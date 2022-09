Eleições 2022: O que a Numerologia revela sobre o dia da votação

Estamos vivendo um dos momentos mais importantes na trajetória nacional, que são as Eleições. Desta vez, em um contexto ainda mais polarizado e conturbado, recheado de dúvidas e polêmicas. O que será que a Numerologia revela sobre o dia da votação?

Ao analisar a simbologia numérica da data do 1º turno das eleições, dia 2 de outubro de 2022, a Numerologia, que é o estudo dos símbolos que cada número representa, aponta tendências, desafios e caminhos.

Para isso, analisamos a simbologia de dois número: o 9, fruto da soma dos algarismos da data do 1º turno (2+10+2+0+2+2 = 18; e 1+8 = 9) e o 2, que é o número do dia da votação.

Se você quiser conferir as suas previsões pessoais, que estão inseridas neste contexto geral do país, é só conferir as tendências para o seu trimestre e, principalmente, o mês de outubro aqui nas Previsões Numerológicas do Personare, que são feitas com base na sua data de nascimento.

O que a Numerologia revela sobre o dia da votação

O Número 2 representa a polaridade e o conflito. Nesse sentido, pode representar dois lados bastante destacados, seja com dois principais candidatos à Presidência, seja com uma disputa mais acirrada entre dois políticos nas capitais do Brasil.

Outro ponto interessante nessa simbologia é o destaque para as mulheres. O 2 pode mostrar uma forte influência feminina na decisão do eleitorado ou então apontar que algo marcante com candidatas mulheres – algo que também aparece nas previsões do Tarot para outubro (veja aqui).

Por exemplo, podemos ter um número maior ou bem menor de mulheres se elegendo para os novos cargos em relação às últimas votações. Ou então alguma candidata mulher ganhando uma forte evidência em determinado Estado.

Além desses fatores, o simbolismo do Número 2 também se refere à dúvida. Ou seja, incertezas e dificuldade de decidir são tendências para o 1º turno das eleições de 2022. Inclusive, pode indicar uma reviravolta ou guinada de última hora em qualquer nível em disputa. As previsões astrológicas para as eleições 2022 também falam em mudança de ideia – veja aqui!

Por fim, a análise numerológica aponta que a emoção e a irracionalidade podem prevalecer na escolha dos eleitores em 2022. Essa tendência vem não somente do 2, mas também do 9. Vamos analisá-lo agora.

Análise numerológica do Dia Universal

Fruto da soma dos algarismos da data do 1º turno, o Número 9 é o símbolo do fim, do recomeço, da mudança e da transformação. Então, pode ser que na maioria dos Estados a definição se dê logo no primeiro turno, assim como para o cargo máximo de presidente.

Outra simbologia do número é o ideal e o propósito que ele representa, demandando grandes sacrifícios. O 9 representa o humanitarismo e a força de impacto sobre a coletividade.

A esperança de o fim de um ciclo e o início de outro melhor. É essa causa idealista que tende a mover grande parte do eleitorado ao votar no dia 02-10-22.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br