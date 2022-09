Mercúrio retrógrado é um fenômeno comum e acontece sempre três vezes todos os anos, mas em 2022 teremos um a mais. Neste sábado, 10 de setembro, começa o terceiro, que segue até 2 de outubro. Por isso, até lá, podemos ter alguns problemas para resolver. Neste artigo, a gente te conta as previsões para Mercúrio Retrógrado de setembro de 2022.

Mas se você quiser ir a fundo e compreender todas as complexidades sobre Mercúrio Retrógrado, leia mais aqui.

Previsões para Mercúrio Retrógrado de setembro

Cada Mercúrio retrógrado acontece em um signo ou até dois, dependendo do trânsito do planeta. Neste de setembro, o planeta das comunicações começa a retrogradação no signo de Libra no dia 10 e se move para o signo de Virgem no dia 23 de setembro. A retrogradação termina em 2 de outubro e então Mercúrio retoma o seu curso normal ainda em Virgem.

Durante Mercúrio Retrógrado, podem ocorrer desafios na comunicação e menos clareza nas decisões, por isso os astrólogos não recomendam tomar decisões importantes nem tomar iniciativas neste período. Mais do que bom ou ruim, é uma oportunidade para revisarmos diversos aspectos da vida.

Quando Mercúrio estiver em Libra, poderemos ter de focar em revisar a forma como nos comunicamos com o outro, porque é um signo de relações. Já quando o planeta ingressar em Virgem, questões virginianas, como finanças e planejamentos, podem ter de ser revistas.

Mas essas são previsões gerais. Cada pessoa tem um Mapa Astral diferente e, na medida em que os planetas se movem no céu, podem apontar tendências diversas para a sua vida. Assim, dependendo da casa astrológica onde Mercúrio está no seu Mapa, áreas diferentes da sua vida podem ser impactadas.

Existe uma forma fácil e gratuita de ver as Previsões para Mercúrio Retrógrado de setembro que se chama Horóscopo Personalizado.

Como ver as previsões para Mercúrio Retrógrado na sua vida

Vá no Horóscopo Personalizado do Personare. Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site. Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida neste momento. Procure por Mercúrio na aba lateral direita e clique nele. Então, você poderá entender tanto o planeta direto sobre a sua vida quanto retrocedendo, porque embora a área da vida seja a mesma, o fato de Mercúrio estar retrógrado vai mexer com ela.

Veja que no exemplo abaixo a pessoa tem 13 trânsitos ativos (no menu que está à direita), sendo que Mercúrio está passando pela Casa 6 neste momento. Perceba que há um destaque sobre Mercúrio retrógrado à esquerda com a previsão completa e personalizada!

