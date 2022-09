Hipnose: técnica serve para ansiedade, comer e dormir melhor

A atriz Deborah Secco, o marido, Hugo Moura, e a filha, Maria Flor, contaram ao público que passaram por um tratamento de hipnoterapia para gerenciar ansiedade e dor, além de dormir e comer melhor. Você sabia que a técnica pode ser utilizada para isso? Nesse artigo, te conto o que é hipnose, como funciona a hipnoterapia e a auto-hipnose, para que serve e seus benefícios.

O que é hipnose e hipnoterapia?

Hipnose é um estado natural da mente. Acessamos esse estado diversas vezes durante o nosso dia. Podemos dizer que hipnose é um estado de foco e concentração, que pode ser utilizado de maneira voluntária e profunda.

Ou seja, a hipnose é um fenômeno psicológico genuíno, mas que tem usos válidos na prática clínica, onde ganha o nome de hipnose clínica ou hipnoterapia.

Então, resumindo, hipnose é um estado de concentração altamente focado, frequentemente associado ao relaxamento e à sugestionabilidade elevada, ou seja, um aumento na capacidade de aceitar sugestões.

Para que serve a hipnose e a hipnoterapia?

Em um tratamento de hipnoterapia, enquanto estão em estado de transe hipnótico, as pessoas se tornam muito mais abertas às sugestões úteis do que normalmente são.

Sugestões essas que têm o objetivo de surtir efeito depois que a pessoa sai do transe e não está mais em consultório.

Os usos clínicos mais frequentes da hipnose clínica incluem: ansiedade, depressão, baixa autoestima, compulsões, insegurança e fobias.

Como funciona a auto-hipnose?

O estado de hipnose pode ser induzido por um profissional, o hipnoterapeuta, como expliquei anteriormente, mas também pode ser autoinduzido através da auto-hipnose.

Mesmo um exercício de cinco minutos pode ser muito útil. Lembre-se que hipnose é o estado de concentração e foco em uma única ideia.

Para isso, siga o passo a passo:

Sente ou deite confortavelmente em um ambiente tranquilo. Em seguida, feche os olhos e respire fundo algumas vezes. Inspire e expire se concentrando no relaxamento do corpo, parte por parte. Só esse início já coloca muitas pessoas em transe leve e estado de relaxamento onde o corpo também se auto regula com seus próprios mecanismos. Ao se sentir completamente relaxado e concentrado nesse processo interno, envie sugestões simples e diretas para a mente. Por exemplo: eu posso facilmente acordar cedo. Nesse momento em que der a sugestão, imagine alguns eventos agradáveis, você se vendo feliz e conquistando o sucesso.

Outra forma de praticar auto-hipnose é com áudios já gravados. Existem muitos profissionais que disponibilizam alguns áudios de auto-hipnose e encontramos hoje alguns até no YouTube. O processo inicial é o mesmo, mas, ao invés de você mesmo dar as sugestões, escuta as sugestões do áudio e segue as instruções.

Na minha página do Instagram, @gabi.artz, eu disponibilizo alguns áudios de auto hipnose para ansiedade, insônia, entre outros.

Como utilizar a auto-hipnose para ansiedade?

A auto-hipnose funciona quando a pessoa escolhe passar pelo processo e criar uma situação em que ela aceita comandos da mente como se pertencesse a indivíduos distintos.

O poder da sua imaginação é muito importante para a auto-hipnose. Por isso, fazer um tratamento com um profissional que te ensine a técnica ou um curso e treinar é muito importante e será útil para toda a sua vida.

Para ansiedade, sugiro começar com os áudios de auto-hipnose, como falei anteriormente, até entender o processo e, depois disso, se dar as próprias sugestões.

Como na maioria dos casos a ansiedade parte do medo e da insegurança, dê sugestões simples e diretas como:

“Eu me sinto segura e confiante” “Eu elimino toda a ansiedade que me prejudica através da minha respiração”

E continua respirando, imaginando essa renovação até que o processo seja finalizado.

Ao entender profundamente a auto-hipnose, você também se torna capaz de escolher melhor os pensamentos e perceber a relação do pensamento com o corpo. Aqui você encontra mais sobre como controlar a ansiedade.

Auto-Hipnose ajuda a dormir melhor?

Sim. Por induzir um estado de relaxamento físico e mental, a auto-hipnose ajuda a ter uma noite de sono mais profunda e reparadora. Também vemos a hipnoterapia no tratamento de casos de insônia com resultados excelentes.

Outro benefício da auto-hipnose é que, com o condicionamento gerado pelas técnicas utilizadas, com o passar do tempo e acompanhamento médico, é possível dispensar a necessidade de medicamentos para dormir.

Sabia que o seu Mapa Astral pode indicar dificuldades em dormir? Saiba mais aqui.

Auto-Hipnose é aliada para comer melhor?

Sim. Por construir novas perspectivas, ressignificar o alimento e tratar os traumas, o hábito de comer as emoções que é quando nos alimentamos pior, tende a melhorar com a auto-hipnose ou com o tratamento de hipnoterapia.

Saiba mais aqui sobre hipnose para o combate à obesidade.

Quando fazer hipnoterapia?

Quando vamos aprender algo novo e nos aprofundar mais em qualquer assunto, é muito importante que a gente busque um profissional que nos direcione.

Por isso, antes de tentar inúmeras maneiras de se auto-hipnotizar, procure profissionais que vão te acompanhar e te direcionar para o tratamento mais indicado, assim como te ensinar a técnica para que você possa fazer em casa.

O hipnoterapeuta é o profissional mais indicado para conduzir processos de hipnose clínica. E vale pontuar que é um tratamento relativamente rápido e eficaz o que faz com que sua procura aumente a cada dia e de fato, transformar a sua vida para melhor, não tem preço.

