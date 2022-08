Me diga o seu signo e te diremos qual música de Numanice #2 mais combina com você. O aguardado álbum de Ludmilla foi lançado nesta quarta-feira (24/8) com participação de Marília Mendonça, Delacruz, Gabby Moura e Péricles. Para entrar no sucesso pagodeiro de Lud, o Personare te conta qual é a música de Numanice 2 do seu signo.

Mas calma aí e não corre para ver o seu signo solar. No Mapa Astral, é o signo de Vênus que revela como a gente expressa o amor, como seduzimos e nossos gostos. Por isso, antes de ir para a lista de músicas, descubra aqui qual é o signo em que está Vênus no seu Mapa Astral.

Música de Numanice 2 do seu signo

🎶Vênus em Áries

Quem tem Vênus em Áries pode seduzir com agressividade, ser muito direta, dominadora e mandona. Dificilmente será dominada, mas tem o desejo secreto de ser. A sua música é Cabelo Cacheado.

🎶 Vênus em Touro

Quem tem Vênus em Touro costuma seduzir com muita sensualidade e volúpia. Pode ser muito carnal, se oferece e se mostra, mas não corre atrás. A sua música é Quem é você.

🎶 Vênus em Gêmeos

Quem tem Vênus em Gêmeos costuma seduzir flertando em todas as direções. Charme e paquera em situações sociais, sabendo atrair a atenção para si. A sua música é Fora de Si.

🎶Vênus em Câncer

Quem tem Vênus em Câncer geralmente seduz por vias indiretas. É musical, fantasiosa e sentimental (guarda datas e lembranças). A sua música é Me arrepender.

🎶Vênus em Leão

Quem tem Vênus em Leão procura seduzir de forma teatral e dramática, exibindo-se deliberadamente. Costuma mostrar sua exuberância e curte de criar impacto. A sua música é 212

🎶Vênus em Virgem

Quem tem Vênus em Virgem pode ser bem discreta na hora de seduzir. É do tipo inteligente e estrategista. A sua música é Maldivas

🎶Vênus em Libra

Quem tem Vênus em Libra pode seduzir com classe e charme. Cria clima romântico e envolvente. A sua música é Meu homem é o seu homem

🎶Vênus em Escorpião

Quem tem Vênus em Escorpião pode ser do tipo que caça estrategicamente. Não mostra o jogo, blefa, criando clima de enigma e mistério. A sua música é Eu estive aqui

🎶Vênus em Sagitário

Quem tem Vênus em Sagitário costuma seduzir de forma direta, com alegria e entusiasmo. Comportamento fogoso e ao estilo paixão à primeira vista. A sua música é Maria Joana

🎶Vênus em Capricórnio

Quem tem Vênus em Capricórnio pode manter certa distância na hora de seduzir, fazendo o tipo difícil e mantendo imagem de exclusiva. A sua música é Meu desapego

🎶Vênus em Aquário

Quem tem Vênus em Aquário pode seduzir através da amizade. É do tipo desapegada, amor livre. A música é Mini Saia

🎶Vênus em Peixes

Quem tem Vênus em Peixes costuma tentar sintonizar sua frequência com a da pessoa que está tentando conquistar. É romântica e meio mística! A sua música é Dorme com Deus / Fica

