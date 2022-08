Urano fica retrógrado e chegamos a 5 retrogradações: entenda o significado

Se um planeta em retrogradação pode levantar apreensão, um período com 5 planetas retrógrados pode parecer assustador! É isso que passamos a viver a partir desta quarta-feira (24/8), quando Urano fica retrógrado e se soma a Saturno, Plutão, Netuno e Júpiter.

Mas calma. De fato, essa temporada de retrogradações pede atenção, mas também é uma oportunidade de revisar questões e, quem sabe, melhorá-las.

A seguir, a gente explica melhor o que significa Urano retrógrado e os demais planetas, juntos, aparentemente “andando para trás”.

Mas não esqueça de que todos os movimentos no Céu podem atuar com mais ou menos intensidade na sua vida, dependendo do seu Mapa Astral. Por isso, é importante ficar de olho aqui no seu Horóscopo Personalizado, que mostra como o céu geral conversa com o seu mapa.

O que significam planetas retrógrados?

Observar o movimento dos planetas no céu é como obter um panorama histórico e ter a chance de prever tendências para o coletivo.

No caso de planetas retrógrados, eles indicam uma necessidade de desacelerar os assuntos daquele planeta para que seja possível fazer uma revisão dos seus temas.

Mas como estamos em um período eleitoral e aguardando a Copa do Mundo, de maneira geral, podemos esperar dias nos quais o tempo parece passar mais devagar. E essas retrogradações vão contribuindo para o clímax das expectativas.

Previsões para os 5 planetas retrógrados

Com Urano em Touro (entenda aqui) iniciando seu movimento retrógrado nesta quarta-feira (24/8), às 10h54min, dos 10 planetas que normalmente analisamos na Astrologia moderna, metade deles está desacelerando.

Vamos descrever a seguir as principais características de cada um deles para conseguirmos entender cada um desses movimentos retrógrados. Salve aqui o calendário astrológico 2022 completo.

Mas tenha em mente que tratam-se de planetas lentos (demoram mais para dar a volta ao Sol), portanto ficam mais tempo retrógrados. Assim, eles podem ser sentidos em menor intensidade do que planetas pessoais (como Mercúrio, Marte e Vênus). A não ser que outros planetas façam aspectos com eles, aí se tornam mais perceptíveis.

Júpiter retrógrado: de 28/07 a 23/11/2022

Com Júpiter retrógrado em Áries, o setor de turismo, judiciário, cultural (e de esportes), educacional, as leis que regem a moral, e o papel de figuras religiosas perdem o fôlego. Provas e concursos (e debates éticos e intelectuais) podem entrar em avaliação e ter atrasos. Podemos observar falhas recorrentes nos debates eleitorais e lutas pouco éticas

Saturno retrógrado: de 04/06 a 23/10/2022

Com Saturno retrógrado em Aquário, os setores que organizam burocracias, governos, órgãos fiscalizadores (e o setor da construção civil) podem perder o foco para o bem estar coletivo. Pode ser possível observar “quedas” nas estruturas desses órgãos. Se você está cuidando de alguma papelada, tenha paciência.

Urano retrógrado: de 24/08 a 22/01/2023

Com Urano retrógrado em Touro, o setor de descobertas e invenções, tecnologias de ponta e a união de lutas que geram revolução para o social através das rupturas com o tradicional perdem o fôlego. Companhias de eletricidade, manifestações populares, a distribuição de renda (e terras) em uma via inovadora, etc., chamam a atenção no debate político. A luta entre o tradicional e o inovador ganha destaque.

Netuno retrógrado: de 28/06 a 03/12/2022

Com Netuno retrógrado em Peixes, hospitais, indústria farmacêutica, a influência de setores espiritualistas e religiosos e instituições de caridade perdem o fôlego. As fake news, os pseudo gurus e as ferramentas de escapismo coletivo ganham caminhos ainda mais abertos. É necessário ter atenção em dobro para não se enganar.

Plutão retrógrado: de 29/04 a 08/10/2022

Com Plutão retrógrado em Capricórnio, o impacto de catástrofes e alterações climáticas, relações entre os poderosos e subordinados, e até fundos de investimentos e atividades que acontecem debaixo da terra (exploração de recursos, etc.) ficam mais difíceis de serem avaliadas. A sociedade pode sentir um clima de que algo está sendo escondido.

Planetas retrógrados e as eleições

Saturno, que é o planeta que representa os governantes, sai da retrogradação entre um turno e outro da eleição. O que indica que, de fato, muitas propostas e planejamentos vão “sair de molho”. O fato desses planetas todos estarem ligados a autoridades, renda, caridade, etc., reforça isso.

No entanto, ainda próximo ao período das eleições (que acontecerá nos dias 2 e 30 de outubro) entram em movimento de desaceleração dois planetas pessoais.

Mercúrio retrógrado, entre 10 de setembro a 2 de outubro Marte, de 30 de outubro a 12 de janeiro de 2023

A diplomacia, justiça, equilíbrio entre as partes, e o diálogo e conhecimento como ferramentas de luta passam também por uma revisão. Precisaremos ter cuidado com o egoísmo, a falta de foco e as informações que atrapalham nosso julgamento.

Se você tem planetas retrógrados no seu Mapa Astral Natal, é importante avaliar se ele é um maléfico ou benéfico, e sua disposição no mapa para dizer se essa retrogradação é de fato mais desafiadora.

Na Astrologia Mundial é o mesmo: muitas vezes estamos em um período agitado demais, no qual as retrogradações são até necessárias para conseguirmos parar para respirar.

Naiara Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com