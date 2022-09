Dia do Sexo: descubra o que o seu signo mais gosta na cama

6/9 sugestivamente é o Dia do Sexo. A data remete a uma posição sexual famosa, mas a gente sabe que nem todo mundo gosta das mesmas coisas. E saber do que a gente gosta em primeiro lugar é essencial para ter prazer. Neste artigo, descubra o que o seu signo mais gosta na cama.

Na Astrologia, é o planeta Marte que simboliza os instintos e representa o desejo. Por isso, não importa muito qual é o seu signo solar, aquele que todo mundo conhece a partir da data de nascimento.

Precisamos saber qual é o signo em que você tem Marte no seu Mapa Sexual – o mapa que revela como você vive o sexo, suas possibilidades na cama, como age e sente tesão, o que te atraí e até bloqueios e medos ocultos.

Dentre tudo que você pode descobrir a seu respeito, Marte mostra as características da energia da sua libido, que é estimulada através de cheiros, sons, maneira de falar, aparência, entre outros sentidos.

Por isso, nada melhor do que aproveitar o Dia do Sexo para se conhecer melhor. Comece descobrindo gratuitamente o signo em que você tem Marte no Mapa Sexual (só clicar aqui). Depois, veja a seguir o que o seu signo mais gosta na cama.

Marte em Áries

Tem a necessidade de exibir sua capacidade física durante o sexo e aproveitar ao máximo o momento, por isso costuma assumir posições em que fique no controle, nas quais consegue dominar o outro.

Marte em Touro

O conforto faz com que se sinta bem na hora do sexo. Além disso, gosta de um ritmo mais lento na hora do ato, sem muitos desafios e aventuras. Ah, e o toques são extremamente importantes, pois são grandes estímulos de prazer.

Marte em Gêmeos

Gosta de dialogar durante o sexo para despertar fantasias. Além disso, prefere posições sexuais em que as mãos permaneçam livres para toques e para que possa realizar massagens estimulantes no outro. O sexo oral lhes excita, tanto receber quanto praticar.

Marte em Câncer

O que mais lhe traz prazer é se sentir uma pessoa protegida e desejada, conhecendo suficiente o outro e garantindo que ambos saibam se tocar e se amar. Prefere as posições mais tradicionais, como “papai e mamãe”, e palavras profundas durante o sexo.

Marte em Leão

Gosta de receber e devolver elogios na hora do sexo. Pode ser uma pessoa bastante performática e deixar claro quais são os seus desejos na cama. Além disso, gosta e sabe fazer sexo que surpreende.

Marte em Virgem

As preliminares são bastante significativas, assim como as posições sexuais em que sente que está sendo valorizado. Gosta de fazer sexo em lugares acolhedores e limpos, além de desejar tratamento especial.

Marte em Libra

Costuma exigir certo refinamento na hora do sexo, por isso pode se retrair se a pessoa parceira falar vulgaridades. Gosta de dar prazer na cama, mas também quer ter seus desejos satisfeitos. Prefere posições sexuais que façam se sentir uma pessoa desejada.

Marte em Escorpião

Gosta de excitar a pessoa parceira e ao estar no controle, assim como quer ver intensidade em seu par. Curte o que é proibido e “perigoso”, como alguns fetiches. Além disso, as posições sexuais menos tradicionais são as que oferecem mais prazer.

Marte em Sagitário

Detesta rotina e por isso está sempre em busca de experiências diferentes e novidades. Sente excitação ao transar em lugares inusitados e com parceiros diferentes. As posições sexuais mais indicadas são as criativas e aquelas em que não permanece da mesma forma por muito tempo.

Marte em Capricórnio

O prazer sensorial é algo importante e as preliminares mais discretas tendem a ser mais agradáveis para você. Precisa de muitos carinhos para ter certeza que é uma pessoa desejada. As posições mais favoráveis são as que permitem trocas de carícias.

Marte em Aquário

Gosta de experimentar o novo e de quebrar tabus. Nesse sentido, as posições sexuais mais favoráveis são as que possibilitam experimentações exóticas e não convencionais.

Marte em Peixes

Sua libido é estimulada através de poesias e músicas românticas. As preliminares são uma das partes mais prazerosas do ato sexual para você, com toques suaves e frases doces. Sexo é mais transcendente e espiritual que carnal.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

