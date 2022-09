Estamos na estação das flores. Elas brotam por todos os lados em todas as cores e inspiram a vida e a renovação após o introspectivo inverno. Muito mais do que beleza, segundo o Feng Shui, trazer as plantas para dentro de casa potencializa as boas vibrações. Por isso, neste artigo, veja como energizar sua casa com plantas na Primavera.

As plantas parecem imóveis, mas, segundo a especialista em Feng Shui Cris Ventura, estão o tempo todo interagindo nos ambientes com a missão de fortalecer e renovar a energia vital (chi) por meio das raízes, sementes, folhas, flores e frutos.

“Os elementos se expandem, se multiplicam e se movimentam de um lado para o outro – fazendo florescer projetos, realizar sonhos, conquistar objetivos, nascer inspirações, iniciar etapas. E, assim, melhorar as energias para que a casa se torne saudável e a vida fique mais harmoniosa e equilibrada”, explica Cris.

Como energizar sua casa com plantas na Primavera

Enquanto um ambiente cinzento, monocromático e sem nenhuma cor parece hostil e faz com que as pessoas se sintam mal, um lugar cheio de plantas e flores é capaz de deixar até o mais insensível e estressado dos seres com uma sensação boa.

Para ter essa sensação na sua casa, é simples. Mesmo que não saiba aplicar o baguá do Feng Shui, basta levar a força da natureza para sua casa com as cores, a beleza e a alegria das plantas e flores.

Veja aqui um guia completo de plantas para dentro de casa. A seguir, confira algumas das dicas abaixo e siga a mais apropriada para o seu momento:

Flores para a sua casa

Porta e hall de entrada: quer sensação mais gostosa do que entrar num ambiente e dar de cara com uma bela orquídea ou vaso com rosas? Ou até mesmo uma graciosa violeta. Flores na entrada da casa (no hall ou na porta) atraem boas energias e transmitem a mensagem de boas-vindas. Banheiro: flores amarelas em vaso com terra, ou uma planta (como a zamioculca) em vaso com terra. Sala: flores coloridas para agradar a todos em dias de festa. Flores brancas para mais sossego. Flores em tons de laranja para estimular o alto-astral. Qualquer canto da casa: o lírio-da-paz transmite serenidade e saúde e serve para ativar qualquer canto da casa. Funciona praticamente como um coringa.

Plantas para situações específicas

Para afastar energia negativa: use o famoso vaso com as sete ervas (arruda, guiné, manjericão, espada de São Jorge, pimenteira, alecrim e comigo ninguém pode). Coloque o vaso perto da porta ou do portão de entrada – do lado de fora – para afastar e não deixar entrar nenhuma negatividade. Outra opção é o vaso da sorte com arruda, guiné e espada de São Jorge. Para atrair prosperidade: coloque muitas flores amarelas ou vermelhas pela casa. Girassóis também são muito usados para atrair riqueza. Para estimular o amor e o romance: rosas ou flores do campo pares. Orquídeas simbolizam beleza. Uma ótima opção é a árvore da felicidade com o macho e fêmea no mesmo vaso.

Por fim, saliento que as plantas aqui citadas não devem ser ingeridas e que é necessários verificar as espécies tóxicas caso tenha animais de animação. Se precisar de ajuda, consulte um especialista.

Por fim, lembre-se de que plantas artificiais (de qualquer tipo, tecido, plástico, madeira, secas) não substituem as plantas naturais para melhorar a energia da sua casa.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br