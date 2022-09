Mercúrio Retrógrado é famoso por causar problemas de comunicação, informação, compras e transportes, porque são os assuntos regidos pelo planeta. Mas Mercúrio retrógrado afeta os relacionamentos também.

Porém, muita calma nessa hora. Muita gente tem a percepção de que relações terminam durante este período ou que os ex-parceiros voltam em peso. Não é bem assim e a seguir você vai entender melhor. E se você quiser ser expert em Mercúrio Retrógrado, leia aqui tudo sobre o fenômeno!

Como Mercúrio retrógrado age

Quando Mercúrio, o planeta da comunicação, está em retrogradação (veja aqui as datas de Mercúrio Retrógrado 2022), vários desafios podem ser sentidos nesta área, por isso as decisões e conversas podem ser menos claras – inclusive nos nossos relacionamentos.

Além disso, se a retrogradação está acontecendo em alguma Casa ligada a relacionamentos, parcerias e amizades (como Casas 5, 7 ou 11), as relações podem ficar mais turbulentas.

Assim, se você sabe em que área da sua vida o planeta está retrogradando agora, fica mais fácil lidar com ele. O Personare tem uma ferramenta gratuita que faz isso por você:

Clique aqui e vá até o Horóscopo Personalizado. Faça o login no site ou preencha o cadastro. Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida neste momento. procure por “Mercúrio na Casa…” entre os trânsitos e clique nele. Então, você poderá entender em que área Mercúrio retrógrado está mexendo na sua vida e quais são as situações possíveis.

Como Mercúrio Retrógrado afeta os relacionamentos

Mais mal entendidos

Durante Mercúrio retrógrado, há uma tendência a falarmos descuidadamente e termos menos entendimento do que o outro fala. Por isso, a relação com a pessoa parceira e com as demais pessoas podem balançar durante o período. Mas não significa, necessariamente, que vão terminar, segundo explica a astróloga Marcia Fervienza:

“É possível que você precise tomar mais cuidado com o que fala, como fala e com o que cala, porque é mais comum que haja mal-entendidos durante esse período. Estando ciente disso, você só precisa lembrar que os humores de todo mundo estão mais sensíveis nesta época e, com isso, fazer um esforço adicional para ser claro naquilo que diz”, aponta a astróloga.

DRs, muitas DRs

Sim, as discussões de relacionamento (não somente amorosas) são bem comuns durante Mercúrio retrógrado. O perigo é não terminarem bem por falta de paciência.

Por isso, a dica é ouvir mais do que falar, tanto para evitar de falar algo que possa arrepender depois, quanto pelo fato de que você pode estar confuso durante a retrogradação.

“Se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Ou seja, use e abuse desse ditado durante a retrogradação de Mercúrio”, sugere Marcia.

Volta de ex

Retrogradações, de forma geral, têm relação com o passado. No caso de Mercúrio retrógrado, também pode se manifestar na forma de alguém do passado, com quem já teve relacionamento, voltar a bater na sua porta.

Isso nem sempre é ruim, mas é preciso tomar cuidado especialmente com promessas de mudanças que podem não vingar. Por isso, uma dica é, se você quiser, ouvir o que a pessoa tem a dizer, mas esperar a retrogradação acabar para tomar alguma decisão.

Pausas em relações

Mercúrio Retrógrado também pode ser um momento no qual namoros ou relacionamentos com pessoas queridas entram em pausa temporária.

Pode haver afastamento devido a mal-entendidos ou desencontros de agendas. “Tente não se preocupar muito, porque é temporário”, afirma Marcia Fervienza.

Aproveite para revisar relações, contratos, parcerias e tudo mais que a vida te pedir durante a retrogradação, deixando para agir depois que Mercúrio voltar a ficar direto. Tudo vai estar mais claro e, se tudo correr bem, melhor entendido.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br