Sol em Virgem 2022: como o seu signo pode aproveitar o período

Começou a temporada da organização, do planejamento, da rotina e de cuidar da saúde. É isso que a entrada do Sol em Virgem em 2022, exatamente à 0h16min desta terça-feira, dia 23 de agosto, pede a todos nós, independentemente de qual signo.

A fase virginiana chega com uma oportunidade de aprendermos quem somos com mais verdade e em essência. Por isso, é hora de termos uma visão mais crítica para conseguirmos aperfeiçoar o que for necessário e colocarmos nossas habilidades a serviço do mundo.

O que significa Sol em Virgem 2022

Virgem é o signo de Terra mutável, é o signo da eficiência e da busca por aprimoramento, detalhes, métodos e ordenação. Assim, é uma ótima fase para focarmos no nosso planejamento, em limpar espaço para termos mais organização e em melhorarmos hábitos de saúde.

Se o seu signo solar é Virgem, é o momento perfeito para fazer a sua Revolução Solar, porque o Sol volta ao mesmo ponto do dia em que você nasceu. Faça a sua Revolução Solar aqui e veja as previsões e dicas para os próximos 12 meses.

Independentemente de ser uma pessoa virginiana, durante esta temporada, com tantas tarefas em mente, pode ser difícil nos livrarmos das preocupações cotidianas. Por isso, é preciso tentar encarar as coisas com mais leveza.

O perigo nessa temporada é o perfeccionismo e o excesso de crítica. Nesse sentido, é possível que exista algo ignorado por muitos: a dificuldade de dizer “não” para as pessoas. Como Virgem é o signo da eficiência, quando existe um pedido de ajuda ou favor, podemos ter uma tendência a encarar isso como um dever.

Por isso, um grande aprendizado nessa temporada é saber a hora de parar. Ou seja, saber quando descansar, quando algo já está bom o suficiente e quando silenciar as críticas na nossa mente.

Até mesmo o planejamento, que é algo extremamente necessário, pode se tornar um vilão se não soubermos o timing das coisas, a hora de agir, e ficar para sempre apenas nas listas.

A seguir, veremos como a temporada de Sol em Virgem 2022, que vai até o dia 22 de setembro (veja aqui o calendário astrológico 2022 completo!), vai agir na sua vida segundo o seu signo. Ainda, confira dicas de como todos nós podemos aproveitar este período.

Como aproveitar a temporada virginiana

Dicas gerais para todas as pessoas de todos os signos:

Se comprometa com algum hobby que não tenha necessariamente tenha alguma utilidade prática na sua vida. Já que pode ser mais difícil descansar nessa temporada, será importante se comprometer com seu tempo off. Como Virgem é um signo que sempre busca utilidade nas coisas, tudo pode ser uma ferramenta de aprimoramento e trabalho. Por isso, tente arranjar um tempo para descansar de verdade. Faça um planejamento especial para o segundo semestre, mas tente organizá-lo de uma maneira “clean”, minimalista e pontuando apenas as partes mais importantes. Imagine um organograma empresarial, mas voltado para seus objetivos do ano. Coloque duas ou três principais ferramentas para conseguir seus objetivos acrescidas de um plano B, para ajudar a desenvolver o lado prevenido desse signo. Escreva sobre suas emoções! Pelo excesso de detalhes e preocupação com a exatidão, essa temporada pode trazer uma certa dificuldade em se expressar com liberdade e fluidez. Como Virgem é o signo da expressão escrita, isso pode ajudar a te dar o tempo necessário para refletir sobre o que você deseja. Se comprometa a colocar pelo menos um hábito saudável diário na sua rotina. Afinal, Virgem é o signo que representa as questões de saúde e uma rotina fluida. Então, nessa temporada, podemos nos animar com uma alimentação mais natural, momentos de meditação, prática de exercícios, etc. Qualquer atitude que trouxer a sensação de estarmos tendo responsabilidade com nosso bem-estar está valendo. O Personare tem muitas dicas em que você pode se inspirar para se transformar!

Como cada signo pode aproveitar Sol em Virgem 2022

Mesmo que você não seja de Virgem, o Sol no signo ilumina uma parte da sua vida. Ou seja, o Sol em Virgem destaca questões diferentes na vida de cada um de nós. Para você saber qual é a parte da sua vida que o Sol está iluminando agora. Veja no passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personare (lembre-se de que é personalizado, ou seja, você tem uma previsão baseada na combinação do céu de hoje com o seu mapa. Por isso, ele não vale para todas as pessoas do mesmo signo, apenas para você!). Veja os trânsitos que você tem ativo, como na imagem abaixo. Perceba que no exemplo, a pessoa está vivendo um trânsito de Sol pela Casa 11. É para essa casa que ela vai ler as previsões para a temporada de Virgem.

