e a bulimia

Em primeiro lugar, é importante saber que Diana nasceu em Sandrigham, na Inglaterra, em 1º de julho de 1961, às 19h45. O Mapa Astral de Lady Di mostra que ela nasceu com Sol em Câncer, Ascendente em Sagitário e Lua em Aquário.

A princesa era apaixonada por esportes. Não só era fotografada em lindos vestidos de gala, como também em variadas roupas de ginástica e adorava natação. Algo típico de quem tem Ascendente em Sagitário.

Na infância, seu sonho era ser bailarina profissional. Todavia, ao crescer, abriu mão do sonho, por ter quase 1,80m de altura. Por isso, foi considerada muito alta para a modalidade.

Contudo, se o lado positivo de Sagitário é o apreço por esportes, o negativo – que nem todas as pessoas com esse Ascendente manifestam – é o exagero.

Esse excesso se manifestou em Diana no ato de comer mais do que seu corpo precisava, e depois vomitar. Ou seja, a bulimia.

Mas é preciso olhar outros fatores do Mapa da Princesa Diana para entender mais facetas do distúrbio do que está contido nas declarações que ela fez para a BBC.

A princesa canceriana

Câncer era o signo solar da Princesa. No seu Mapa Astral, tanto o Sol quanto Mercúrio estavam na Casa 7 quando ela nasceu, como você pode ver ao lado.

A casa 7 tem a ver com casamento (leia aqui o nosso guia sobre a Casa 7 no Mapa Astral). Já Câncer e seu regente, a Lua, estão ligados a temas como maternidade, feminino, infância, alimentação, busca por segurança e emotividade.

Além disso, Sol e Mercúrio faziam um trígono com o sonhador Netuno. Este planeta estava situado na Casa 10 do Mapa de Lady Di. A décima parte do Mapa ter a ver com imagem pública (leia mais aqui sobre a Casa 10 no Mapa Astral).

Do conto de fadas ao pesadelo

Em um primeiro momento, esta combinação foi a de uma verdadeira princesa de contos de fadas, a de uma jovem que se casava com o homem mais visível e cobiçado da Inglaterra, o Príncipe Charles.

Netuno na Casa 10 do Mapa fez com que Diana fosse imediatamente idealizada, causando forte fascínio sobre o público. Tão potente que dura até hoje, mais de duas décadas depois da sua morte.

Todavia, a Casa em que se tem o Sol é de onde a pessoa tira a vitalidade. Nela, queremos brilhar e nos realizar. Sendo na Casa 7, portanto, vemos que Diana esperava muito deste casamento, era onde ela queria realização.

O tombo foi tão retumbante quanto o tamanho do conto de fadas. Quando a princesa descobriu que o marido tinha uma amante: a mesma mulher com quem ele havia tido um romance anterior ao seu casamento. Além disso, Diana descobriu também que Charles se casou com ela por uma necessidade protocolar.

Sol nos relacionamentos e Ascendente nos excessos

Lady Di afirmou à BBC que “a bulimia era como um sintoma do que estava acontecendo em seu casamento”. Foi neste ponto que ela acionou o excesso ligado a Sagitário no Ascendente. Comer, e, a seguir expelir.

Vaidosa e também cobrada para ser sempre bela, ela sentia que não podia engordar. Dessa forma, vomitar era a “solução” após o ato compulsivo de se encher de comida.

Mas Sagitário e Câncer não explicam todo o quadro. É muito importante entender a Lua, planeta diretamente ligado a questões alimentares, e regente do signo solar de Diana.

O fator “Lua”: o passado familiar de Diana

A Lua no Mapa Astral remete à infância, por isto vale a pena fazer um resumo de como foi a de Diana. Em 1954, o conde John Spencer e a jovem Frances Ruth Roche, ambos da aristocracia britânica, se casaram. Entre os ilustres convidados estava a Rainha Elizabeth II, que naquele momento nem sonhava que viria a ser a futura sogra de uma das filhas do casal.

Os pais da Princesa Diana, portanto, nasceram entre a nobreza e detinham uma enorme fortuna. Com apenas 14 anos, Diana recebeu o título de Lady, em razão do falecimento de um dos avôs.

Há diferentes versões sobre como foi a infância da Princesa Diana. Segundo uma ex-babá, “a menina teve uma infância feliz e segura” e era a garotinha dos olhos do pai.

Porém, seu irmão mais novo, Charles, três anos mais novo do que a Princesa, com quem ela tinha forte elo emocional, tem uma versão diferente. De acordo com ele, Lady Di teve uma infância infeliz, afetada pela turbulenta separação dos pais, em 1969.

Frances deixou seu marido para ficar com um magnata australiano. Neste momento, a família se despedaçou.

