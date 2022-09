Previsões para a Lua Nova em Libra 2022

A Lua Nova em Libra 2022 vai começar às 18h54min, horário de Brasília, deste domingo (25/9). Toda Lua Nova lança efeitos pelo período de um mês (período da lunação), por isso as previsões que você vai ver a seguir valem até 25 de outubro, quando começa outra Lua Nova.

E mais! A próxima Lua Nova será um Eclipse Solar em Escorpião que vai mexer com nossos sentimentos mais profundos. Então, já vamos preparando terreno nas relações para “enfrentar” esse momento!

Confira a seguir as previsões para esta Lua Nova em Libra. Mas lembre-se que a nossa vida pessoal está inserida no mapa seja coletivo, nossa vida pessoal (ou seja, nosso Mapa Astral) está inserido nele. Assim, é importante você entender as tendências gerais e, no final, ler previsões para a Lua Nova na sua vida.

Libra coloca as relações em destaque

Essa Lua Nova em Libra vai destacar nossas relações e como nossa saúde mental se alimenta de diplomacia e harmonia (pois Libra é um signo de Ar).

Então, não se assuste se questões estéticas e vontade de fazer as coisas na companhia de alguém ou de cuidar da decoração da sua casa aparecerem.

Como estão as suas relações? Libra nos ensina também a ponderar e analisar os dois lados da balança: é um momento para entender o que pode estar por trás dos desafios nas nossas relações e dar tempo e espaço para dialogar, socializar, negociar e internalizar justiça.

Agitação: o tom desta Lua Nova em Libra 2022

Agitação, tomada de atitude e a relação entre ser independente e se defender enquanto respeita o próximo: com o Ascendente desta lunação em Áries, essa vai ser “a cara” dos próximos 30 dias!

O posicionamento do Sol e da Lua, totalmente alinhados com o papel de Libra, se volta para tratados e acordos, relações diplomáticas, alianças, casamentos e divórcios, mas também inimigos declarados e conflitos.

Isso indica que as eleições e suas disputas serão as grandes protagonistas. Através do foco no feminismo, artigos e serviços para as mulheres, elas poderão ter um destaque nessa eleição. Veja aqui as previsões astrológicas para as eleições.

As relações exteriores do nosso país e a defesa nacional, assim como notícias envolvendo essas instituições também podem aparecer.

Pontos fortes desta Lua Nova

A comunicação será nossa maior “arma”

Com o regente desse mapa, Marte, na Casa da comunicação, as mídias sociais e as redes estarão mais agitadas do que nunca. Use isso ao seu favor, compartilhe notícias boas e canais inspiradores e que convidem as pessoas a fazerem o bem. Verifique todas as informações antes de repassá-las para ter certeza que não é fake news. Siga pessoas que estão alinhadas ao que você deseja para sua vida, e se afaste de meios que façam você entrar em uma energia de comparação.

Aprender a pedir ajuda

O orgulho de Áries de ser independente e conseguir vencer sozinho precisará dar lugar ao reconhecimento de que precisar de ajuda não é uma fraqueza. Por isso, se você está com alguma dificuldade (seja no seu lar, seja para cuidar da sua saúde ou do profissional), reveja se você não consegue a indicação de profissionais qualificados e com acessibilidade. Às vezes, sentimos que precisamos dar conta das nossas emoções, mas a terapia existe justamente porque muitas vezes precisamos de uma ajuda, por exemplo. Você não será uma pessoa menos qualificada por pedir ajuda, você será uma pessoa que sabe delegar.

Organize sua contabilidade e corte o que é desnecessário

A Casa das valores está em Touro, signo de materialização, e Vênus estará em Virgem, pertinho de Mercúrio Retrógrado (veja aqui até quando!). Teremos “sorte” se revisarmos nossas contas, assim, apesar dos erros que podem acontecer em uma retrogradação, esse não deixa de ser um período bom para organizá-las. Tente não ser muito exigente, porque isso pode enfraquecer nossa saúde mental, mas será o momento perfeito para enxugar as contas e ter um olhar crítico para cortar o que está sobrando.

Desafios desta Lua Nova

Saber dialogar

Com toda essa preocupação com as relações mas um Ascendente em Áries, podemos oscilar entre nos expressar brigando ou engolir sapo. Tente não se expressar falando coisas como “você sempre faz isso” ou “você nunca faz aquilo”. Prefira dizer frases como “aconteceu esse fato e me senti assim”. A temporada de Libra pode sentir os conflitos como algo pesado, e podemos ir ao extremo de querer resolver tudo rápido ou guardar nossa raiva.

Medo da rejeição

Algumas pessoas podem sentir que se relacionar é algo difícil, e não conseguir se comprometer. Isso pode acontecer devido ao seu momento de vida, mas também como uma certa autossabotagem, que esconde o medo das relações darem errado e da rejeição. Tente expressar suas expectativas e ver se o outro corresponde para que a evolução das relações não venha de um lado apenas.

