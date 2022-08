Mantra da Lua Nova em Virgem para fazer a vida fluir

Você já deve ter pensado alguma vez: “Eu planejei tudo nos mínimos detalhes e me esforcei tanto, então por que as coisas não aconteceram conforme eu queria?”. Mas você já se propôs a pensar que o excesso de planejamento e o esforço para impedir que as coisas fluam naturalmente podem estar te atrapalhando?

Então, aproveite o início de da lunação, neste sábado (27/8), para fazer a vida fluir. Para isso, aposte no Mantra da Lua Nova em Virgem que eu te conto a seguir.

Lua Nova em Virgem

Como toda Lua Nova, esse é o melhor período do mês para começos, fazer convites, plantar sementes e implantar novos hábitos na nossa vida. Confira aqui o significado de todas as fases da Lua.

Esta Lua Nova, em especial, pede muita organização e abertura de espaço para uma vida com mais bem-estar e saúde, que são temáticas do signo de Virgem, onde começa a fase lunar deste sábado.

Que área da sua vida precisa fluir?

Qual área da sua vida está sendo ativada pelo Sol nesta Lua Nova? É justamente nesse setor que você pode estar se excedendo no planejamento e impedindo as coisas de fluírem com naturalidade. Por isso, siga o passo a passo:

O Horóscopo Personalizado é uma forma gratuita de ver como os trânsitos astrológicos que estão ocorrendo agora estão se relacionando com a sua vida, porque ele compara o céu atual com o seu mapa de nascimento. Veja aqui no Horóscopo Personalizado em qual casa astrológica o Sol está neste sábado, dia que começa a Lua Nova em Virgem. É só procurar pela “Lua na Casa…” nos trânsitos, na aba lateral direita. Agora que você sabe a Casa em que o Sol estará, veja abaixo quais temas podem ser destacados na sua vida.

Sol caindo na Casa 1: novos rumos e mudanças pessoais. Sol na Casa 2: destaque para assuntos financeiros e de valores pessoais. Sol transitando na Casa 3: novas ideias, contatos e novidades ou alterações para irmãos. Casa 4 com Sol: destaque para lar, família e vida pessoal. Sol caindo na Casa 5: temáticas de amores, filhos, criatividade e identidade. Sol transitando pela Casa 6: alterações envolvendo trabalho, rotina e saúde. Casa 7 recebendo Sol: mexidas em questões de relacionamentos e parcerias. Sol caindo na Casa 8: assuntos financeiros em conjunto, partilhas, transformações. Trânsito de Sol na Casa 9: mobilização de questões acadêmicas, jurídicas ou ligadas a algum projeto de expansão. Sol caindo na Casa 10: novidades e alterações de carreira e objetivos. Sol caindo na Casa 11: ativações envolvendo amigos e questões ligadas ao seu futuro. Sol caindo na Casa 12: mexidas no inconsciente e em assuntos que estavam ocultos e lidar com situações que vão além da sua individualidade e arbítrio.

Mantra da Lua Nova em Virgem

A Lua Nova em Virgem deste sábado (27/8) vai começar às 5h17min, horário de Brasília, mas ela lança efeitos pelo período de um mês, chamado de lunação. Por isso, confira aqui as previsões astrológicas até 26 de setembro, que prometem muita agitação.

Atente-se ao perigo desta temporada: só ficar procurando o que precisa melhorar, e ir no excesso de crítica e da exigência! Por isso, invista no Mantra da Lua Nova em Virgem:

“Deixe a vida ser o que ela é!”

Solta. Libera. Deixa fluir e vê o que acontece.

