Calendário Astrológico de setembro: prepare-se para Mercúrio Retrógrado e mais

Já que estamos na temporada virginiana, nada melhor do que saber de antemão o que vem por aí para poder se planejar, não é? Por isso, o Personare traz o calendário astrológico de setembro, com os principais trânsitos planetários para você já ir se preparando.

E teremos nada menos do que o início de Mercúrio Retrógrado, trânsito conhecido de grande parte das pessoas pelas dificuldades na comunicação. Mas não é só isso. Setembro ainda tem trânsitos de Vênus (que mudam o clima do amor) e o início da temporada libriana, que também muda o clima mesmo para quem não é do signo.

A seguir, entenda melhor esses movimentos astrológicos de setembro. Aproveita e já salva aqui o calendário astrológico 2022 completo, porque ainda tem muita coisa para acontecer nos últimos meses do ano.

Calendário astrológico de setembro 2022

Dia 5 | Vênus em Virgem: o planeta do amor e das finanças muda para o signo mais organizado e criterioso do Zodíaco, por isso, o amor tende a ficar mais exigente. É hora de fazer pequenos gestos de carinho e ter atenção aos detalhes. Veja dicas para pessoas comprometidas e solteiras durante Vênus em Virgem aqui. Dia 10 | Mercúrio Retrógrado: o planeta das comunicações vai retrogradar pela terceira vez no ano. Por isso, não é o momento para você tomar iniciativas no que diz respeito a coisas que tem a ver com comunicação, acordos, contratos, ou qualquer coisa que seja assinada ou falada. Mas é um período excelente para revisar questões! Confira mais dicas para Mercúrio Retrógrado aqui. Dia 22 | Sol em Libra: o Sol começa a iluminar o signo do equilíbrio, do jogo de cintura e da indecisão às 22h03min. Com isso, a energia fica menos agressiva, mais agradável e com vontade de tudo que é belo. Todos os signos sentem essa mudança, mas de formas diferentes. Dia 23 | Mercúrio em Virgem: o planeta das comunicações volta para Virgem, por causa da retrogradação, por isso, assim como no início de agosto, a mente pode ficar mais técnica, analítica e direta, favorecendo o foco nos estudos e em questões práticas. Dia 29 | Vênus em Libra: o planeta do amor muda de signo novamente e traz um clima de mais sedução, inteligência e paixão para os romances. É um dos melhores períodos do ano para flertes e dates, porque aumenta o seu charme – veja dicas aqui para arrasar corações com Vênus em Libra.

Um mês para lá de intenso! Mas não se esqueça que são trânsitos coletivos, ou seja, podem agir com mais ou menos intensidade na sua vida. Para saber de fato como eles vão mexer com você, acompanhe aqui o Horóscopo Personalizado, que leva em conta o movimento dos astros sobre o seu Mapa Astral.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br