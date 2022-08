Sonhos premonitórios existem?

Você já sonhou que encontrava uma pessoa e no mesmo dia recebeu uma mensagem dela ou a viu na rua? Ou teve um sonho sobre o sexo de um bebê que estava por vir e acabou acertando na previsão? Também pode ter acordado com a lembrança de ter sonhado com a morte de alguém e recebeu essa notícia no decorrer do dia ou na mesma semana. Esses são alguns exemplos clássicos de sonhos premonitórios. Será que eles existem mesmo?

O detalhe é que, no fundo, todos os sonhos têm essa característica. Porque cada um vem com o potencial de uma situação que tende a ocorrer no futuro. Ou seja, todo sonho pode ser premonitório.

Premonições ajudam a fazer escolhas

Por exemplo, certa vez uma cliente me contou que sonhou com cacos de vidro saindo de sua boca. Porém, eles não feriam seus lábios. Como cada sonho tende a retratar um potencial que tem mais probabilidade de ocorrer, logo a alertei de que prestasse mais atenção ao modo como estava se comunicando.

Afinal, o que sai de nossa boca? As palavras! E se as palavras foram caracterizadas como cacos de vidro, as chances dela estar falando de forma cortante eram grandes e o que dizia poderia ferir os outros (mesmo que ela própria não se ferisse tanto, já que os cacos de vidro não machucavam seus lábios).

Ela me contou que estava justamente numa fase bem angustiante, pois já tinha percebido uma tendência de falar muito agressivamente. Seu desejo era evitar falar com tanta arrogância, o que acabava agredindo as pessoas que conviviam com ela.

Ou seja, seu sonho foi uma premonição, mostrando que as palavras estariam saindo de sua boca de forma cortante. E para não agir mais assim, era fundamental, primeiramente, tomar consciência de sua inclinação agressiva.

E foi o que ela passou a fazer. Quando sentia o impulso de “soltar o verbo”, não cedia ao ímpeto comunicativo agressivo.

O que são sonhos premonitórios

Uma premonição não é justamente a faculdade de antever um evento, uma situação? E, assim, sermos alertados sobre o que poderá acontecer? E os sonhos podem nos ajudar nisso, pois nos orientam.

O inconsciente não é limitado pelo espaço-tempo. Essa força psíquica que existe em cada um de nós é capaz de acessar o futuro – aquele que tem mais chances de ocorrer, em função do que estamos semeando na vida em termos de pensamentos, sentimentos, crenças e atitudes.

E como interpretar sonhos premonitórios?

O contexto dos sonhos ou a sequência deles nos mostrarão quais atitudes a pessoa está tomando na vida e os respectivos resultados que poderá obter por agir assim.

Se não quiser lidar com as consequências apresentadas pelos sonhos, basta não se comportar da forma como está fazendo.

Se prestar atenção ao que sonhará nos próximos dias e meses, terá indicações de como mudar esse futuro potencial (nos casos em que essa opção é possível), a fim de tomar outras ações e decisões.

