Rock in Rio 2022: previsões para os artistas segundo o dia dos shows

Da Cidade do Rock ou do sofá de casa, os olhos e ouvidos dos brasileiros estarão focados no Rock in Rio 2022. Entre estreias, volta aos palcos e novos álbuns, o Personare conferiu as previsões para os artistas do Rock in Rio 2022 e conta o que esperar das principais atrações do festival.

Para isso, usamos a Numerologia, que calcula as previsões com base na data de nascimento, as quais revelam tendências e desafios para o seu ano (a partir do Ano Pessoal), para o mês vigente (Mês Pessoal) e também o seu dia (Dia Pessoal).

O que a Numerologia pode revelar?

Cada pessoa vive períodos diferentes, com Números diferentes, dependendo de quando nasceu. Assim, ao relacionar os números pessoais, podemos compreender os tipos de situação que cada um viverá no período, além de mostrar quais características você está mais propenso a expressar.

Você também pode descobrir qual é o seu Ano Pessoal aqui no Mapa do Ano. Se quiser ver quais são as previsões mensais, confira aqui as suas Previsões Numerológicas aqui, para ver dicas para lidar e potencializar resultados.

Se quiser ver o seu Dia Pessoal, basta somar o número do Mês pessoal com o dia vigente. Por exemplo:

Se está no Mês Pessoal 7 em setembro de 2022 e quer saber o seu Dia Pessoal no dia 10 de setembro, basta somar 7 + 10 = 17; e então 1 + 7 = 8. O seu Dia Pessoal portanto será 8 em 10 de setembro.

Previsões para os artistas do Rock in Rio 2022

Estão na lista a seguir alguns dos headliners do evento, ou seja, os principais músicos internacionais do Rock in Rio 2022, como Demi Lovato, Dua Lipa e Justin Bieber.

No entanto, as bandas ficaram de fora. Isso porque a Numerologia considera a data completa de nascimento (ou de criação) para as previsões. E Guns N’ Roses, Coldplay e Green Day, por exemplo, não divulgam dia e mês de fundação. Assim, a gente escolheu focar nos artistas solo nesta edição. Confere aí!

Demi Lovato: Ano Pessoal 7, Mês Pessoal 6, Dia Pessoal 2 e 3

Demi Lovato vai estrear o álbum “Holy Fvck”, com uma pegada emo, no Brasil e promete surpresas para o show no Rock in Rio no dia 4 de setembro.

Em setembro, Demi Lovato está no Mês Pessoal 6. Esse Número é associado à importância do grupo e do trabalho em equipe. Pede alguns ajustes, em função de alguma eventual divergência com um membro de sua banda, e para tornar as relações mais harmoniosas, especialmente através da arte (pois o 6 tem uma faceta artística bem bonita).

Como a cantora já está no Ano Pessoal 7, que enfatiza viagens, nada como estar reunida com sua banda nesta viagem ao Brasil para o RiR.

Na noite do seu show, na transição do dia 4 para o dia 5, ela estará saindo de um Dia Pessoal 2 e entrando num Dia 3. Apresentar-se num dia simbolizado pelo 3 é excelente, porque esse Número representa a própria expressividade criativa e a força de comunicar-se com o público. Tem tudo para criar intimidade (Ano 7 e Dia 2) com o público ao se apresentar (Dia 3) artisticamente (Dia 3 e Mês 6).

Dua Lipa: Ano Pessoal 4, Mês Pessoal 9, Dia Pessoal 3

A diva pop é uma estrela em ascensão que está prestes a pisar novamente em terras brasileiras como uma das atrações mais aguardadas do Rock in Rio. E com números pessoais associados à expressão criativa, artística e intensa, Dua Lipa será capaz de envolver o público do RiR com carisma e talento.

Afinal, ela está no Ano Pessoal 9 e num Mês Pessoal também 9, além de Trimestre e Dia Pessoal simbolizados pelo Número 3, já que o show deve ser já na madrugada do dia 11. Certamente vai ser uma experiência emocionante – para ela e para o público, podem apostar!

Justin Bieber: Ano Pessoal 1, Mês Pessoal 1, Dia Pessoal 6

Após síndrome rara que deixou seu rosto parcialmente paralisado, Justin Bieber volta ao Brasil em uma versão mais madura, romântica e ativista, com o álbum “Justice”.

O artista está no renovador Ano Pessoal 1, que aponta um potencial criativo altamente dinâmico a ser expressado com originalidade e liberdade. De fato, 2022 é propício para a construção de uma identidade diferente da vista nos últimos nove anos.

Tudo isso estará acentuado pelo fato de em setembro ele também viver o Mês Pessoal 1. Na noite de sua apresentação, estará no Dia Pessoal 6, que é bem associado ao romantismo, ao belo e à arte.

Será um momento para ele ousar, experimentar o novo e até mesmo chocar (Ano e Mês 1), inclusive em sua aparência, trajes e decoração (Dia 6). É melhor se preparar para o Justin que vem aí!

Camilla Cabello: Ano Pessoal 3, Mês Pessoal 3, Dia Pessoal 4

Camila Cabello faz a sua estreia na Cidade do Rock neste ano com o número do carisma público, brilho e expressão artística acentuados. Isso porque ela está em Ano, Trimestre e Mês Pessoal simbolizados pelo número 3.

Quando nas previsões temos repetição de números no Mapa Numerológico, chamamos mais a atenção. E isso é ótimo para quem vai se expor no palco do RiR.

Sem contar que Camila estará no Dia Pessoal 4 na noite de seu show, dia 10/9. E o 4 é um número associado à família, justamente o nome do seu mais recente álbum.

Avril Lavigne: Ano Pessoal 6, Mês Pessoal 6, Dia Pessoal 6

Avril, uma das atrações mais solicitadas pelo público do RiR, volta ao Brasil com um dos melhores números em termos de música e arte: 6, que se repete no Ano Pessoal, Mês Pessoal e Dia Pessoal.

É uma simbologia também associada à união, a se sentir integrada e à vontade com um grupo de pessoas. Então, a cantora poderá se sentir muito em casa (6) no Brasil.

E como está no Trimestre Pessoal 3, o qual é excelente para brilhar e se expressar, também contribuirá para que a musa da geração pop-punk anterior possa aproveitar esse potencial criativo e comunicativo.

Post Malone: Ano Pessoal 8, Mês Pessoal 8, Dia Pessoal 3

Headliner inédito do RiR, Post Malone vem ao país com uma combinação numerológica de grande visibilidade: o 8 do Ano e Mês Pessoal e o 9 de seu 3º Trimestre de 2022. Esses números representam o potencial de realizar um grande sonho e de alcançar um maior poder.

Na verdade, tudo está em evidência com essas simbologias, seja o sucesso ou o fracasso. Mas como ele estará no Dia Pessoal 3 quando subir ao palco, poderá aproveitar o potencial versátil, comunicativo e criativo desse Número para chegar a um nível de reconhecimento internacional ainda maior. O rockstar dos millennials só precisa aproveitar a oportunidade!

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br