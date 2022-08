Lua Nova em Virgem vai agitar o mês de setembro: veja as previsões

A Lua Nova em Virgem deste sábado (29/8) vai começar às 5h17min, horário de Brasília. Toda Lua Nova lança efeitos pelo período de um mês, chamado de lunação. Por isso, as previsões que você vai ver a seguir valem até 26 de setembro, quando começa outra Lua Nova (salve aqui o calendário com as fases da lua de 2022).

Esta Lua Nova em Virgem vai destacar praticidade, organização do dia a dia, saúde, alimentação, discernimento e trabalho, temas virginianos.

Sabe aquelas tarefas que talvez você vinha adiando, como marcar médico, nutricionista, voltar a fazer atividade física, se alimentar melhor e fazer a vida funcionar de forma mais saudável? Tudo a ver com Virgem! Então, aproveite este mês para isso.

Embora o mapa seja coletivo, nossa vida pessoal está inserida nele. Assim, é importante você entender as tendências gerais, e, no final, ler a dica sobre a Casa Astrológica que a Lua Nova vai cair no seu mapa astral.

Motivação para brilhar: o tom desta Lua Nova em Virgem

O Mapa desta Lua Nova em Virgem tem Ascendente em Leão, por isso vai trazer motivação para brilhar e se destacar.

Ou seja, temos um bom mês para focarmos em nós mesmos, o que é bem leonino, mas de uma forma virginiana, signo onde ocorre a Lua Nova. Virgem favorece os processos de autoaperfeiçoamento e revisão. Reflita:

Onde preciso melhorar? O que tenho que observar? Onde talvez eu tenha que me regrar um pouco mais?

O Sol na Casa 1 fala em investimento em si mesmo e, ao mesmo tempo, Virgem tem a ver com realismo e humildade.

O alerta é para evitar o lado negativo de Virgem, que é a crítica excessiva (a si mesmo ou aos outros). É hora de aperfeiçoamentos, cuidar-se e cuidar mais da saúde (Virgem), mas sem perder de vista a autoestima (Leão).

Amor em setembro: avaliação nas relações

A Lua Nova acontece com Vênus envolvido em uma configuração tensa, chamada “Quadratura em T”, em que se opõe a Saturno e quadra Urano.

Isso pode indicar que, para algumas pessoas, o mês lunar já começa em compasso de avaliação (Saturno) e mudança (Urano) de relações.

Talvez já até tenham dado o pontapé inicial para isso em agosto mesmo, seja internamente ou até em termos de atitudes.

Agora, é hora modificar algo no amor, na estética, nos relacionamentos, hobbies, prazeres e até finanças – todos estes assuntos regidos por Vênus.

Cuidados no amor

Só cuide para as exigências não ficarem elevadas demais. Lembre-se da questão do aperfeiçoamento, mas com autoestima.

Algumas pessoas terão de tomar cuidado também com a hiperexigência no amor, caso de solteiros que não conseguem firmar com ninguém.

A combinação Vênus/Urano/Saturno eventualmente fala que é preciso mudar para poder viabilizar algo novo na vida.

De toda forma, é um mês de avaliações. Vamos nos perguntar onde estamos investindo os nossos esforços – e qual o retorno disso.

Desafios de setembro da Lua Nova em Virgem

Para quem vem em relacionamentos e/ou parcerias que já não estejam satisfatórias, há chance de mudanças – ou, ainda, de rupturas.

Outra dica: vai ser mais difícil a retomada para casais ou parceiros recém-separados, a menos que se consiga estabelecer bases firmes de um novo tipo de acordo, o que nem sempre é fácil de ser feito.

Mais intolerância

Como estamos em um mês que antecede o pleito eleitoral, setembro também pode haver mexidas com alianças nesta esfera – e turbulências.

Tome cuidado, ainda, com comportamentos intolerantes por causa de política, que possam colocar em cheque as suas relações.

Podemos ser testados nas nossas relações. Aliás, entre os dias 12 e 20 de setembro, com Vênus em tensão com Marte, podemos ficar mais explosivos.

Mais irritabilidade

Ressaltando que, neste mapa, Sol e Lua quadram Marte, indicando um mês dinâmico e movimentado, mas eventualmente até agitado demais em alguns momentos. Há mais chance de irritabilidade e explosões.

Assim, atente para não ser reativo ou impulsivo em excesso, podendo se prejudicar em algumas situações por falta de ponderação.

Sobretudo os relacionamentos vão exigir tato e cautela, mesmo em momentos de impaciência.

