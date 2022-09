Primavera inicia ciclo de prosperidade: saiba como aproveitar

Para o Xamanismo, as quatro estações indicam pontos de mudança da energia da natureza dentro de nós mesmos. Com início hoje, dia 22 de setembro de 2022, a Primavera inicia ciclo de prosperidade. É o período de regar nossos jardins e plantar sementes para o nosso processo de renascimento.

Durante o Equinócio de Primavera – quando a força do dia e da noite tornam-se iguais – devemos nos integrar conscientemente à “Mãe Terra” que todo ano renova seu ciclo de nascimento e ressurreição, muito favorável a novos inícios.

Neste artigo, compartilho com vocês dicas para aproveitar a Primavera e iniciar um ciclo de prosperidade na sua vida, segundo o Xamanismo (entenda aqui o que é).

Primavera: ciclo de prosperidade

Na Primavera, a primeira manifestação de energia vital é o nascer e brotar da vegetação. Trata-se de um momento de prosperidade e crescimento.

É uma estação excelente para trabalhar a comunicação, a abundância e a fertilidade em nosso caminhar individual.

No Xamanismo, celebramos a “Mãe Terra”, honrando os espíritos da natureza e abençoando as sementes. De acordo com antigas tribos indígenas, a Primavera é a estação do despertar. É quando enxergamos através da ilusão, ou quando descobrimos novas informações, trazendo clareza para o caos ou confusão.

Desse modo, recomeçamos rompendo velhos padrões, renovamos nossa intenção, propósitos e nos preparamos para um novo ciclo, que traz o equilíbrio entre o masculino e o feminino em nossas energias.

Nesta estação, saímos da introspecção do inverno e passamos a florescer e a despertar em nossas vidas.

É a chegada da energia que nos faz abrir novas fontes de criatividade, nos tornar mais otimistas, observadores e determinados.

Nossos antepassados respeitavam os momentos de Equinócios e Solstícios, pois sabiam que estes ciclos são importantes para a vitalidade de todos os seres que habitam a Terra.

Dicas para aproveitar a Primavera

A energia da Primavera nos impulsiona a procurar a verdade da vida e nos libertar de ilusões que dificultam nosso renascimento. Mas, para nascer o novo, examinamos nosso jeito de ser e aquilo que aprendemos na vida e buscamos um novo propósito espiritual. Por isso, algumas dicas para aproveitar a estação:

Fazer caridade Trabalhar de forma voluntária Plantar árvores Viver de forma ecológica e sustentável Faça um banho de Primavera com flores para florescer (veja aqui o passo a passo!) Comer de forma sustentável gerando mais saúde, menos sofrimento animal e menos destruição de florestas Aprender a olhar nossos desafios como oportunidades de crescimento pessoal, ampliando nossa força interior e nossa fé. Veja aqui dicas para potencializar os ciclos femininos.

Neste momento em que a força de vida, a Terra e a natureza aparecem tão intensamente, ficamos motivados para fazer nossa vida se mover, depois das limitações e do recolhimento do inverno.

Adriana Feijó

Psicóloga, atua com Mesas Multidimensionais (Arcturiana e Ascensão Estelar), Tarô, Cartas Ciganas, ThetaHealing e Barras de Access. É facilitadora nos cursos de Reiki Xamânico e Cartas Ciganas.

adrimfeijo@gmail.com