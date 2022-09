Com o início da Primavera, para muita gente, também é o início das alergias. Neste artigo, te conto porque isso acontece e como prevenir alergias durante a Primavera.

Por que as alergias aumentam na Primavera

Na Medicina Oriental Chinesa, consideramos os sintomas de rinite alérgica sazonal como sendo causados principalmente por influência do Vento patogênico.

O vento é qualificado por sintomas que ocorrem rapidamente e mudam também rapidamente, afetando principalmente a parte superior do corpo, e ocorrem ao nível da pele e das membranas mucosas.

A partir dessa perspectiva, quem tem deficiências subjacentes, muitas vezes, ao nível do baço, rim ou pulmão, estão e são mais suscetíveis à penetração ou invasão do vento e, logo, a condições como essas alergias na primavera.

Uma alergia não é mais do que uma reação do organismo a uma substância que lhe é estranha ou à qual se tem uma hipersensibilidade excessiva. Então, quando o corpo entra em contato com o alergênico, desenvolve um conjunto de ações para expulsar essa matéria estranha.

Com isso, o aumento da energia Yang pode revelar-se patológico em pessoas que têm uma propensão a um quadro energético de excesso de Yang e/ou deficiência de Yin.

Nesta estação do ano, é igualmente preocupante um organismo que apresenta um desequilíbrio relacionado com o Fígado/Vesícula Biliar.

Como prevenir alergias na Primavera

Uma vez que a Medicina Tradicional Chinesa tem uma ação fortemente preventiva, torna-se imperativo equilibrar o organismo, enfatizando o tratamento ou prevenção de um desequilíbrio energético do Fígado/Vesícula Biliar.

O pulmão é o órgão determinante neste campo das alergias, por ser ele que estabelece a comunicação direta entre o organismo e o mundo exterior. Esta ligação acontece não só através da respiração, com a entrada e saída de ar, mas também através da pele. Para pôr fim às alergias, a MTC utiliza tratamentos que se complementam mutuamente, sendo a fitoterapia, a dietética chinesa e a acupuntura as técnicas mais comuns e com maior percentagem de sucesso. Para a prevenção das alergias na primavera, é possível com (mas não só) acupuntura e Fitoterapia aliviar os sintomas. Além disso, é possível reduzir os problemas com a alimentação. Oriente-se a redução de doces, laticínios, iogurtes e alimentos frios, pois promovem a formação de muco nos pulmões. Sopas, verduras e grãos cozidos são os mais indicados nesse processo de reequilíbrio na Primavera.

Eric Flor

Eric Flor Francisco é terapeuta integrativo do RJ formado em fisioterapia, acupunturista e mestre em Reiki. Faz atendimentos no Rio de Janeiro com Auriculoterapia, Ventosaterapia, Moxaterapia, Orgoniteterapia, Cristalterapia e PranicHealing para promoção de equilíbrio, vida saudável e bem-estar.

ericff@ericflor.com.br