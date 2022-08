Entenda como o Ho"oponopono funciona

O Ho’oponopono tem o poder de melhorar relacionamentos e dificuldades materiais; problemas de saúde, como depressão; assim como qualquer outro desafio na vida. Mas como o Ho’oponopono funciona e faz tudo isso?

A seguir, explico como o Ho’oponopono funciona e indico como usá-lo em sua vida para diferentes dificuldades. Se quiser saber ainda mais sobre Ho’oponopono, confira este artigo especial.

Como o Ho’oponopono funciona

O Ho’oponopono é uma técnica havaiana que se baseia na ideia de que tudo em nossas vidas é de nossa responsabilidade absoluta. Por isso, ao curarmos uma parte nossa, consequentemente curamos tudo à nossa volta.

Isso porque todos os comportamentos repetitivos de memórias passadas que causam situações negativas te levam a experimentar doenças, conflitos, depressão, rejeição e muito mais.

Nesse sentido, o Ho’oponopono ativa, em quem o pratica, quatro valores de sabedoria importantíssimos. São eles:

Honestidade. Ser honesto consigo mesmo, com a vida e, assim, a vida será honesta com você, deixando tudo mais fácil e leve. Responsabilidade. Devemos ser responsáveis por tudo o que pensamos, como agimos e o que fazemos. Quem faz a nossa vida somos nós mesmos, mais ninguém. Gentileza. A lei do universo diz que você atrai tudo aquilo que vibra, então, gentileza atrai gentileza. É necessário ser gentil com você mesmo, em primeiro lugar, e com tudo à sua volta, o que com certeza vai gerar gentileza para você. Gratidão, que é a chave-mestra da alegria, do amor e da plenitude.

Estes quatro valores se entrelaçam e, quando os cultivamos, nos trazem uma vida mais tranquila, alegria sem causa e leveza. Se você quiser ir além, conheça aqui a Terapia dos Chakras, que faz uma profunda “faxina” das energias de contaminação, crenças e padrões.

Em quais situações o Ho’oponopono pode ser usado?

Pode ser usado absolutamente em qualquer situação da vida. Para melhorar relacionamentos; problemas de saúde, como depressão; aliviar o desconforto trazido por notícias de jornal e até questões materiais.

As quatro frases do Ho’oponopono são: Sinto Muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato(a).

Juntas, essas frases geram em nós gratidão, gentileza, amorosidade, autorresponsabilidade e honestidade – que são chaves importantes para que você vibre positivamente. E se está vibrando positivamente, consequentemente atrairá essa energia positiva para sua vida.

Os valores são ativados por cada uma das frases do Ho’oponopono:

Sinto muito – Honestidade. Me perdoe – Responsabilidade. Eu te amo – Gentileza. Obrigado – Gratidão.

Como praticar Ho’oponopono

Experimente, de verdade, dizer essas frases – seja em voz alta ou em pensamento – em todas as situações de desconforto na sua vida, durante 21 dias ininterruptos. Pratique com honestidade e responsabilidade, gerando gentileza e gratidão.

Mesmo que no início possa não fazer muito sentido. Garanto a você que, aos poucos, fará. E tudo começará a mudar, seja em você, no que está à sua volta, nos seus relacionamentos e na sua disposição interna para viver a vida. Você verá como o Ho’oponopono funciona. Boas práticas!

Regina Restelli

Criadora da Terapia dos Chakras, que promove autoconhecimento e expansão da consciência amorosa. Faz atendimentos online no Personare. Suas consultas limpam as crenças no campo energético, trazendo bem-estar e energia para autotransformação.

sanatkumara.tera@gmail.com