Após a separação, a mãe de Diana começou uma longa e extenuante batalha judicial, a qual perdeu. O evento aproximou Diana do irmão Charles, que compartilharam o mesmo sentimento de insegurança, instabilidade emocional e abandono.

E foi com esta mesma sensação que, anos mais tarde, ela descreveu o que sentiu ao descobrir que o marido tinha uma amante, e que ela era apenas uma peça de um casamento de fachada.

Andando em círculos: circunstâncias de infância que se repetem

É fato conhecido na Psicologia que tendemos a atrair circunstâncias parecidas com que vivemos na infância, com cicatrizes ainda mal fechadas que se repetem.

Toda a situação tensa com os pais está muito clara no Mapa de Diana.

A Lua, que representa a mãe, está em Aquário, signo ligado à liberdade. É importante entender que o divórcio ainda era algo muito chocante e complicado entre os anos 1960 e 1970.

Trinta anos depois, a filha de Frances também foi peça-chave em divórcio igualmente complicado e explosivo na família real britânica, a respeito do qual ninguém no início sabia o que fazer.

Aquário e Urano fortes no Mapa

No Mapa de Diana, a Lua em Aquário está em oposição com Urano, o regente de Aquário. Observe que há dupla reiteração de fatores aquarianos/uranianos. Urano está frequentemente associado à turbulência, ruptura e instabilidade. A infância de Diana foi marcada por esta instabilidade e pelo ato repentino e inesperado da mãe.

Ninguém espera que nobres se divorciem – muito menos desta forma. A Lua remete a como a pessoa vê sua mãe, e diz respeito a autoimagem feminina que uma mulher tem de si mesma.

Note que as palavras de Diana na lendária entrevista para a BBC dizem respeito a uma Lua em Aquário em oposição com Urano: “Disseram que sou instável e mentalmente desequilibrada. Infelizmente, isso me perseguiu ao longo dos anos.” Era exatamente o mesmo que foi dito da mãe.

Na questão alimentar, a Lua em Aquário ou em aspecto com Urano pode dar tendência a uma alimentação errática, como é o caso da bulimia ou então fazer dietas estranhas. Aquário, como uma de suas características, é conhecido pela excentricidade.

Contudo, faz-se necessário compreender, também, outro fator muito significativo nisso tudo e também citado por Diana: a autoestima. E aqui temos um terceiro elemento na tensa configuração envolvendo a Lua no mapa da falecida princesa do povo.

A ruptura afetiva na infância e na vida adulta

A Lua e Urano se opõem entre si, e ambos os planetas formam quadratura com Vênus em Touro, em uma configuração de tensão conhecida como “Quadratura em T”. Vênus em Touro, planeta focal da quadratura em T, tende a representar tradição, busca por estabilidade afetiva e/ou financeira.

Com efeito, os pais de Diana eram nobres e fizeram um respeitável e prestigiado casamento tradicional, inclusive com a presença da rainha, o que remete à Vênus domiciliada – fortalecida – em Touro.

Anos mais tarde, esta mesma rainha iria ter de lidar com um acontecimento explosivo dentro da sua própria família: a filha do casal que viu casar expondo o caso secreto de seu filho e toda a sua infelicidade com seu casamento e pedindo para se divorciar.

A Lua, que descreve as reações emocionais, envolvida com Urano pode estourar de modo repentino depois de ter acumulado muita tensão. Diana era muito da Lua aquariana, inclusive em seu interesse por causas coletivas e humanitárias. É importante sublinhar que todo signo tem um lado luz e um lado sombra (você pode ler aqui sobre o lado sombrio de cada signo).

Ela foi uma das primeiras pessoas públicas a apertar as mãos de pacientes soropositivos sem nenhuma proteção. E isto em 1987, época em que havia enorme temor do HIV. O gesto dela representou enorme avanço para a diminuição do preconceito em relação às pessoas soropositivas.

Os significados de Vênus em Touro no Mapa de Lady Di

Mas Diana tinha muito de Vênus em Touro, um arquétipo do feminino, da beleza, da elegância, da vaidade e de figurinos clássicos, que a faziam ser adorada pelas câmeras e pelo público.

Touro, na alimentação, é também um signo associado ao prazer, o que reforça a relação entre a Princesa Diana e a bulimia. Isso porque, de forma equivocada, o prazer que Touro reforça pode vir do comer com excesso e depois precisar vomitar. O expelir tem um simbolismo de rejeição a algo, seja a si mesma ou a uma situação com a qual não se consegue lidar.

A Lua em quadratura com Vênus pode ser analisada pela infância de Diana, quando a mãe que optou pelo amor (Vênus) ao invés da manutenção da unidade familiar (Lua), como muitas mulheres do seu tempo fariam.

Frances preferiu a sua independência, na visão da filha com Lua em Aquário), do que continuar a tradição de estar em um casamento (Vênus em Touro) que já não fazia sentido a ela.

