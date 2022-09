Ansiedade? Conheça florais que trazem conforto, coragem e confiança

Você se percebe às vezes imaginando situações indesejáveis sem nenhum motivo? Ou sente medo de coisas comuns, como não ter dinheiro ou da solidão? Todos esses medos despertam uma ansiedade, nos colocando em um ritmo nada adequado para o bem-estar do nosso corpo.

A essência das plantas são muito poderosas e podem ajudar de uma maneira leve e amorosa a superar diferentes desafios. Saiba aqui como funciona a terapia com florais.

Para ajudar a entrar em contato com todos esta ansiedade, existem Florais específicos que nos suportam emocionalmente, nos dando conforto, coragem e confiança. Desse modo se torna possível acessar e liberar as emoções que estão nos aprisionando.

Florais que trazem conforto, coragem e confiança

Nos florais de Bach, descobertos pelo médico inglês Edward Bach, recomenda-se, por exemplo, usar Aspen, Mimulus, Red Chestnut e Impatients para trabalhar os medos e a ansiedade, através das plantas.

Veja como agem esses florais que trazem conforto, coragem e confiança:

Floral Aspen: trabalha medos inexplicáveis, deixando mente serena. Floral Mimulus: ajuda com os medos comuns e traz ousadia para enfrentá-los. Floral Red Chestnut: ajuda a confiar que as pessoas que a gente ama vão ficar bem. Floral Impatiens: ajuda a entrar no ritmo, sem ansiedade.

Apesar de os nomes dos florais estarem citados aqui no texto, a recomendação é sempre que você procure um especialista floral. Cada pessoa precisa de uma combinação única e os florais têm mais efeitos do que somente o que está escrito na bula. Aqui você pode conhecer como funciona uma consulta online com florais de Bach.

Natália Torchio

Consteladora familiar e terapeuta holística . Já ajudou diversas pessoas a destravarem suas vidas com seus atendimentos, no momento somente online. Dá aulas gratuitas semanais no seu Instagram e também oferece curso online.

ntorchio@gmail.com