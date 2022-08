A última semana de agosto deve ter correria e tendência à irritabilidade, mas também muita disposição, objetividade e agilidade. Veja um resumo a seguir um resumo das previsões astrológicas de 29 de agosto a 4 de setembro de 2022:

Semana deve ser estimulante, com grandes e novas ideias, inspiradas pela oposição de Mercúrio com Júpiter, mas que podem se dispersar no futuro se não houver planejamento e foco. Mercúrio também faz um trígono com Marte, nos deixando mais ágeis para “fazer acontecer” o que for preciso, com mais decisão e objetividade. Aproveite as duas últimas semanas antes de Mercúrio ficar retrógrado, no dia 10 para dar andamento ao que for preciso, como planejamento de férias, trabalhos ou compra de passagens aéreas. O Sol quadra Marte, aspecto que vem desde a semana passada, e que dá um tom mais corrido, nervoso e agitado. Atenção também com irritabilidade, que pode tensionar algumas relações.

Lembre-se que os trânsitos coletivos conversam com os seus trânsitos pessoais, por isso é importante ver as previsões personalizadas, que você encontra aqui no Horóscopo Personare.

Sol em quadratura com Marte: agitação e irritabilidade

Esta é a segunda – e última! – semana do Sol em quadratura com Marte, que imprime mais correria no dia a dia. Tarefas e demandas surgem – e tudo parece ser para ontem.

Por causa desta agitação, há propensão maior para acidentes, mesmo que pequenos, como bater na quina da mesa. Evite riscos, em especial em deslocamentos.

No âmbito coletivo, na semana passada, houve um ataque da Rússia a uma estação de trem, algo bem ligado a Marte no signo de Gêmeos, que tem a ver com meios de transporte, e ao Sol em Virgem, um local cotidiano das pessoas.

A combinação também aumenta a irritabilidade. Por causa disso, não é momento de provocar situações, pois a paciência está mais reduzida.

Consciente deste aspecto agitado, saiba também a hora de parar e relaxar ou descarregar a tensão com atividade física. Cuide com a impulsividade ampliada, a fim de não tomar decisões de cabeça quente e/ou criar conflitos nos relacionamentos.

Veja aqui um guia de meditação para colocar em prática hoje e reduza os efeitos negativos dessa semana agitada.

Mercúrio em oposição com Júpiter: novas ideias

Começa nesta semana uma oposição entre Mercúrio e Júpiter, presente até 22 de setembro. Mercúrio rege o plano mental e as comunicações. Veja as muitas maneiras com que este aspecto pode se manifestar para você ou pessoas ao seu redor.

Surgimento de novos projetos e ideias para voos maiores. Visão mais ampla! É comum que, com Mercúrio/Júpiter, grandes ambições surjam, mas falte planejamento e consistência em ações para colocá-las em prática. Então, pode ser uma época, para muitas pessoas, de grandes sonhos, mas que podem não se concretizar no futuro se não houver foco. Aumento da tagarelice geral, assim como uma vontade de contar vantagem. Exageros vão ser mais comuns, por isso vai ser preciso mais atenção para não se deixar envolver por ótimas narrativas, mas nem sempre consistentes e/ou verdadeiras. Para algumas pessoas, esta combinação também acorda o lado “dono(a) da verdade” e/ou que monopoliza a conversa e faz discurso. Novos interesses e entusiasmo, mas chance também de dispersão.

Mercúrio: praticidade para colocar projetos em ação

Mercúrio vai fazer um trígono com Marte até 10 de setembro. Este ótimo aspecto faz com que fiquemos mais ágeis e despachados para colocar projetos e ideias em ação. Faremos isto com mais objetividade, sem ter de ficar pensando muito.

Dica: coloque seus assuntos em andamento, em especial porque, de 10 de setembro a 2 de outubro, Mercúrio vai estar retrógrado (saiba tudo aqui), fase com mais entraves e chances de mudança de ideia.

A comunicação vai estar mais direta até lá, só cuidado com o “falar demais”, praticar “sincericídio” ou ser indiscreto, o que vem da oposição de Mercúrio com Júpiter, explicada no tópico anterior.

Vênus em oposição com Saturno: questionamentos

Vindo desde a semana anterior, Vênus fica oposto a Saturno até terça-feira (30). Aspecto que tende a trazer mais reflexão sobre relações, aparência, autoestima e finanças. Um certo incômodo passageiro pode recair sobre alguma questão que já emergiu no final de semana.

Marte em sextil com Júpiter

Marte em sextil com Júpiter traz empolgação e animação para esta semana, além de boas doses de disposição. Aproveite o bom ânimo e confiança!

Quer entender mais sobre Astrologia, autoconhecimento e autodesenvolvimento? Veja o meu canal no YouTube!

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”.Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo.É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com