Os trânsitos astrológicos são diferentes do seu Mapa Astral. Seu Mapa é único e não muda nunca. Vale para sua vida toda! Já o céu muda a todo instante, todos os dias. O céu de hoje “conversa” com o seu Mapa. Isso é o seu verdadeiro Horóscopo. E é personalizado. Afinal, todas as pessoas do mesmo signo não vão viver o Sol em Virgem da mesma forma.

Agora que você já sabe por qual casa astrológica o Sol em Virgem está passando agora na sua vida, veja a seguir dicas para você aproveitar o período da melhor forma.

Trânsito de Sol na Casa 1

Foque em atividades no seu dia a dia para que você possa expressar seu lado competente, organizado e que busca entregar o melhor com eficiência. Reflita sobre como sua imagem está alinhada com a energia de Virgem, mas cuidado com excessos. Busque perceber se você não é uma pessoa que está se criticando muito ou exigindo muito de si. Esse período pode ser interessante para fazer terapia (veja uma lista aqui!) ou cursos voltados para autoconhecimento e autoestima, ou buscar outras ferramentas focadas nessas áreas. Cuide da saúde mental, emocional e do seu corpo. Coloque seus check ups médicos em dia, leve para terapia os temas e pessoas que ressaltam as inseguranças que te levam ao perfeccionismo. Se houver uma tendência meio hipocondríaca nesses dias, tente se concentrar em encarar essas questões com menos excesso de preocupação.

Sol passando pela Casa 2

Esse é um dos melhores momentos do ano para você buscar oportunidades abundantes e de expansão financeira (principalmente para quem tem Ascendente em Leão). Você pode enviar seu currículo para locais em que sonha em trabalhar, buscar possibilidades de promoção onde está, ou um salário mais competitivo. Foque sempre, claro, em um meio de trazer mais oportunidades de trabalhar com organização, planejamento, saúde, eficiência, aperfeiçoamento de processos, etc. Virgem na Casa do dinheiro precisa ter cuidado para não se preocupar em excesso, mas também não se desorganizar. Que tal estudar mais sobre gestão financeira e investimentos, ou buscar conhecimento sobre como perder crenças limitantes? Saiba que elas podem estar limitando seus ganhos.

Trânsito de Sol na Casa 3

Se você tiver irmãos e houver alguma cobrança ou exigência na relação, ainda que inconsciente, tente entender melhor esse sentimento. Tente celebrar a responsabilidade e comprometimento na relação entre vocês. É importante também avaliar sua comunicação e performance nas mídias sociais. Pense se você tem, de fato, usado esses canais para comunicar o que você tem de melhor com organização e excelência. Você pode ter um talento especial para a escrita e pesquisa, aproveite-o. Se você depende das mídias sociais em algum nível, esse é um bom momento para rever sua identidade visual e fazer cursos sobre estratégias de marketing e comunicação. Crie um espaço de expressão para mostrar seu comprometimento, esforço e excelência. Se permita aparecer e demonstrar como você pode ser uma pessoa prestativa.

Sol em trânsito pela Casa 4

Esse pode ser um bom momento para focar na sua família. Nesse sentido, entenda como você lida com a crítica e o sentimento de que ela cobra muita responsabilidade ou exige muito de você no geral. Veja quais são os gatilhos que fazem com que você se preocupe demais e sinta que ela prende sua essência mais múltipla, te cobrando detalhes. Se os encontros com sua família te trazem alguma tensão, pode ser interessante deixá-los para o próximo mês. Se não for possível, evite tocar em assuntos delicados. Pode ser um bom momento para cuidar das pequenas coisas e da organização da casa, mas tente não se preocupar em excesso.

Trânsito de Sol na Casa 5

Essa é uma ótima fase para entender as situações da sua infância que afetaram sua criança interior. Tente entender o que é segurança e rotina e encarar situações que parecem mais arriscadas. Veja aqui como acolher sua criança traz força e confiança para a vida adulta. Reveja fotos de quando você era criança, tente fazer as pazes com essa fase e se lembrar de como você gostaria de ancorar seu bem-estar. Sua relação com prazer e sua autoestima também se reforçam. Por isso, pode ser interessante parar para analisar o quanto o excesso de exigência e crítica pode estar te atrapalhando. Cuidado para não colocar pré-requisitos demais nas trocas, a experiência com o tantra pode te ajudar a se soltar mais. Se você deseja começar um projeto, fazer atividades que ressaltem sua criatividade ou focar na relação com filhos (sem exigir demais deles), esse é o momento! Aproveite para usar sua persistência para correr atrás dos seus sonhos.