Excesso de crítica

Com Marte em Gêmeos na Casa da comunicação e Mercúrio e Vênus em Virgem, podemos nos motivar a usar meios de comunicação, mas brigas e excesso de críticas podem aparecer. Será muito importante usar da empatia e saber nos colocar no lugar do outro. Se aparecer uma situação que você sente que precisa apontar uma crítica, tente ser o mais gentil possível. Use a linguagem falada se a escrita estiver com o perigo de expressar frieza (se você conseguir ser mais gentil falando). Dependendo do desconforto, aguarde até o dia seguinte para se expressar. Você vai ver que dando tempo, você conseguirá entender as situações melhor.

Como a Lua Nova em Libra se manifesta na sua vida?

No dia da lunação libriana, a Lua estará passando por uma área importante da sua vida e poderá acionar temáticas importantes durante este mês lunar no seu cotidiano. Como ver a manifestação da Lua Nova em Libra na sua vida? Siga esse passo a passo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis — essa ferramenta analisa o céu do dia a partir do seu Mapa. Ou seja, traz previsões personalizadas para você! Procure nos seus trânsitos por qual casa a Lua está no seu Céu hoje — que é diferente para cada pessoa – como no retângulo vermelho. Veja que no exemplo na imagem abaixo, a pessoa está com a Lua na Casa 4. Logo, são os temas desta casa que estarão destacados.

Então, agora que você já sabe por qual casa astrológica do seu Mapa a lunação libriana acontecerá, leia as dicas para seu mês lunar que começa com a Lua Nova em Libra:

Lua Nova em trânsito na casa 1

Aproveite esse período para focar na imagem que você exterioriza: se volte mais para o que te faz uma pessoa única, e não se preocupe tanto com questões estéticas. Não deixe que a vontade de se mostrar como uma pessoa agradável e querida te leve a fazer coisas que você não tem um interesse genuíno. É um ótimo momento para começar a se cuidar mais e fazer coisas pro seu desenvolvimento pessoal.

Casa 2 em destaque na Lua Nova

Com o foco para a vida financeira, chegou a hora de ter mais rendimentos conquistando pessoas e clientes: aproveite as oportunidade de trabalho e crescimento. Reveja se sua precificação e salário estão justos para ambos os lados. Analise melhor seus gastos e investimentos.

Casa 3 recebe a Lua Nova em Libra

Saber ouvir mais e socializar e conversar será importante. Tente se comunicar mais e com mais gentileza! Esse pode ser um mês bom para ler mais livros e focar na saúde mental. Há um destaque para começar ou concluir cursos e viagens dentro do país.

Lua Nova em trânsito na sua Casa 4

Chegou a fase para se voltar para a família, seu lar e raízes. Reveja a decoração da sua casa ou de algum cantinho para deixá-la mais agradável. Dialogue e ouça mais as pessoas da sua família, mas cuidado com a situação das pessoas “mandarem” em você.

Lua Nova passando pela Casa 5

Essa é a fase da sua auto expressão, criatividade, projetos, prazeres e paixões, hobbies e descanso (e filhos, se você tiver). Se você tiver algum projeto no papel, é hora de trazê-lo à vida. Busque apostar na sua identidade visual e nos assuntos que te dão mais prazer, descanse mais.

Lunação acontece na Casa 6

O trabalho, rotina, saúde (e alimentação) se destacam neste mês, faça uma reavaliação, check ups, etc. Tente fazer com que a relação com as pessoas no seu trabalho seja mais agradável.

Casa 7 em destaque na lunação libriana

Dê mais atenção para suas relações, as oficialize ou tente entender com mais confiança porque você não deseja se relacionar, se esse for o caso. As parcerias de trabalho vão trazer benefícios.

Casa 8 recebendo a Lua Nova

Com algumas sombras aparecendo, pode ser um período bom para terapia e análise. Alguns encerramentos podem acontecer, desapegue e os transforme em renascimentos. Reveja a divisão de contas se você mora com outras pessoas.

Lua Nova em trânsito pela Casa 9

Você pode fazer ou planejar viagens internacionais e planos para sua expansão e conhecimento. Conecte-se à espiritualidade ou faça cursos para trazer mais visão e sabedoria.

Casa 10 em destaque nesta Lua Nova

Nesse mês há um brilho especial para seu propósito e carreira. Aproveite para tentar se destacar. Foque nos seus projetos, faça reciclagens, construa pontes. Faça um teste ou mapa astral vocacional.

Lua passando pela Casa 11

Suas amizades e os grupos que você participa ficam mais ativos, é um momento de trocas e socialização. Conecte-se mais ao coletivo, tenha mais responsabilidade social e política.

Lua Nova na Casa 12

Como essa é a casa do isolamento, passe mais tempo consigo, busque terapias de cura e vencer medos, foque no seu eu interior Cuidado extra para não estar se sacrificando pelos outros.

Naiara Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

