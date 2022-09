O Reiki pode ajudar você a viver melhor a partir dos cinco princípios fundamentais, pois falam de como lidar de maneira mais equilibrada com nossas atitudes e pensamentos no dia a dia.

O que não dá é para ficar acomodado, reclamando e deixando a vida passar, como se nada pudesse ser feito para transformá-la. Mas o grande desafio é manter a energia das importantes metas que colocamos para nós.

O Reiki é uma técnica de canalização da energia universal (entenda mais o que é Reiki e como funciona aqui)m e os seus princípios são simples e, ao mesmo tempo, muito profundos. A seguir, eu te apresento quais são. A ideia é começar a aplicá-los nas suas atitudes, na sua rotina e em tudo o que faz.

Reiki pode ajudar você a viver melhor

Conheça os 5 princípios do Reiki e entenda abaixo como esses ensinamentos podem ajudar você a vigiar suas ações e pensamentos no cotidiano, mudando aquilo que não traz benefícios e assumindo a responsabilidade por sua vida.

Se curtir, veja aqui consultas de Reiki para trabalhar a sua energia e seus chakras e alcançar mais consciência das necessidades do seu corpo e alma.

1) Só por hoje eu não me preocupo

As preocupações estão repletas de medos e bloqueiam as esperanças. Se você conseguir se libertar pelo menos de algumas preocupações no dia a dia, perceberá que ficará gradualmente mais calmo e relaxado. Em longo prazo, as preocupações podem gerar ansiedade, dores de cabeça e nas costas, estresse crônico, problemas digestivos, entre outros.

Experimente viver mais intensamente o presente e dar cada passo com amor, bons pensamentos e atitudes positivas. Preocupe-se menos com o que já passou e com o que está por vir, viva o momento atual. Livrar-se de algumas preocupações é um grande passo em direção a uma vida melhor e mais positiva.

2) Só por hoje eu não me aborreço

Este, para muitos, é o mais difícil dos cinco princípios, pois leva-nos ao processo de libertação do sentimento de raiva. A irritação e a raiva desarmonizam e criam doenças físicas. Seria muito proveitoso se aprendêssemos a transformar essas energias de modo construtivo, controlando a raiva e negociando soluções sensatas para os nossos conflitos.

Uma boa ajuda que podemos prestar a nós mesmos é recusar os sentimentos e as energias de raiva, trocando-os pelo diálogo e negociação, fazendo isso um dia de cada vez.

3) Só por hoje eu serei bondoso com o meu próximo e para com todos os seres vivos

Este princípio consiste em aprender a honrar todas as nossas relações da forma como elas se apresentam na nossa vida. Mostrar amor e respeito por todos os seres, respeitando as diferenças, significa amar e respeitar a nós mesmos. Somos todos parte de uma mesma energia, do todo.

Experimente viver em harmonia com o outro, sem julgar o seu modo de vida. Respeite sua própria condição individual, respeite também a natureza e os seres vivos. A sensação de leveza, fluidez e bem-estar invadirá sua vida!

4) Só por hoje eu trabalharei honestamente

Este princípio defende que você ganhe a vida honestamente, sem prejudicar quem quer que seja. Fazendo isso, terá uma vida mais harmoniosa e se sentirá bem com todos que lhe rodeiam.

O simples fato de ter consciência, no final do dia, que fez seu trabalho da melhor forma, oferece mais consideração e respeito por si próprio. E ter a clareza que realiza seus afazeres de forma honesta pode trazer paz, harmonia e consciência tranquila, melhorando muito sua qualidade de vida.

5) Só por hoje eu agradeço pelas minhas várias bênçãos

Este princípio diz respeito ao crescimento mental e espiritual, pois nos ajuda a aceitar aos obstáculos que a vida nos coloca. Ser grato por tudo que acontece na nossa vida atrai a energia da abundância, porque transformamos reclamação em reconhecimento. Então, adote uma postura muito mais positiva e grata diante da vida e das dificuldades diárias.

Podemos aprender a agradecer todos os dias por tudo, nos sentindo merecedores de todas as dádivas conquistadas.

Os cinco princípios do Reiki são um chamado a questionar de maneira profunda nossa própria conduta e a abandonar costumes antigos e carentes de sentido. Nesse sentido, qualquer pessoa pode praticar estes ensinamentos, beneficiando-se, evoluindo e tendo uma vida mais feliz.

Que tal praticar estes ensinamentos de amor, perdão e libertação? Uma vida mais leve e equilibrada o espera. Você pode mudar, basta querer! Se precisar de ajuda, busque aqui por terapias online do Personare.

Curiosidade

Os princípios do Reiki, ou GO KAI, como é chamado em língua japonesa, eram recitados pelo monge budista japonês que redescobriu e divulgou o Reiki, Mikao Usui, no início dos seus trabalhos.

Ele acreditava que isso auxiliava positivamente na saúde da mente e do corpo. Usui também pensava que uma atitude mental positiva era um fator fundamental para a autocura, e que a capacidade de se libertar das preocupações era o primeiro passo do processo de limpeza energética do corpo e da mente.

No início do século XX, o monge observou que muitas pessoas que se curavam de suas doenças através das aplicações do Reiki, regressavam continuamente com novas doenças. Usui percebeu, então, que não era efetiva a cura do corpo, se as pessoas não pudessem refletir sobre a vida que levavam e a causa das doenças.

Foi a partir dessa constatação que ele criou os Cinco Princípios do Reiki, para que as pessoas pudessem compreender a respeito de sua verdadeira cura, que deveria ser não só física, mas uma questão que também envolvesse conscientização e evolução espiritual.

