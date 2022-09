Mapa Astral pode indicar dificuldades em dormir; entenda como

Como está sua saúde do sono? Nosso contexto social e o nosso momento podem interferir bastante neste quesito, mas a Astrologia pode nos ajudar a entender nosso contexto pessoal. Sim, o seu Mapa Astral pode indicar dificuldades em dormir.

A seguir, explico como você pode identificar (ou não) essas tendências na sua vida, assim como dicas de como melhorar a sua Higiene do Sono. Afinal, a Astrologia não serve simplesmente para nos mostrar características e desafios, mas esse conhecimento aponta caminhos para contornarmos as dificuldades.

Como está o seu sono?

Fiz uma experiência no meu Instagram (@naiaratomayno_) e perguntei aos seguidores sobre como está o seu sono. Das quase 100 pessoas que responderam a caixinha de perguntas, 55% já fizeram uso de algum medicamento para ajudar a dormir melhor e a maioria esmagadora respondeu que a qualidade do sono está bem ruim.

Esse ano eu passei para o time dos que tomam Melatonina (hormônio que possui como principal função regular o ciclo circadiano, estimulando o sono) e também participei de uma imersão que clareou muitas questões sobre minha relação com a insônia. Depois disso, passei a dormir de 5 horas diárias para 7 ou mais.

Os benefícios de dormir melhor são muito visíveis: mais disposição física, concentração mental e melhoria na saúde emocional e mental geral.

Eu sempre tive dificuldades para dormir, portanto, sempre precisei de Higiene do Sono, mas foi a combinação disso tudo que fez essa grande diferença. Então, não deixe de buscar ajuda profissional se esse for também um desafio para você.

A seguir, compartilho sobre como o seu Mapa Astral pode indicar dificuldades em dormir. Mas ressalto que as informações apenas mostram tendências e indicativos que são comuns, e NÃO podem, de maneira alguma, substituir o respaldo clínico.

Saúde é coisa séria, ein? Consulte especialistas e faça check ups regularmente.

Como o seu Mapa Astral indica dificuldades em dormir

Faça o seu Mapa Astral gratuito aqui no Personare. Ele vai te mostrar os signos, as casas astrológicas e os planetas que você tem conforme data e horário de nascimento. Depois, procure observar alguns pontos para identificar se o seu Mapa Astral indica essas dificuldades em dormir.

Signo da Lua

Comece olhando pelo signo da sua Lua, que mostra o contexto das nossas necessidades diárias pessoais e fisiológicas, e até doenças do sono. Saiba tudo sobre a Lua no Mapa Astral aqui.

Por exemplo, uma Lua em signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário) indica pessoas que se nutrem emocionalmente de movimento e de conquistar seu espaço. Muitas vezes, isso pode significar um excesso de energia que, quando não canalizada (como por exemplo através da prática atividades físicas), pode trazer uma certa ansiedade que não deixa o corpo relaxar e atrapalha o sono.

E como observar isso com a sua Lua?

Pessoas com Lua em signos de Terra (Touro, Virgem, Capricórnio) podem ter seu momento de sono afetado por preocupações materiais e se o corpo não está tendo o devido aterramento. Em signos de Ar (Gêmeos, Libra, Aquário), a Lua pode indicar problemas devido à mente acelerada, a excesso de temas na cabeça e a conversas mentais. Em signos de Água (Câncer, Escorpião, Peixes), as expectativas emocionais e ansiedade nas relações costumam interferir mais.

Casa 6

Essa é a Casa astrológica que aponta doenças e saúde, rotina, hábitos e como nos afetam. Veja aqui o significado de todas as casas astrológicas.

Os mesmos indícios dos signos que foram apontados para o signos nas Luas são equivalentes para as manifestação dos signos na Casa 6 quando se trata da qualidade do sono. Por isso, veja qual signo você tem na Casa 6 do seu Mapa e volte para ler acima segundo o elemento do signo.

A interação entre Lua e Casa 6 será mais conclusiva. Para isso, vale a pena ler o seu Mapa Astral completo aqui ou fazer uma consulta com um astrólogo.

Casa 12

Essa é a Casa que mostra como o inconsciente coletivo e nosso subconsciente nos afeta, e medos e traumas que podem atrapalhar o sono.

Planetas na Casa 12 indicam muitas vezes os desafios do inconsciente que tiram nosso sono. É comum, por exemplo, pessoas com Marte, Saturno ou Urano na Casa 12 sofrerem de insônia ou até de terror noturno.

Esses desafios atrelados a outras questões ou se forem condições clínicas precisam do devido tratamento médico e/ou mais profundo. Mas no geral, a higiene do sono pode trazer muitos benefícios.

Como lidar com as questões do sono?

O Mapa Astral completo do Personare te mostra, na sessão que fala de Temperamento – Elementos, como é a distribuição dos elementos (terra, água, fogo e ar) no seu Mapa Astral. Ele aponta qual é o elemento com maior prevalência no seu mapa.

Com base nisso, temos algumas dicas gerais. Ou seja, se você tem prevalência de (as dicas a seguir valem também para a Lua e Casa 6):

Mas é importante lembrar que fazer a leitura do Mapa Astral focado em Saúde com mais profundidade na questão dos elementos, aspectos da Lua e planetas nas casas pode trazer informações mais específicas sobre como é e como melhorar a sua rotina e, consequentemente, o seu sono. Se quiser, me chama que eu te ajudo com o Mapa da Saúde.

Rituais higiene do sono

Existem rituais de higiene do sono que podem ajudar a todos, independentemente do seu Mapa Astral. Veja aqui:

Usar de ruídos intencionais (ruído branco, marrom, etc.) que bloqueiam sons, ou protetor auricular Seguir uma rotina de horário fixa para ir dormir (e ritual de sono) para o cérebro se programar Meditar para desopilar e preparar para o estado de relaxamento. Veja aqui Meditação para dormir. Não tirar sonecas durante o dia Remover qualquer luz do ambiente, até aquelas pequenininhas de aparelhos ligados – confira aqui outras dicas de Feng Shui para melatonina e ter boa noite de sono Desligar o celular ou deixar no modo avião Usar de aromaterapia com óleos essenciais relaxantes (lavanda, camomila, vetiver, cedro, etc) – saiba aqui como usar a Aromaterapia para dormir bem Tomar chás e fazer escalda pés de banhos de ervas relaxantes (lavanda, camomila, erva doce, erva cidreira).

Para dormir bem, evite:

Deitar sem sono (exceto signos de Fogo, que podem precisar de mais tempo para acalmar o corpo) Olhar para telas logo antes de dormir Usar o mesmo colchão por mais de 5 ou 6 anos (colchões de mola: 10 anos) e o mesmo travesseiro por mais de 2 anos E 3 ou 4 horas antes de dormir, busque evitar ler assuntos estimulantes, comer alimentos pesados (saiba mais sobre alimentação e sono aqui), ingerir bebidas estimulantes como cafeína e fazer exercício físico.

Agora, é colocar essas dicas em prática e ter uma boa noite de sono!

Naiara Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

