Lua Minguante em Gêmeos neste sábado: aprenda uma poderosa limpeza energética

Às 18h51min deste sábado (17), começa a Lua Minguante em Gêmeos. Cada fase da Lua tem um significado (entenda quais são aqui) e a minguante traz uma energia de recolhimento, reflexão, finalização de ciclos e limpeza.

Sendo Gêmeos o signo que trata da sociabilidade e do diálogo, esta Lua Minguante pede menos fala e mais silêncio, especialmente da mente. Como também estamos vivendo Mercúrio Retrógrado (entenda mais aqui), que pede cuidado com tudo que está ligado à comunicação, é especialmente importante ter atenção neste momento.

Pensando nisso, a terapeuta holística Melissa Mell ensina uma poderosa limpeza energética para você fazer neste sábado de Lua Minguante em Gêmeos e aproveitar ao máximo as energias desse momento. Além disso, a especialista recomenda alguns cristas para lidar com os desafios da melhor maneira possível.

Não esqueça de que cada pessoa vive as Fases da Lua de maneira diferente por causa dos trânsitos lunares pessoais. Por isso, o ideal é ver aqui o seu Horóscopo Personalizado e comparar as informações deste artigo com o seu trânsito lunar pessoal. Assim, você poderá tomar as melhores decisões!

Aprenda esta poderosa limpeza energética

A Lua Minguante pode não ser um momento legal para tomar muitas atitudes externas, mas, segundo Melissa Mell, pode ser uma ótima fase para limpar energeticamente a casa e o seu campo energético pessoal. Para isso, ela ensina como utilizar algumas ervas e plantas bastante poderosas para esses processos:

Para limpar o campo astral de sua casa:

Coloque água em um balde com um punhado de sal grosso e misture com uma colher para o sal dissolver. Use essa mistura para passar um pano em todos os cômodos da residência. Se quiser potencializar ainda mais essa limpeza, você pode colocar um mantra ou uma oração para tocar enquanto limpa o chão. Para arrematar, acenda um incenso de cravo, cânfora, sálvia ou mirra e incense sua casa toda. Repita a cada Lua Minguante.

Limpar a casa é ótimo, mas de nada adianta ficar com a casa limpa e o campo energético tomado por raiva, preocupações, medos, pessimismo e outros pensamentos negativos, não é?

Para fazer uma limpeza no seu campo energético:

Antes de dormir ou quando você não for mais sair de casa até o dia seguinte, faça um banho de ervas com folhas de eucalipto e guiné, que você pode encontrar em casas de ervas e até na feira. Ferva 1,5 litro de água. Desligue o fogo. Acrescente 7 folhas de eucalipto e 7 folhas de Guiné. Abafe, deixe amornar e, então, coe. Após tomar seu banho higienizador, despeje o banho de ervas em seu corpo, mentalizando um escudo de luz em sua volta e pedindo para que a energia do Eucalipto e da Guiné retirem as energias densas que te afligem. Enquanto despeja o banho pelo corpo, imagine uma água suja saindo pelo ralo e uma água cristalina banhando sua aura e a deixando limpa e luminosa. Repita sempre que sentir necessidade.

Cristais para lidar com desafios da comunicação

Para aprimorar a comunicação e evitar a agressividade e a reatividade verbal que podem ser potencializadas nesta Lua Minguante em Gêmeos por Mercúrio Retrógrado, alguns cristais são bastante indicados:

Apatita Cianita Azul

Já para trabalhar o foco e a concentração e silenciar um pouco a mente agitada, use:

Utilize esses cristais sempre junto ao corpo, seja em forma de pingente, anéis e pulseiras, ou em algum bolso de sua roupa. Não esqueça de limpar e energizar seus cristais (saiba aqui como).

Melissa Mell

Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos online.

melissa.mercuriana@gmail.com