Sol transitando na Casa 6

Como Virgem é o signo do planejamento, reveja se você tem colocado na sua agenda atividades que você vai conseguir fazer sem se estressar. Muitas vezes, nos obrigamos a ter uma rotina agitada pela expectativa de conseguir a qualquer momento ter mais produtividade, mas estamos apenas nos forçando. A sugestão é que você coloque alguma prática diária que te ajude a ter mais saúde e organização na sua rotina. Em vez de fazer várias coisas ao mesmo tempo, focar em um passo de cada vez. Por exemplo: tomar um suco verde todo dia pela manhã em uma semana, tentar dormir meia hora mais cedo na próxima, etc. Além disso, cuide da sua saúde no geral, faça check ups, atividades físicas que estimulem sua energia, cuide da sua rotina com mais determinação e responsabilidade.

Trânsito de Sol na Casa 7

É super indicado para você fazer o seu Mapa Sexual (faça aqui!), para conhecer o seu próprio universo de emoções, fantasias e tesões. Se você estiver em um relacionamento amoroso, planeje momentos que vocês possam aprender mais sobre cada um, focando nas particularidades de cada personalidade e como equilibrar isso dentro dessa parceria. O Mapa Sexual de vocês pode entrar aqui! É importante definir quais são as prioridades e desejos de cada pessoa, evitando o excesso de crítica e exigência, aceitando quem o outro é por completo. E se você não estiver em um relacionamento, é o melhor momento para entender o que essa área significa para você: o quanto sua independência pode ser priorizada respeitando sua necessidade de sonhar, mas com o pé no chão, e o quanto você precisa se abrir para os seus sentimentos com coesão e coerência, independente de relações. Se houver alguma relação com alguém no sentido de haver excesso de crítica, tente dar espaço para trabalhar isso.

Sol passando pela Casa 8

O Sol em Virgem ilumina a área da sua vida que fala Sol em Virgem te ajuda a trazer mais responsabilidade, compromisso e persistência para sua essência. A sugestão é que você entenda o quanto pode estar agravando suas crises e inseguranças entrando na energia de comparação e perfeccionismo. Esse é um ótimo período para definir melhor os papéis nas relações interpessoais que você participa, rever a divisão de contas e lucros, etc. É importante ter mais organização e atenção aos detalhes. Se você for uma pessoa que mora sozinha, pode ser interessante fazer um trabalho terapêutico sobre sua relação com suas sombras, e como você tem percebido seu perfeccionismo e exigências. Você pode passar por encerramentos e conclusões de ciclos. Aproveite para refletir sobre como você tem feito isso de uma maneira coerente e como usar isso para renascer ainda melhor e com mais cura.

Trânsito de Sol na Casa 9

Esse pode ser um ótimo período para fazer ou planejar uma viagem internacional, e se você conseguir ir para um lugar que te ajude a trabalhar sua dedicação e organização, estará mais alinhado ainda. De uma maneira geral, ter algum contato com manifestações de espiritualidade e filosofias de vida pode acrescentar muito. Como Virgem fala sobre saúde e rotina, aproveite para acessar meios que te ajudem a se reconectar ao seu bem-estar. Se houver processos jurídicos agarrados, procure as partes envolvidas, pois as burocracias podem se adiantar. Tenha atenção aos detalhes. Por fim, se você não estiver estudando no momento, esse é um ótimo período para voltar, e se você estiver, há uma grande abertura para colocar sua habilidade de escrita e pesquisa nos seus estudos.

Sol transitando na Casa 10

Fazer cursos ou treinamentos sobre propósito e cura, gestão de carreiras ou o papel da organização e eficiência no seu desenvolvimento será muito interessante. Fazer a leitura completa do seu mapa astral natal focando na sua carreira ou propósito, ou um teste vocacional será igualmente enriquecedor. O Mapa Profissional do Personare traz essa análise completa – veja aqui! Sua carreira pode se impulsionar nesse período (principalmente para quem tem Ascendente em Sagitário): fique de olho em oportunidades de se promover utilizando a responsabilidade, compromisso, eficiência e excelência em produtividade. A cura na relação com seu progenitores te ajuda a ter mais clareza no seu propósito.

Trânsito de Sol na Casa 11

Esse pode ser um ótimo momento para formar ou participar de grupos que se organizam no sentido de trazer algum impacto positivo para a sociedade. Você e seus amigos ou grupo do trabalho podem se organizar para apoiar trabalho de base em ONGs, hospitais e afins. Converse com seus amigos e peça dicas sobre como canalizar sua ambição e determinação de maneira organizada: mas cuidado para não permitir que a exigência tome conta das suas amizades.

Sol passando na Casa 12

Essa é a temporada para trabalhar a capacidade de conseguir manter seus padrões de exigência ao invés de tentar agradar as pessoas. Pode ser uma ótima fase para trabalhar a autossabotagem (veja dicas aqui) – como ter medo de lidar com organização e dedicação. Terapias energéticas e alternativas, como a hipnoterapia, podem trazer efeitos positivos para melhorar os medos de viver sua determinação. Fazer uma viagem solo, um trabalho voluntário ou meditar mais pode ajudar a se equilibrar e curar padrões inconscientes. Essa temporada pede um tempo consigo para refletir!

Naiara Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

