A principal vantagem de ler o Horóscopo não é “saber o futuro”, mas é, ao saber as tendências que os trânsitos planetários apontam, poder planejar a sua vida e fazer melhores escolhas. Mas você sabe qual é o significado de cada planeta no Horóscopo?

Quando você nasceu, os planetas estavam posicionados de uma maneira específica que jamais se repetirá – é o seu Mapa Astral! Contudo, os planetas continuam a se movimentar.

O Horóscopo Personalizado que você vê aqui no Personare compara as posições planetárias do momento em que você nasceu com as posições planetárias do momento presente, assim, fornece informações sobre acontecimentos e tendências para um certo período.

É importante ler essa análise personalizada, e não apenas o horóscopo por signo (que considera apenas um aspecto do seu Mapa, o signo solar ou ascendente), porque caso um trânsito apresente uma tendência negativa, você consegue contornar melhor as situações no período. E se houver uma tendência positiva, você pode otimizá-la e viver de uma forma mais consciente.

Planetas no Horóscopo x no Mapa Astral

Os planetas podem ser analisados tanto em um Mapa Astral quanto em um trânsito astrológico no Horóscopo. Embora tenha semelhanças, a interpretação muda. Veja o exemplo de Marte:

Em um mapa, representa a forma de agir e o tipo de energia. Por exemplo, Marte em Peixes sugere uma atitude mais branda, até evitando tomar iniciativa. Em um trânsito astrológico, o planeta sinaliza confrontos iminentes ou carga de energia e motivação.

Veja aqui o significado de todos os planetas no Mapa Astral. A seguir, você confere qual é o significado de cada planeta no Horóscopo.

Significado de cada planeta no Horóscopo

Sol: sugere que estes assuntos ganhem evidência na vida da pessoa. O ego está envolvido, de maneira positiva ou negativa. Lua: indica que a sensibilidade está voltada para estes assuntos. A emoção está envolvida, de maneira positiva ou negativa. Mercúrio: sugere que o plano mental está envolvido com estes assuntos – em uma harmonia astrológica, a mente colabora. Em tensão, a mente atrapalha e há pequenos desgastes. Vênus: em trânsitos harmoniosos, indica mais sorte, prazer e sociabilidade. Nos desafiadores, pode haver preguiça, prejuízos e dificuldades de relação. Marte: em trânsitos harmoniosos, sugere ação, energia e iniciativas. Nos desafiadores, força e iniciativa, mas chance de confrontos, desgaste e irritabilidade. Júpiter: em trânsitos harmoniosos, inspira sorte, expansão e abertura. Em trânsitos negativos, excessos, gastos e confiança excessiva na sorte. Saturno: em trânsitos favoráveis, traz organização, bom senso e adequação à realidade. Nos desafiadores, sugere necessidade de aprendizado, bem como restrição, dificuldades e desaceleração. Urano: em trânsitos harmoniosos, sugere mudanças e surpresas positivas. Nos desafiadores, pode trazer uma necessidade de mudanças, mas também imprevistos, inconstância, estranhamentos e cortes. Netuno: em trânsitos positivos, representa uma atitude sutil, empatia e sorte. Nos desafiadores, possibilita confusão, dissolução, adiamentos e enganos. Plutão: em trânsitos positivos, sugere força e determinação. Nos desafiadores, temáticas mais complexas e intensas, desafios, tensões e possibilidade de perdas ou finalizações.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

