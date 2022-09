A polarização, que muitas vezes culmina em discussões acaloradas, ofensas, cancelamentos e até ataques violentos, não tem seu palco apenas nas redes sociais. Mas também dentro de casa, entrincheirando pais e filhos, maridos e esposas. Como lidar com conflitos em família no período das eleições?

Entenda a seguir como surgem as polarizações a partir da visão sistêmica das constelações familiares. E, ainda, veja dicas de como evitar os conflitos em família.

A origem dos conflitos no período das eleições

Ao adotar fervorosamente um ponto de vista (uma ideologia, um candidato ou um partido), o que acontece na maioria das vezes é uma ativação do sistema de defesa e ataque. Ou seja, há um desejo secreto de exterminar o lado oponente para que o “seu” ponto de vista não só sobreviva, mas prevaleça.

Quando olhamos para isso do ponto de vista sistêmico, vemos que por trás desse amor cego está uma identificação inconsciente com uma vítima ou agressor não visto, que foi excluído do próprio sistema familiar em antigas gerações.

Nesse caso, fazer uma Constelação Familiar vai ajudar a pessoa a se libertar dessas cargas. A técnica revela em apenas uma sessão quais são as dinâmicas ocultas (quase sempre inconscientes) por trás dos problemas, das dificuldades e dos conflitos. Entenda melhor aqui o que é e para que serve a Constelação Familiar.

Como lidar com conflitos em família no período das eleições

Para lidar com esses conflitos em família no dia a dia, a posição mais saudável para se ter é legitimar e incluir a existência de diferentes pontos de vista.

Também é importante entender que as pessoas, no fundo, são tomadas, movidas inconscientemente por crenças e consciências coletivas, que têm poder de influência superior às consciências individuais.

Então, você pode olhar para o outro que pensa e age diferente de você. Não precisa olhar diretamente para a pessoa, basta que você feche os olhos e a veja na sua tela mental ou então coloque uma cadeira ou almofada no chão para representar esta pessoa).

Depois de alguns instantes, repita pausadamente as seguintes frases, até que você sinta que algo mudou no seu corpo, nas suas sensações e emoções:

“Eu vejo a sua lealdade inconsciente.”

“Eu r e speito aquilo que te move, assim como também respeito aquilo que me move.”

“Deixamos com os nossos ancestrais aquilo que é deles, com respeito.”

“Eu sou igual a você, em nossa humanidade.”

“Eu, você, nós dois.”

Se você quer harmonizar relações, desbloquear traumas e libertar-se de padrões familiares repetitivos e disfuncionais, entenda aqui tudo sobre a consulta de Constelação Familiar.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Alice Duarte

Alice Duarte é facilitadora de Constelação Sistêmica Familiar e Organizacional, com treinamentos internacionais com o alemães Bert e Sophie Hellinger, e os espanhóis Joan Garriga e Brigitte Champetier de Ribes. Desde 2015 facilita processos de autoconhecimento, cura emocional e solução de conflitos nos relacionamentos. É jornalista, mantém um site autoral com artigos em português e é criadora do programa online Por Uma Vida Sem Amarras. Vive em Curitiba, onde trabalha com grupos terapêuticos, workshops, cursos e atendimentos individuais (presenciais e online) de Constelação Familiar e Consultoria Sistêmica Empresarial. Aqui no Personare escreve sobre autoconhecimento e relações humanas.

contato@aliceduarte.com