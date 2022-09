Semana termina com Mercúrio Retrógrado: previsões de 5 a 11 de setembro de 2022

As previsões de 5 a 11 de setembro de 2022 têm um tom positivo, com aspectos mais leves, renovadores e impulsionadores. Além disso, são os últimos dias antes de começar Mercúrio Retrógrado, no sábado (10), por isso, até lá, tome decisões e agilize o que puder.

O amor também vai mudar de tom nesta semana, com Vênus ingressando em Virgem, favorecendo discrição, prestatividade, revisões e simplicidade.

Esses e outros trânsitos que marcam a semana de todos nós conversam com os seus trânsitos pessoais, por isso é importante ver as previsões personalizadas, que você encontra aqui no Horóscopo Personare, porque elas consideram o seu Mapa Astral.

Marte em sextil com Júpiter: com a corda toda

Até a metade da semana, Marte em sextil com Júpiter “empurra para a frente”, trazendo mais otimismo, mesmo que possa haver obstáculos. Aproveite o bom ânimo e a confiança!

Sol em trígono com Urano e a hora da virada é agora

Esta semana nos premia com um aspecto de virada: Sol em trígono com Urano. Quer virar de página, deixar algo para trás, se libertar ou simplesmente fazer mudanças e trazer coisas novas para a sua vida? O momento é excelente para isso. Faça e confie.

Também há aumento de criatividade. Muitas ideias práticas interessantes podem emergir, por isso anote e, principalmente, pense em como colocar em prática inovações.

Mercúrio em oposição com Júpiter: empolgação e excessos

Presente desde a semana passada e ocorrendo até 22 de setembro, temos a oposição de Mercúrio com Júpiter, que tem potenciais positivos e negativos. Veja alguns a seguir.

Novos projetos e ideias para voos maiores. Visão mais ampla e otimista, mas analise o que é empolgação pura, sem alicerces na realidade. Pode ser que falte planejamento e consistência em ações para colocar suas ambições em prática. Para muitas pessoas, pode ser uma época de grandes sonhos, mas que podem não se concretizar no futuro se não houver foco. Novos interesses e entusiasmo, mas chance também de dispersão. Fase de aprendizados e empolgação. Aumento da tagarelice geral, por isso fica mais difícil se aquietar. Por outro lado, há mais animação e alegria também. Generalização ou arrogância podem aparecer e atropelar o outro. Vigie-se para não agir assim. E também fique atento, pois as pessoas tendem a exagerar, contar mais vantagem e querer se sobressair. Será preciso também evitar fanatismo e ênfase excessiva nas opiniões. Atenção para o que fala.

Últimos dias antes de Mercúrio retrógrado

Mercúrio em trígono com Marte vai trazer agilidade e objetividade para o dia a dia. Além disso, estes são os últimos dias antes de Mercúrio Retrógrado, que começa no sábado (10).

Por isso, até lá, dê andamento ao que for preciso, tome decisões, agilize! Também são dias favoráveis para compras.

A partir da retrogradação de Mercúrio, que vai até 2 de outubro, pode haver mais situação do tipo “marca e desmarca” e atrapalhos no dia a dia. Além de ser mais complicado para compras, que ficam sujeitas a atrasarem ou serem equivocadas.

Nas previsões da próxima semana, vou trazer mais dicas, já que Mercúrio Retrógrado já vai estar em andamento.

Vênus em Virgem: mais racionalidade para o amor

Termina o glamouroso – e gastador – trânsito de Vênus por Leão e começa uma fase mais prática e pé no chão no que se refere a compras e gastos. Vendedores vão precisar lidar com mais questionamentos.

Vênus ingressa em Virgem na segunda-feira (05), onde fica até 29 de setembro. No amor, saímos de um período de paixão, típica do Fogo, para uma mais analítica e racional.

Pessoas solteiras tendem a analisar mais possíveis paqueras, buscando mais detalhes. Só cuidado para não colocar defeito em tudo!

Já as comprometidas podem sentir necessidade de fazer alguns ajustes, o que também pode ocorrer em parcerias.

Vanessa Kannenberg

