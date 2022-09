Dicas para manter a saúde mental durante as eleições

A nossa saúde mental está condicionada a muitos fatores – internos e externos – e, desde a pandemia, estamos ainda mais sensíveis e suscetíveis. Nesse período eleitoral, a polarização política e o medo estão ainda maiores. Diante deste cenário, como manter a saúde mental durante as eleições?

Por isso, o Personare, que carrega a missão de inspirar a transformação positiva na vida das pessoas , reuniu um time de especialistas para dar dicas para se manter bem durante este período.

Cuide da sua energia

Por Regina Restelli, criadora da Terapia dos Chakras

“Como é um momento muito desafiador, devemos nos manter focados em pontos que nos tragam muito bem-estar. Proponho nos cuidarmos com atenção, bebermos muita água, nos alimentarmos de forma leve e saudável. É necessário escolhermos tudo que nos faz bem, e não entrar em nenhum tipo de chamado para conflito. Mesmo ele estando em todos os lugares, com distanciamento e escolha, conseguiremos nos manter em equilíbrio, evitando a frequência que estará vibrando à nossa volta. Caso seja muito difícil, ria muito! A terapia do riso pode ajudar em qualquer momento. Acredite: sua energia materializa as coisas na sua vida. Escolha!”

Aposte nos florais

Por Andrea Leandro, terapeuta floral

“Tomar florais pode te ajudar a se sentir melhor, principalmente quando escolher um candidato está te dando dor de cabeça. Sugiro uma receita de Florais de Bach num vidro de 30 ml com as seguintes essências: White Chestnut, para clarear os pensamentos; Larsch, para se sentir mais seguro; e Scleranthus, se está difícil tomar uma decisão em quem votar. O mais importante é se sentir bem para bem escolher. Na dúvida, busque um terapeuta capacitado para te dar a receita mais assertiva para o seu estado emocional.”

Óleos essenciais para equilibrar

Por Solange Lima, aromaterapeuta

“A Aromaterapia e os óleos essenciais podem nos ajudar em momentos que estamos vulneráveis e nos sentimos sem energia, em desequilíbrio ou sem saber direito como escolher nessas eleições. Indico os óleos essenciais de Lavanda, que ajuda a desinflamar nossas emoções e traz equilíbrio; Vetiver, que traz foco, concentração e centramento para momentos de decisões importantes; e Limão, que traz discernimento e ajuda nas decisões. Veja aqui dicas sobre como usar os óleos e procure um aromaterapeuta para te orientar.”

Use filtros energéticos

Por Eric Flor, terapeuta integrativo

“Medo, incertezas, ameaças de violência, excesso de informações… são muitos ruídos que vão nos contaminando durante esse momento de eleições. Por isso, minha dica é usar filtros energéticos para conter os ruídos. Pedras de proteção (escolha as que te fazem bem), aromas de acolhimento e lixeiras energéticas (um copo com água e sal grosso, sendo duas colheres de sal e o resto de água) para purificação do ambiente podem ser usados principalmente no local de dormir. Além disso, faça limpezas energéticas, através de banhos ou uso de técnicas integrativas, para reduzir as influências negativas e os ruídos de distorção comuns nessa época.”

Foque no poder de escolha

Por Simone Kobayashi, terapeuta Holística

“Apesar dos enfrentamentos, lembre-se de que quem tem o poder de escolha é você. Uma dica interessante é perceber no corpo onde está sendo processada a decisão, para então poder escolher. Coloque uma das mãos sobre a barriga, pause, faça duas ou três respirações profundas e perceba. Depois, faça o mesmo com uma das mãos no coração. Sabendo o que está acontecendo com você, perceba se escolhe pelo desequilíbrio ou não. E, então, faça a escolha do que quiser.”

