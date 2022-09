10 dicas para se manter saudável e alegre na Primavera segundo a Medicina Chinesa

A Primavera começa esta quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022, às 22h04, junto com a entrada de Sol em Libra. A princípio, é considerada uma estação alegre, feliz e contagiante. No entanto, ela traz consigo dias mais longos, mais sol, renascimento de plantas e mais atividades. Por isso, pode trazer irritabilidade, momentos de maior ansiedade e crises alérgicas.

Saiba aqui tudo sobre a Primavera 2022. Neste artigo, te conto como se manter saudável e alegre na Primavera com a ajuda do conhecimento milenar da Medicina Tradicional Chinesa.

A Primavera na visão da Medicina Chinesa

Na Medicina Oriental, cada estação está relacionada a um elemento básico (Terra, Fogo, Água, Metal e Madeira) e, por sua vez, com algum grupo de órgãos e vísceras.

A Primavera está ligada ao elemento madeira, que rege fígado, vesícula biliar e tendões, ou seja, responsáveis ​​pelo fluxo suave de energia e sangue pelo corpo todo.

A Primavera é uma época de movimento expansivo e crescimento, de criatividade e planejamento.

Por isso, ser uma pessoa mais ativa e passar mais tempo fora de casa podem ser ótimas maneiras de fortalecer as energias do fígado e da vesícula biliar e, assim, se manter saudável e alegre durante a Primavera.

Uma das orientações para essa estação é imitar as árvores e flores que brotam e emergem. Ou seja, permitir-se germinar, crescer, florescer e alcançar objetivos maiores e melhores durante a primavera.

Como se manter saudável e alegre na Primavera

A seguir, compartilho 10 dicas para você se manter saudável e alegre na Primavera segundo a Medicina Chinesa.

1. Movimente-se

O fígado precisa de movimento e você também, então saia seguramente e faça longas caminhadas, se possível na natureza, observe as mudanças que acontecem ao seu redor e convide mudanças para entrar. Desafie-se e inicie exercícios ou yoga.

2. Abra-se ao novo

Organize sua casa, o escritório, o home office e desfaça-se das coisas que você não precisa, como roupas. Doe e crie o espaço para o novo entrar. Permita que coisas novas entrem em sua vida.

3. Elimine as toxinas

Na Primavera, é uma ótima época para começar uma dieta mais saudável e eliminar as toxinas do seu corpo, para que o seu elemento madeira possa fazer seu trabalho com mais eficácia. Comece eliminando alimentos que estressam seu fígado e sua vesícula: como alimentos fritos ou muito gordurosos, açúcar e farinha branca e alimentos com conservantes químicos e corantes alimentares.

4. Coma com consciência

Não coma demais. Tente comer mais devagar, saboreando os sabores. Desfrute da abundância de alimentos frescos e de coloração verde. Se quiser ajuda da Astrologia, conheça aqui o curso Alimentação e seu Mapa Astral e faça as pazes com a comida e o seu corpo.

5. Cuide dos alimentos ácidos

O sabor da Primavera é o ácido. Por isso, o excesso ou a falta de alimentos ácidos, como as frutas cítricas, podem desequilibrar a energia do fígado. Assim, use-os com equilíbrio.

6. Consuma estes alimentos

Brotos, pequenas folhas verdes como salsa, coentro, cebolinha, manjericão e orégano, alho-poró, legumes, cebola, aipo, pães com farinha integral e espinafre, por exemplo, são muito bons nesse período. Além disso, chás de dente de leão e boldo também são recomendados. Você também pode experimentar saladas temperadas com limão fresco e sopa de missô.

7. Hidrate-se

Beba água diariamente, preferencialmente filtrada, em temperatura ambiente e não gaseificada. Além disso, você pode adicionar um pouco de suco de limão, folhas de hortelã, e outras ervas que nutram o fígado. Entenda aqui quanto você deve tomar de água por dia.

8. Deixe fluir os ressentimentos

Rancores, raivas, frustrações e ressentimentos são indigestos e podem causar danos à energia do fígado. Pratique o perdão através de práticas integrativas e meditações.

9. Tente algo novo

Pense no que você gostaria de tentar, mesmo que pareça bobo ou assustador. O pequeno e delicado broto nunca saberia seu potencial se ficasse seguro dentro de sua semente. Comece a brotar, deixe-se florescer.

10. Cuide de você

Algumas práticas terapêuticas integrativas como, por exemplo, Pranic Healing, Acupuntura, Reiki e florais são instrumentos maravilhosos nesse processo de se preparar para a Primavera. Além disso, respirações e meditações (como a dos corações gêmeos) podem nos auxiliar na adaptação das mudanças de estação. Se precisar de ajuda, agende uma consulta aqui.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Eric Flor

Eric Flor Francisco é terapeuta integrativo do RJ formado em fisioterapia, acupunturista e mestre em Reiki. Faz atendimentos no Rio de Janeiro com Auriculoterapia, Ventosaterapia, Moxaterapia, Orgoniteterapia, Cristalterapia e PranicHealing para promoção de equilíbrio, vida saudável e bem-estar.

ericff@ericflor.com.br