Pontos fortes da Lua Nova em Virgem

Apesar das tensões de Vênus, Mercúrio (planeta da comunicação) está no sociável Libra e na Casa 2, do dinheiro, além de fazer um bom aspecto com Marte (planeta das iniciativas) no versátil Gêmeos, na Casa 7, das iniciativas de negócios e carreira.

Isso faz com que setembro tenha um tom de novas e boas ideias para ganhar dinheiro e fazer trocas e propostas, além de tocar eventos.

Período ótimo para eventos

No Rio de Janeiro, de 2 a 11 de setembro, vai acontecer o Rock in Rio. Um evento, por excelência, ligado ao elemento Ar, onde acontece este estimulante aspecto, que deve movimentar a economia e a adrenalina da cidade.

O Ar é o elemento da sociabilidade e das novidades, e tudo isto fica muito em alta nos dias de realização do evento!

São Paulo não vai ficar atrás em setembro, com os shows internacionais de Justin Bieber, Iron Maiden e Guns N’Roses. E outras cidades podem ter suas novidades.

Bom para a carreira

Na vida pessoal, Marte ocupa a Casa 10 do mapa da Lua Nova, prometendo ótimas indicativas profissionais envolvendo comunicação, cursos e eventos

Só o bolso do brasileiro que ainda não vai estar na melhor forma, apesar do desejo de gratificação da Vênus posicionada em Leão nesta lunação.

Mas uma restritiva oposição de Vênus com Saturno talvez coloque o dilema de onde e com que gastar versus poupar e economizar.

Como a Lua Nova em Virgem se manifesta na sua vida?

No dia da lunação virginiana, a Lua estará passando por uma área importante da sua vida e poderá acionar temáticas importantes durante este mês lunar no seu cotidiano. Como ver a manifestação da Lua Nova em Virgem na sua vida? Siga esse passo a passo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis — essa ferramenta analisa o céu do dia a partir do seu Mapa. Ou seja, traz previsões personalizadas para você! Procure por qual casa a lua está no seu céu hoje — que é diferente para cada pessoa. Veja que no exemplo na imagem abaixo, a pessoa está com a Lua na Casa 4. Logo, são os temas desta casa que estarão destacados.

Então, agora que você já sabe por qual casa astrológica do seu Mapa a lunação virginiana acontecerá, leia as dicas para seu mês lunar que começa com a Lua Nova em Virgem:

Lua Nova em trânsito na casa 1

Hora de pensar em você e expressar sua personalidade. Tente se voltar mais para individualidade e identidade, especialmente se você se envolveu com papéis, por exemplo, mãe/pai, pessoa parceira de alguém, como profissional, etc.). Ótimo momento para inícios!

Casa 2 em destaque na Lua Nova

Momento é positivo para produzir e trabalhar. Boa fase para escolher onde investir. Afinal, a praticidade está no ar.

Casa 3 recebe a Lua Nova em Virgem

Circular e conversar são destaques no seu mês. Ou seja, tente se comunicar mais! Favorecimento de viagens e do plano intelectual. Ótimo mês para ministrar ou fazer cursos.

Lua Nova em trânsito na sua Casa 4

Tempo bom para se voltar para assuntos domésticos, vida privada e família. Ou seja, é nessa parte da sua vida que a energia deve se concentrar neste mês.

Lua Nova passando pela Casa 5

Tempo de criatividade, projetos pessoais, hobbies, filhos e amores! Busque apostar na expressão da sua personalidade e nos assuntos que mais gosta.

Lunação acontece na Casa 6

Tente colocar seu trabalho, rotina, alimentação e saúde em ordem neste mês. Esta organização prática vai te fazer muito bem.

Casa 7 em destaque na lunação virginiana

Hora de se relacionar, seja com amigos ou com a pessoa parceira. Ou sair em busca disso. Bom período para parcerias.

Casa 8 recebendo a Lua Nova

O mês pode ser bom para trabalhos terapêuticos. Por isso, tente entender mais profundamente suas questões e, dessa forma, desapegar do que não serve mais para trás.

Lua Nova em trânsito pela Casa 9

Uma boa dica é investir em expansão, viagens e conhecimento. Tempo de novos voos e de ampliação da sua visão.

Casa 10 em destaque nesta Lua Nova

Mês da carreira! Tire muito proveito desta visibilidade! Que tal dar início aos seus projetos mais importantes?

Lua passando pela Casa 11

Amigos e grupos em destaque neste mês. Ou seja, tente trocar muito! Conecte-se também mais ao coletivo.

Lua Nova na Casa 12

Que tal fazer um balanço e dedicar-se mais tempo a trabalhar o seu interior? Vai valer a pena, pois no mês que vem começa um novo ciclo para você.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com