Brigas e turbulências: as previsões Astrológicas de 12 a 18 de setembro de 2022

As Previsões Astrológicas de 12 a 18 de setembro de 2022 apontam para uma semana mais confusa, com probabilidade de mais brigas, sem falar em Mercúrio Retrógrado, que torna o dia a dia mais atribulado, com mais potencial de falhas na Internet, sistemas e remarcações de compromissos. No entanto, bons estímulos tendem a aparecer no final de semana.

Nós já entramos na semana com Lua Cheia, presente desde sábado (10). Nesta fase, é preciso saber manejar mais as emoções, já que tendemos a ficar mais sensíveis. E essa sensibilidade vai aumentar mais ainda com o Sol oposto a Netuno a partir de terça-feira (13), abrindo também a possibilidade de queda da imunidade.

E não é porque a sensibilidade vai estar aumentada que o clima vai ser pacífico, uma vez que Vênus e Marte em tensão podem trazer divergências e barracos em situações públicas. Ademais, a oposição de Mercúrio com Júpiter, se não for bem usada, aumenta o fanatismo.

Entenda a seguir como lidar com essas tensões, além de como usar as influências harmônicas que teremos na semana, que podem gerar bons insights e oportunidades! Lembre-se de sempre ficar de olho aqui no seu Horóscopo Personalizado gratuito, que vai garantir dicas personalizadas para a sua vida.

Sol em trígono com Urano: bom momento para mudanças

Até quarta-feira (14), o Sol em trígono com Urano inspira coisas novas, mudanças e viradas. Temos a ativação da intuição para novos rumos e libertação, então, aproveite!

Além disso, há aumento de criatividade. Muitas ideias práticas interessantes podem emergir, por isso anote os insights.

Mercúrio em oposição com Júpiter: empolgação, mas também excessos

Ocorrendo desde 30 de agosto, a oposição de Mercúrio com Júpiter ficou exata no domingo (18) e segue até 22 de setembro. Com isso, temos tanto potenciais positivos quanto negativos. Veja a seguir algumas possibilidades:

A conversa com os outros pode lhe ampliar a visão. Se está precisando disso, procure alguém que possa ter efeito sobre você. Contudo, a combinação também pode indicar que muitos tendem a generalização ou arrogância, estilo “dono da verdade”. Aumento geral do fanatismo e ênfase excessiva nas opiniões. É comum que, com Mercúrio/Júpiter, grandes ambições emerjam, mas falte consistência em ações para colocá-las em prática. Verifique como tornar ambições em realidade através de um planejamento. Às vezes, emergem insatisfações, mas é preciso entender que para resolver assuntos temos que buscar vias de solução concretas. Desejo de aprender coisas novas! Aumento da tagarelice geral. Mais difícil as pessoas ficarem quietas. Por outro lado, mais animação e alegria também!

Mercúrio Retrógrado: dicas para lidar

Famoso entre os apreciadores de Astrologia, Mercúrio iniciou seu movimento de retrogradação no último sábado (10) e segue até 2 de outubro. Aqui você entende o que é Mercúrio Retrógrado e como o trânsito pode afetar a sua vida.

Abaixo, veja como lidar com algumas manifestações possíveis:

Como há potencial de retorno de situações ou pessoas do passado, pode ser legal retomar a leitura de um livro, um estudo, rever um amigo, etc. A retrogradação torna o dia a dia mais atribulado, com mais potencial de falhas na Internet, sistemas e remarcações de compromissos, portanto, requer paciência e jogo de cintura, além de um plano B para aumento de falhas. Redobre a atenção no trabalho, pois a retrogradação aumenta a distração. Esforce-se mais na comunicação, pois há mais ocorrência de mal entendidos e conteúdos incompletos. Trânsito e serviços essenciais tendem a sofrer mais imprevistos, por isso tenha atenção. Compras se tornam mais complicadas, com mais possibilidade de atrasos em entrega e arrependimentos posteriores. Se possível, aguarde até outubro.

