Previsões do Tarot para setembro: A Lua sugere período obscuro

O mês de setembro inicia envolto nas brumas do Arcano XVIII, A Lua, sugerindo um período obscuro que exige atenção ao que podemos não estar vendo e ao que pode não ser o que parece. A seguir, vamos detalhar as previsões do Tarot para setembro de 2022.

Tradicionalmente, no Tarot, A Lua é o Arcano das ilusões, das fantasias e do engano. Afinal, quando está cheia e brilhante no céu, a luz que emite não é própria e, sim, refletida do sol. Assim, não é suficiente para iluminar claramente, distorcendo as aparências das coisas na Terra, alterando a nossa percepção.

Temos pela frente um período em que fantasia e realidade podem se confundir, o que faz soar o alerta vermelho para as fake news, os boatos e as mentiras. Principalmente, num período de corrida eleitoral, que torna o momento ainda mais propício para isso. É importante verificar com rigor a origem de toda e qualquer informação que chegue.

A Lua: as previsões do Tarot para setembro em 3 pontos

1. Intensidade e desequilíbrio emocional

A Lua é um astro inconstante, sempre oscilando entre fases, associada às águas, à noite, às emoções e ao inconsciente, o que aponta para um mês de forte intensidade emocional, que se expressa num certo desequilíbrio no coletivo.

Como se fosse 8 e 80, maré cheia e vazia, podemos haver mobilizações coletivas por um lado, apatia por outro; aumento da polarização e de disputas completamente sem sentido.

Uma instabilidade se estabelece no coletivo, gerando um sentimento de insegurança. Não é momento de acreditar em todas as promessas que nos fazem.

2. Disputas políticas

Durante o mês de setembro, as disputas políticas tendem a ser acirradas, mas com mudanças e variações nas atitudes e posicionamentos de alguns candidatos mais importantes e populares. Isso pode gerar um sentimento de frustração e traição em seus eleitores.

3. Crise na saúde pública

A saúde pública passará por uma crise que exigirá atenção e ação imediatas, mas com A Lua, a tendência é a negligência, que poderá fazer com que haja uma crise maior, posteriormente, nos meses de outubro e novembro.

O Arcano XVIII não representa somente problemas de ordem emocional e psíquica, mas também pode nos mostrar infecções, doenças causadas por parasitas, assim como o lagostim que está oculto sob as águas lamacentas do lago, na carta.

Teremos desafios, nesta área principalmente, com o coronavírus ainda em circulação e, agora, a Monkeypox. Podemos até esperar outra coisa.

Amor segundo o Tarot em setembro

Para os que vivem uma relação:

Pode ser um período intenso, que se inicia numa briga e termina num pedido de casamento ou num momento mágico, lindo e inesquecível de amor. Tudo sempre com muito drama. Quando tem Lua, não falta drama. Só cuidado para não engolirem nada que deveria ser resolvido na hora e isso virar mágoa depois. Às vezes é uma coisa de nada que vira um monstro.

Quem está em busca de um relacionamento:

Há uma tendência mais forte para o engano e a desilusão. Um arcano de fantasia como a Lua, faz a gente viajar nos nossos sentimentos e sonhos e projetá-los sobre a realidade, nos impedindo de ver as coisas como são e isso levar à decepções. Agora, se você tiver consciência disso e souber administrar bem ou estiver em busca de aventuras, é hora de curtir, viver e realizar suas fantasias.

Para as pessoas que não têm interesse em se relacionar:

Essa pode ser uma fase propensa a angústias e incertezas, e algumas decepções nas amizades. Mas, também, pode ser um excelente período para buscar terapia e todas formas e técnicas de autoconhecimento. Veja aqui a lista de terapias e consultas online do Personare.

Trabalho e Dinheiro em setembro

Para quem está empregado ou trabalha por conta própria:

Esse pode ser um período financeiramente produtivo, mas é preciso ter muito cuidado com a gestão do pagamento e dos recursos. Num momento Lua, a gente perde o controle das coisas com imensa facilidade, sem se dar conta. É preciso muita organização. No trabalho, o ambiente pode pesar um pouco e rolar um climão entre colegas, mas isso passa. O Arcano XVIII mexe com as nossas emoções, desejos e fantasias, nos levando para extremos. Por isso, é possível que sejam experimentados sentimentos de amor profundo pelo que se faz e, logo a seguir, uma vontade louca de jogar tudo para o alto. Nessa gangorra emocional, é prudente prestar atenção nos inimigos ocultos e evitar dar brechas para que eles possam atacar.

Para quem está sem emprego:

A tendência geral é de mudança de condição. Há possibilidade de aparecer alguma coisa, mesmo que nada muito certo, como algo sem grandes garantias ou temporário. Mas esse algo pode se tornar estável no futuro ou ser substituído por algo fixo.

Saúde segundo o Tarot

Na saúde, é preciso ter o nosso psicológico em atenção. O Arcano XVIII representa as emoções e o inconsciente, tanto pessoal quanto coletivo.

Toda a oscilação contida nas fases da Lua (entenda aqui) nos remete às gangorras emocionais que vivemos e produzem esse estresse e estados de ansiedade.

Portanto, esse é o campo mais vulnerável no nível coletivo em setembro. Então, tudo o que puder ser feito para compensar, será bem-vindo: meditação, reiki, psicoterapia, lazer, leitura, fazer as coisas que gostam, etc. Veja algumas dicas:

Espiritualidade em setembro de 2022

A Lua, rainha da noite e da magia, se mostra soberana. Num período representado pelo Arcano XVIII, a espiritualidade se torna um campo potente da nossa vida. Essa representação revela que existe um estímulo maior à nossa intuição e às nossas percepções do invisível.

Durante este mês, dê ouvidos aos seus pressentimentos, por mais absurdos que possam parecer. Dê ainda mais atenção aos seus sonhos e às mensagens que eles trazem (veja aqui como interpretar seus sonhos). Provavelmente, informações transformadoras chegarão por esses canais.

Como a Lua lida com as emoções e a magia, é o momento de realizar os nossos desejos. Um pensamento bem afirmado e concentrado pode ser suficiente para realizá-los.

Por isso, durante este mês:

Olhe para o céu, busque a Lua, converse com ela, abrindo o seu coração, deixando fluir suas emoções, até que você senta em plena conexão com o astro. Faça isso por três dias. A seguir, acenda uma vela prateada com uma pedra da lua. Acesse essa conexão que criou e chame a Lua dentro de si e saúde-a. Ofereça o seu amor à vela e à pedra. Então, faça um pedido. Escolha com sabedoria. Por fim, agradeça, deixe a vela queimar até o fim e guarde a pedra. Quando seu pedido se realizar, jogue a pedra no mar, num rio, lago ou nascente, em mais um agradecimento à grande mãe.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

