Geralmente, as pessoas procuram o Tarot para obter respostas para questões que as afligem. Algum conflito, alguma curiosidade ou uma decisão que precisa ser tomada. Seja como for, o Oráculo é consultado para resolver uma necessidade. Mas como jogar Tarot para obter respostas que tanto busca?

Apesar da conotação mágica e intocável das cartas, segundo o tarólogo Leo Chioda, o que importa mesmo, no Tarot, é como encaramos essas cartas: como lidamos com os símbolos e como as mensagens deles nos transformam ao longo do tempo.

Você pode, por exemplo, consultar aqui o Tarot do Dia e pedir uma orientação para o seu dia. Mas só pode tirar uma carta, por isso, quando se sentir preparado embaralhe as cartas.

Dito isto, vamos às dicas para perguntar ao Tarot e tirar as dúvidas que nos afligem.

Como jogar Tarot para obter respostas?

O Oráculo exige uma atenção de quem o procura. Por isso, o momento de sortear as cartas acaba sendo imprescindível para assegurar que sua pergunta seja respondida com os arcanos adequados, de modo claro e objetivo.

Veja algumas dicas de Leo Chioda para arrasar e ter as melhores respostas do Tarot:

1. Concentre-se

Sem concentração não pode haver uma interpretação significativa do Tarot. É por isso que tranquilizar a mente, respirar fundo e tentar deixar os problemas de lado durante uma consulta é de extrema importância.

2. Foque no Tarot

Desligue seu celular. Feche a porta, se possível. Pause a música. Minimize ou feche as demais janelas do seu navegador quando for fazer uma consulta. Site, blogs e redes sociais fazem com que você desvie a atenção que o Tarot requer.

3. Leia e releia a análise sempre que puder

A releitura do que o Tarot lhe respondeu torna possível uma experiência aprofundada, assim como uma mudança positiva em seu jeito de transformar o que está ao seu alcance.

4. Faça uma pergunta direta e objetiva

Quando houver uma questão específica a ser feita, como no Tarot Direto (jogue aqui!), evite perguntas ambíguas, imprecisas ou subjetivas. Exemplos de perguntas que NÃO devem ser feitas:

Devo fechar tal negócio ou deixar como está? Eu continuo nesta empresa ou vão me demitir? A pessoa que amo vai se casar comigo ou vai querer me abandonar?

Exemplos de perguntas adequadas:

Devo fechar tal negócio? Continuo nesta empresa? O que tal pessoa sente por mim?

5. Não refaça um mesmo jogo

O Tarot analisa a sua vida real, não a que você deseja. Concentrar-se por muito tempo não é necessário. Ter uma ideia clara do que deseja saber já é suficiente.

6. Reflita profundamente

Pense realmente sobre a natureza da mensagem, relendo-a diversas vezes ao longo do tempo. Mesmo não havendo a devida concentração, você obteve uma resposta, então, procure entendê-la.

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