Quadratura entre Lua, Urano e Vênus e os dois triângulos amorosos na vida da Princesa

No caso de Diana, a quadratura indicou ainda o famoso triângulo amoroso que viveu com Charles e Camila. É muito comum que aspectos tensos entre Lua e Vênus possam sinalizar potencial de triângulos amorosos.

Ou seja, Diana viveu isto tanto na infância, com o triângulo amoroso envolvendo o pai, a mãe e o magnata australiano, e na vida adulta durante o próprio casamento. Deve ter passado em sua cabeça: “por que ela, Camila, e não eu sou a pessoa que meu marido ama?”.

No seu casamento, Diana viveu os papéis do pai e da mãe. Do pai, ao ser preterida por outra pessoa. O marido amava outra mulher, assim como Frances amou outro homem. E o da mãe, ao não conseguir mais suportar determinada situação e pedir o divórcio.

Neste sentido, a bulimia foi mesmo uma resposta a uma falta de liberdade, à sensação de ter sido pega em uma armadilha e não poder sair dela. E foi também um reflexo dos padrões de magreza excessiva, como deixou muito clara a fala de Charles sobre a “cintura gordinha” da noiva.

A previsão do divórcio na Princesa Diana

O Horóscopo da Princesa Diana indicava que, no período do divórcio, ela estava vivendo um trânsito de Urano sobre o Saturno de seu Mapa. O Horóscopo é um estudo que analisa o céu deste momento atual sobre o Mapa de uma pessoa, ou seja, é uma análise personalizada que vai muito além do Horóscopo para o signo de uma pessoa. Você pode ver o seu Horóscopo Personalizado e gratuito aqui no Personare.

Saturno simboliza coisas estabelecidas, como um casamento. Este trânsito que Diana viveu em 1995 sinalizou a ruptura de um casamento de fachada. Naquele ano, Urano entrou em Aquário e ficou sete anos transitando por este signo, ou seja, destacou forte impulso por liberdade.

Aquário era o signo lunar de Diana (conheça mais sobre os significados da Lua em Aquário no Mapa aqui), que esperava desfrutar desta liberdade. Mas, infelizmente, isto não durou muito tempo depois do divórcio oficial.

Em 1997, pouco tempo após o divórcio, Diana morreu em um trágico acidente, em Paris, na França. Diga-se de passagem, Urano, tão importante no Mapa de Diana, rege acidentes.

A questão alimentar envolvendo Lua, Vênus e Urano

Como a Lua e Vênus estão em tensão no Mapa da princesa, os problemas afetivos e de autoestima, associados a Vênus, planeta que representa estas questões, poderiam atuar na alimentação, ligada a Lua.

À medida em que a princesa foi assumindo a sua infelicidade e a dificuldade em permanecer em um casamento de fachada, e melhorando a sua autoestima, o mecanismo de comer em excesso e depois vomitar não precisou mais ser acionado.

E, então, ela conseguiu falar da bulimia que sofreu, algo muito importante de ser dito por figura pública, dando voz a um problema que milhões de pessoas sofrem.

Assim, há, nos distúrbios alimentares, evidente fator emocional, por isto a Lua, que tem a ver com emoções, é um astro importante de ser estudado em questões alimentares. A Lua mostra o que nos nutre em termos emocionais. Esse astro é a nossa mãe e o nosso primeiro alimento, o leite materno.

A Lua em Aquário de Diana precisava de autenticidade e liberdade, o que ela conquistou quando finalmente teve coragem de assumir que não estava bem e precisava iniciar mudanças em sua vida. E a Lua envolvida com Vênus indicava a necessidade de aprender a se amar para romper o circuito perverso da bulimia.

Alimentação e seu Mapa Astral

No curso de Alimentação e seu Mapa Astral do Personare, único no Brasil, você aprende analisar seu Mapa Astral com a astróloga Vanessa Tuleski e recebe ajuda em Alimentação com a especialista em Saúde KIntegrativa Carol Senna.

Com sete módulos, com aulas gravadas e ao vivo, você faz um caminho profundo de conhecimento sobre a Casa e aspectos da sua Lua, aprende sobre seu Ascendente, conhece melhor seu Saturno. E tudo com orientação.

O curso ajuda você a entrar em contato com fatores que podem não ajudar em uma alimentação equilibrada, mas também com pontos fortes astrológicos a serem utilizados para que você possa fazer as pazes com seu corpo e seu prato.

Além disso, você entra no grupo exclusivo no Telegram para tirar dúvidas e também trocar ideias com a turma.

A proposta do curso é o de cada um empreender uma jornada pessoal, a partir do seu próprio Mapa Astral, durando oito semanas, e encontrar o seu próprio caminho na alimentação.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com