Sol em oposição com Netuno: mais sono e vulnerabilidade

A partir de terça-feira (13), o Sol começa a se opor a Netuno, ficando exato na sexta (16). Veja as possibilidades de manifestação deste aspecto a seguir, lembrando que nem tudo precisa acontecer para você e/ou pessoas próximas. Acompanhe o Horóscopo Personalizado para saber com mais precisão.

Aumento de viroses e alergias. Alguns sentem mais baixa na imunidade e vitalidade. Se estiver sentindo mais sono e cansaço, não estranhe, talvez você realmente precise descansar mais. Pode haver um grau maior de desinteresse pela “vida real” e hipersensibilidade. Probabilidade de se ver decepcionado com algo ou alguém. Sentir-se mais confuso a respeito de algo também pode ser um efeito deste aspecto, no que é reforçado por Mercúrio Retrógrado, que também não facilita a clareza e tomada de decisões. Alguns podem se beneficiar mais de meditação e conexão com mundo simbólico e imaginação. Veja aqui 10 práticas de meditação guiada. Pode ser importante, também, tirar um tempo para descansar. Potencial de emergência ou intensificação de doenças psicológicas, por isso é importante buscar vias de prevenção e reequilíbrio.

Sol em trígono com Plutão: recuperação

A partir de quinta-feira (15), o Sol também faz trígono com Plutão, o que pode ajudar na recuperação do rumo e da vitalidade, apesar de as nuvens de Netuno ainda ficarem presentes até o início da semana seguinte.

Para ajudar a alavancar os ânimos em uma semana mais sensível, na quinta-feira (15), às 20h, no canal do Youtube do Personare, vai ter live comigo e com a Carol Senna com o tema “Saturno nos signos: como levar a sério sua alimentação”. Acompanhe para receber dicas valiosas!

Vênus em quadratura com Marte: irritabilidade

Há semanas vem ocorrendo tensões com Marte, primeiro com o Sol em quadratura com este astro, de 20/8 a 03/9, e agora com Vênus fazendo o mesmo aspecto, de 12 a 20/9. O primeiro aspecto trouxe muita agitação e irritabilidade, o segundo, não fica muito atrás no quesito irritação.

Veja algumas possíveis manifestações da tensão Vênus/Marte, que nos acompanha nas próximas duas semanas.

Efeito “gastação”. Além disso, já deixei claro que não estamos em bom momento para compras, e este aspecto reforça isto, instigando compras por impulso que podem não ser acertadas. Diferença de desejo. Um lado quer mais rotina (Vênus em Virgem) e o outro, estímulo e novidade (Marte em Gêmeos). O conflito pode ser vivido em relacionamentos ou até ser interno. Para que as parcerias funcionem, será necessário que cada um saiba a hora de ceder. Divergências, agressividade e irritabilidade tendem a ocorrer, seja no coletivo e/ou individual. Pode ser mais difícil chegar a um entendimento e, como estamos em véspera de pleito eleitoral, mais pessoas tendem a brigar por candidatos e opiniões. Chance de casais ou parceiros famosos terem discórdias públicas e/ou separação. Também podem ocorrer situações de conflito envolvendo gêneros. Mais brigas em lugares públicos, como boates. Nas paqueras, cuide com ilusões (algo associado a Sol oposto a Netuno), uma vez que pode ser que um possa estar mais mobilizador por desejo e a outra pessoa por romance. Desaconselhável para procedimentos estéticos mais agressivos por impulso, pois há chance de erros e/ou arrependimentos.

Vênus faz trígono com Urano: mais lazer

A partir de sábado (17), Vênus faz trígono com Urano, favorecendo a vida social e o lazer, e nos abrindo para surpresas de última hora.

Contudo, a quadratura de Vênus e Marte ainda vai estar em andamento, tendo ficado exata na sexta-feira (16), por isso continue a levar em conta o que foi dito acima e evite conflitos desnecessários.

