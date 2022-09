Conheça o cristal para momentos de indecisão

Transformar, mexer, sair do confortável, do conhecido, tudo é um desafio. Às vezes, nessa imensidão de desafios, nos vemos perdidos, confusos, porque não enxergamos com clareza o que pode estar por vir. Se é assim que você se encontra nesse momento, conheça o cristal que ajuda em momento de indecisão: a ponta de cristal branco.

O trabalho terapêutico com pedras e cristais é feito com o intuito de amenizar ou resolver desafios específicos.

Cristal para momentos de indecisão

O cristal de quartzo branco é o mais comum, fácil de se encontrar em casas de produtos naturais, lojas de acessórios e decoração para casa e feirinhas.

A base do cristal branco é leitosa, opaca. À medida que ascende ao ápice, torna-se mais claro e transparente.

Esse padrão tem um simbolismo de desenvolvimento e evolução, que, traduzido para nossa vida, representa a nossa nebulosidade e embaçamento de consciência, que conquista uma maior claridade conforme nos elevamos.

A melhor escolha só fazemos quando temos essa clareza “cristalina”. Quando nos encontramos em estado “nublado”, nossas escolhas são por inércia, comodismo ou impulso – e nada disso busca o aprimoramento.

Não vamos acertar sempre, mas podemos tentar nosso melhor. É isso que nos impulsiona para cima, para o ápice.

A seguir, veja como usar o cristal para vencer momentos difíceis de indecisão.

Como usar o cristal branco

O trabalho com o cristal branco nos coloca no caminho do aprimoramento, da evolução e do equilíbrio pessoal. Siga o passo a passo em momentos de indecisão:

Pegue um cristal, olhe para ele e observe qual ou quais características dele estão refletindo no seu momento de vida. Note o que chama mais a sua atenção. Muito provavelmente você vai perceber mais o opaco se estiver se sentindo assim ou o áspero se achar que está em um momento duro, por exemplo. Então, faça a meditação a seguir imaginando-se caminhando dentro do cristal, saindo do nublado e buscando seu ápice.

Meditação:

Coloque-se em uma posição confortável, em um lugar tranqüilo. Pegue sua pedra ou cristal escolhido para essa meditação e olhe detalhadamente por algum tempo, até ser capaz de fechar os olhos e “vê-lo” em todos os seus detalhes. Respire profundamente e deixe os pensamentos fluirem sem querer apagá-los ou detê-los. Concentre-se na respiração enquanto os pensamentos estiverem fluindo. Quando tiver alcançado um nível razoável de relaxamento, “veja” a pedra ou cristal em pensamento, dentro de uma contagem de 1 a 7 a sua pedra vai crescendo dentro da sua visualização até ficar do tamanho de uma montanha.Assim que vizualizar esse tamanho, você vai para a superfície da pedra e a explore, percorra-a por fora e se encontrar algum caminho por dentro também Quando sentir-se satisfeito com suas explorações, volte ao lugar onde começou e conte novamente desta vez de 7 a 1, mas dessa vez a pedra diminuirá até o tamanho normal. Respire profundamente algumas vezes e movimente-se delicadamente para voltar ao estado de alerta normal e abra os olhos. Escreva tudo o que viu, ouviu ou sentiu durante sua visualização. Esses detalhes são importantes para aprimorar a meditação. Quanto mais vezes fizer e anotar, mais vívida será a sua visualização. Essa meditação nos auxilia a encontrar o equilíbrio pessoal, por isso é recomendada para os momentos “nublados”.

