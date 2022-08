Há muitas análises amorosas possíveis quando o assunto é Astrologia, desde a combinação de signos até o Mapa Sexual. Mas, às vezes, a gente só quer mesmo é dar uma espiadinha nas previsões alheias. Pensando nisso, a gente explica como ler o horóscopo da pessoa amada.

Para além da mera curiosidade, se você olhar da forma correta as previsões, poderá ter dicas de como lidar com a pessoa amada. Caso esteja vivendo algum momento desafiador, por exemplo, pode ser melhor deixar a DR para outro momento. Ou, quem sabe, escolher o melhor dia para um date especial?

Então, se quiser saber como ler o horóscopo da pessoa amada, vem com a gente.

Onde ver o horóscopo da pessoa amada?

Você pode olhar as previsões de uma pessoa com base no seu signo solar ou Ascendente – que costumam ser informações mais conhecidas – nos horóscopos “comuns” para Áries, Touro, Gêmeos, etc.

Eles trazem tendências gerais para a vida de alguém. No entanto, o céu astrológico coletivo pode afetar todas as pessoas em maior ou menor grau, mas nunca terá o mesmo significado para todo mundo.

O Horóscopo Personalizado que você vê aqui no Personare traz os trânsitos astrológicos pessoais de cada pessoa, porque leva em consideração seu Mapa Astral. Ou seja, ele compara as posições dos astros na hora em que você nasceu com o céu astrológico do dia, por isso é mais preciso.

Como ler o horóscopo da pessoa amada?

Se você já tem seu login no Personare e quiser ver o Horóscopo do crush, terá de adicionar os dados dessa pessoa na sua Lista de Amigos. Para isso, siga os passos:

Com seu perfil logado em nosso site, abra a página inicial do Personare aqui; Localize, no canto direito do seu Horóscopo, onde estão listados os seus trânsitos, a aba “Ver de Amigos” e clique sobre ela, como na imagem ao lado.

Caso você já tenha a pessoa em sua lista, clique no nome dela para acessar o Horóscopo desejado e prontinho. Caso queira adicionar uma nova pessoa, clique em “Incluir nova pessoa” no final da sua lista ou em “Inclua pessoas em sua lista”, se ainda não tiver outros perfis cadastrados; Preencha os dados corretamente e clique em “Salvar”. Lembre-se que a hora de nascimento é muito importante para ver mais trânsitos pessoais. Prontinho! Agora você já sabe que para ver o Horóscopo da pessoa amada, basta acessar a aba “Ver de Amigos“, na Página Inicial, e clicar no nome da pessoa desejada.

Vale lembrar que você tem acesso ao Horóscopo Personare de quantas pessoas desejar – da pessoa amada a amigos, familiares e quem mais desejar.

Esse mesmo perfil cadastrado pode ser usado em outros serviços do Personare, inclusive a combinação de signos na Sinastria Amorosa – experimente aqui!

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br